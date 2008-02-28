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Эффектные работы победителей фотоконкурса от Sony. Фото
Работы фотографов со всего мира.
Международный конкурс Sony World Photography Awards считается одним из самых престижных событий в мире фотографии. Среди рекордного количества заявок из 195 стран были выбраны победители в 10 категориях: архитектура, портрет, натюрморт, творчество, культура, мир природы и дикая природа, уличная фотография, путешествия, пейзаж, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Представление для местных жителей во дворе каменного дома в Китае. (Фото Pan Jianhua):
2. Олуши на рыбалке. (Фото Tracey Lund):
3. Победитель в категории «Уличная фотография». Не дошел до туалета. На снимке - два индийских музыканта и один мочащийся на стену товарищ. (Фото Carole Pariat):
4. Японка в свадебном платье. (Фото Nicolas Boyer):
5. Пейзажи на озере в Вашингтоне. (Фото Hal Gage):
6. Победитель в категории «Портрет». (Фото Richard Ansett):
7. Экспериментальный портрет. (Фото Hardijanto Budyman):
8. Колоритный снимок из Вьетнама без названия. (Фото Khanh Phan):
9. А это снимок - призер премии из Нидерландов. (Фото Arwe Art):
10. Танцоры и снимок - призер Национальной премии Мьянмы. (Фото Kyaw Win Hlaing):
11. Продавец. Победитель Национальной премии Сингапура. (Фото Peddler by Albert Tan Chee Hiang Tan):
12. Морской лев - победитель Национальной премии Перу. (Фото Pedro Jarque Krebs):
13. Замерзшее озеро в Осло, Норвегия. (Фото Svein Nordrum):
14. Портрет девушки - победитель Национальной премии Эквадора. (Фото Anamaria Chediak):
15. Сети и рыбак из Южной Кореи. (Фото Master Na):
16. Пожары в Калифорнии. (Фото Victor Medina Gorosave):
17. Предприниматели - Национальная премия Саудовской Аравии. (Фото Nyree Cox):
18. Сестры у окна - победитель Национальной премии Сербии. (Фото Ranko Djurovic):
19. Любопытный тюлень с острова Фарн. (Фото Greg Lecoeur):
20. «Лицом к лицу». Победитель Национальной премии Испании. (Фото Manuel Gonzalez):
21. Вы были в китайской опере? За сценой. Победитель Национальной премии Малайзии. (Фото Michael Chee Yan Chuan):
22. Портреты - победители Национальных премий Аргентины и Южной Африки.
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23. Человек в шлеме и 2 птицы. Снимок из Чехии. (Фото Martin Stranka):
Международный конкурс Sony World Photography Awards считается одним из самых престижных событий в мире фотографии. Среди рекордного количества заявок из 195 стран были выбраны победители в 10 категориях: архитектура, портрет, натюрморт, творчество, культура, мир природы и дикая природа, уличная фотография, путешествия, пейзаж, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Представление для местных жителей во дворе каменного дома в Китае. (Фото Pan Jianhua):
2. Олуши на рыбалке. (Фото Tracey Lund):
3. Победитель в категории «Уличная фотография». Не дошел до туалета. На снимке - два индийских музыканта и один мочащийся на стену товарищ. (Фото Carole Pariat):
4. Японка в свадебном платье. (Фото Nicolas Boyer):
5. Пейзажи на озере в Вашингтоне. (Фото Hal Gage):
6. Победитель в категории «Портрет». (Фото Richard Ansett):
7. Экспериментальный портрет. (Фото Hardijanto Budyman):
8. Колоритный снимок из Вьетнама без названия. (Фото Khanh Phan):
9. А это снимок - призер премии из Нидерландов. (Фото Arwe Art):
10. Танцоры и снимок - призер Национальной премии Мьянмы. (Фото Kyaw Win Hlaing):
11. Продавец. Победитель Национальной премии Сингапура. (Фото Peddler by Albert Tan Chee Hiang Tan):
12. Морской лев - победитель Национальной премии Перу. (Фото Pedro Jarque Krebs):
13. Замерзшее озеро в Осло, Норвегия. (Фото Svein Nordrum):
14. Портрет девушки - победитель Национальной премии Эквадора. (Фото Anamaria Chediak):
15. Сети и рыбак из Южной Кореи. (Фото Master Na):
16. Пожары в Калифорнии. (Фото Victor Medina Gorosave):
17. Предприниматели - Национальная премия Саудовской Аравии. (Фото Nyree Cox):
18. Сестры у окна - победитель Национальной премии Сербии. (Фото Ranko Djurovic):
19. Любопытный тюлень с острова Фарн. (Фото Greg Lecoeur):
20. «Лицом к лицу». Победитель Национальной премии Испании. (Фото Manuel Gonzalez):
21. Вы были в китайской опере? За сценой. Победитель Национальной премии Малайзии. (Фото Michael Chee Yan Chuan):
22. Портреты - победители Национальных премий Аргентины и Южной Африки.
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23. Человек в шлеме и 2 птицы. Снимок из Чехии. (Фото Martin Stranka):
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