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Как живется заключенным в японских тюрьмах. Фото
Как здесь перевоспитывают заключенных.
Здесь всегда чисто, не бывает бунтов и даже нет карцеров, а заключённые ведут себя тихо, как мышки. Но при этом специалисты по праву называют японские тюрьмы одними из самых ужасных в мире. Не страшных, не опасных, а именно ужасных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Что же там такое творится?
Особого секрета из тюремного режима японцы не делают, просто мало кто вообще хочет поднимать данный вопрос. Как объяснить, что за решёткой человек резко теряет в правах и даже улыбаться должен строго определённым образом? Лучше, конечно, вообще не поднимать глаз, не разговаривать, ни о чем не просить. Всё равно всё это запрещено.
Никакого своеволия нет и в помине, узников специально заставляют делать одни и те же, зачастую бессмысленные действия. Например, складывать бумагу в несколько слоёв, чтобы потом разогнуть обратно.
Как ходить, куда ходить, когда ходить - на всё есть регламент, так что инициативность и работа мозга пропадают напрочь
Сейдза - традиционная японская поза сидения на согнутых ногах, но в тюрьме заставляют делать это часами. Мышцы и суставы атрофируются, а попробуешь встать, так отведаешь дубинки охранника. Те, кого помещают под наказание, оказываются в крошечной комнатушке в такой позе на весь день.
И потом у них остаются следы на попе, напоминающие пролежни. Не так уж редки случаи, когда заключённые прибегают к суициду - зачем лелеять надежду и мучиться?
Медицина в тюрьме строго номинальная: сюда никто не хочет иди работать, а здешние врачи не горят желанием что-то делать для пациентов. Почти все тюрьмы не отапливаются ради экономии энергии, у заключённых нет тёплой одежды и одеял, но болезни никто толком не лечит. Нет эпидемии и ладно, начальству спокойнее, а несколько обморожений - ну чего их жалеть, право?
Удобства заключённым не положены, а ещё им нельзя спать иначе, кроме как на спине, раскинув руки и ноги. Поменяешь позу - получишь пинок от охранника
Те, кого осудили на казнь, никогда не знают даты её свершения. Для них ожидание смерти в прямом смысле становится страшнее самой смерти, ведь оно может длиться годами и каждое утро ты не знаешь, что принесёт скрип ключа в дверном замке. Ожидание казни заключённые проводят в одиночестве.
Никаких контактных свиданий нет: нельзя пожать руку или поцеловать близкого человека - только разговор через стеклянную стену и не более получаса. Назначить свидание просто так нереально, а список лиц, которым разрешено видеть заключённого, сводится к адвокату и членам семьи.
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Рядовые японцы страшно боятся своих тюрем и готовы сделать всё, чтобы туда не попасть, потому что нередко это билет в один конец. Возможно, поэтому в Японии - один из самых низких процентов заключённых на душу населения. Да и преступность низкая.
Здесь всегда чисто, не бывает бунтов и даже нет карцеров, а заключённые ведут себя тихо, как мышки. Но при этом специалисты по праву называют японские тюрьмы одними из самых ужасных в мире. Не страшных, не опасных, а именно ужасных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Что же там такое творится?
Особого секрета из тюремного режима японцы не делают, просто мало кто вообще хочет поднимать данный вопрос. Как объяснить, что за решёткой человек резко теряет в правах и даже улыбаться должен строго определённым образом? Лучше, конечно, вообще не поднимать глаз, не разговаривать, ни о чем не просить. Всё равно всё это запрещено.
Никакого своеволия нет и в помине, узников специально заставляют делать одни и те же, зачастую бессмысленные действия. Например, складывать бумагу в несколько слоёв, чтобы потом разогнуть обратно.
Как ходить, куда ходить, когда ходить - на всё есть регламент, так что инициативность и работа мозга пропадают напрочь
Сейдза - традиционная японская поза сидения на согнутых ногах, но в тюрьме заставляют делать это часами. Мышцы и суставы атрофируются, а попробуешь встать, так отведаешь дубинки охранника. Те, кого помещают под наказание, оказываются в крошечной комнатушке в такой позе на весь день.
И потом у них остаются следы на попе, напоминающие пролежни. Не так уж редки случаи, когда заключённые прибегают к суициду - зачем лелеять надежду и мучиться?
Медицина в тюрьме строго номинальная: сюда никто не хочет иди работать, а здешние врачи не горят желанием что-то делать для пациентов. Почти все тюрьмы не отапливаются ради экономии энергии, у заключённых нет тёплой одежды и одеял, но болезни никто толком не лечит. Нет эпидемии и ладно, начальству спокойнее, а несколько обморожений - ну чего их жалеть, право?
Удобства заключённым не положены, а ещё им нельзя спать иначе, кроме как на спине, раскинув руки и ноги. Поменяешь позу - получишь пинок от охранника
Те, кого осудили на казнь, никогда не знают даты её свершения. Для них ожидание смерти в прямом смысле становится страшнее самой смерти, ведь оно может длиться годами и каждое утро ты не знаешь, что принесёт скрип ключа в дверном замке. Ожидание казни заключённые проводят в одиночестве.
Никаких контактных свиданий нет: нельзя пожать руку или поцеловать близкого человека - только разговор через стеклянную стену и не более получаса. Назначить свидание просто так нереально, а список лиц, которым разрешено видеть заключённого, сводится к адвокату и членам семьи.
Читайте также: Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Рядовые японцы страшно боятся своих тюрем и готовы сделать всё, чтобы туда не попасть, потому что нередко это билет в один конец. Возможно, поэтому в Японии - один из самых низких процентов заключённых на душу населения. Да и преступность низкая.
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