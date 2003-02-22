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Раздел: Фоторепортажи  
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Индийские красавицы в ярких портретах. Фото

Индийские красавицы в ярких портретах. ФотоРаботы польского фотографа.

Польская фотохудожница Магдалена Багрянов делает портреты прохожих на улицах Индии. Свои снимки фотограф публикует в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

"Глядя в глаза человека, мы получаем ощущение его характера, эмоции. Именно взгляд позволяет нам установить с ним личностную связь и понять, кто он на самом деле", - отмечает Магдалена.

На заднем плане портретов видно оживленные улицы и бродячих животных. Но акцент все же сделан на взглядах.

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Фотохудожница давно захвачена индийской культурой, поэтому посетила страну несколько раз.

Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Индийские красавицы в ярких портретах. Фото


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 Теги: портреты

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Сегодня, 13:39 » Автор: Анна Мартынова
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