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Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Работы польского фотографа.
Польская фотохудожница Магдалена Багрянов делает портреты прохожих на улицах Индии. Свои снимки фотограф публикует в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
"Глядя в глаза человека, мы получаем ощущение его характера, эмоции. Именно взгляд позволяет нам установить с ним личностную связь и понять, кто он на самом деле", - отмечает Магдалена.
На заднем плане портретов видно оживленные улицы и бродячих животных. Но акцент все же сделан на взглядах.
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Фотохудожница давно захвачена индийской культурой, поэтому посетила страну несколько раз.
Польская фотохудожница Магдалена Багрянов делает портреты прохожих на улицах Индии. Свои снимки фотограф публикует в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
"Глядя в глаза человека, мы получаем ощущение его характера, эмоции. Именно взгляд позволяет нам установить с ним личностную связь и понять, кто он на самом деле", - отмечает Магдалена.
На заднем плане портретов видно оживленные улицы и бродячих животных. Но акцент все же сделан на взглядах.
Читайте также: Названы победители Nikon Small World Photomicrography. Фото
Фотохудожница давно захвачена индийской культурой, поэтому посетила страну несколько раз.
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