» » Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото Работы фотографов со всего мира.

Международный конкурс Sony World Photography Awards считается одним из самых престижных событий в мире фотографии. Среди рекордного количества заявок из 195 стран были выбраны победители в 10 категориях: архитектура, портрет, натюрморт, творчество, культура, мир природы и дикая природа, уличная фотография, путешествия, пейзаж, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

1. Представление для местных жителей во дворе каменного дома в Китае. (Фото Pan Jianhua):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


2. Олуши на рыбалке. (Фото Tracey Lund):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


3. Победитель в категории «Уличная фотография». Не дошел до туалета. На снимке - два индийских музыканта и один мочащийся на стену товарищ. (Фото Carole Pariat):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


4. Японка в свадебном платье. (Фото Nicolas Boyer):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


5. Пейзажи на озере в Вашингтоне. (Фото Hal Gage):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


6. Победитель в категории «Портрет». (Фото Richard Ansett):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


7. Экспериментальный портрет. (Фото Hardijanto Budyman):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


8. Колоритный снимок из Вьетнама без названия. (Фото Khanh Phan):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


9. А это снимок - призер премии из Нидерландов. (Фото Arwe Art):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


10. Танцоры и снимок - призер Национальной премии Мьянмы. (Фото Kyaw Win Hlaing):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


11. Продавец. Победитель Национальной премии Сингапура. (Фото Peddler by Albert Tan Chee Hiang Tan):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


12. Морской лев - победитель Национальной премии Перу. (Фото Pedro Jarque Krebs):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


13. Замерзшее озеро в Осло, Норвегия. (Фото Svein Nordrum):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


14. Портрет девушки - победитель Национальной премии Эквадора. (Фото Anamaria Chediak):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


15. Сети и рыбак из Южной Кореи. (Фото Master Na):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


16. Пожары в Калифорнии. (Фото Victor Medina Gorosave):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


17. Предприниматели - Национальная премия Саудовской Аравии. (Фото Nyree Cox):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


18. Сестры у окна - победитель Национальной премии Сербии. (Фото Ranko Djurovic):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


19. Любопытный тюлень с острова Фарн. (Фото Greg Lecoeur):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


20. «Лицом к лицу». Победитель Национальной премии Испании. (Фото Manuel Gonzalez):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


21. Вы были в китайской опере? За сценой. Победитель Национальной премии Малайзии. (Фото Michael Chee Yan Chuan):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


22. Портреты - победители Национальных премий Аргентины и Южной Африки.

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото


Читайте также: Кейт Миддлтон выбрала для концерта переливающееся платье. Фото

23. Человек в шлеме и 2 птицы. Снимок из Чехии. (Фото Martin Stranka):

Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Sony, фотоконкурс

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
     545
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх