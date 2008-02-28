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Как устроен личный бронепоезд Ким Чен Ына. Фото

Как устроен личный бронепоезд Ким Чен Ына. ФотоНа страже безопасности лидера Северной Кореи.

Ким Чен Ын личность достаточно скрытная и в силу объективных обстоятельств – параноидальная. Стоит ли удивляться тому, что у лидера Северной Кореи есть свой собственный бронепоезд, на котором глава государства ездит в заграничные политические туры. Не так давно бронированный состав отправился во Вьетнам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Как устроен личный бронепоезд Ким Чен Ына. Фото


Когда Ким Чен Ыну нужно покинуть Северную Корею и отправиться в какую-нибудь страну для политической встречи, северокорейский лидер использует свой личный поезд с бронированным вагоном. Состав перешел к нынешнему секретарю от его отца. Когда-то на этом же составе в Китай и Вьетнам ездил и Ким Ир Сен. Кстати, бронированный вагон ему подарил Сталин. Само собой разумеется, что и тягач, и вагоны неоднократно модернизировались за последние десятилетия.

Как устроен личный бронепоезд Ким Чен Ына. Фото


Итак, состав лидера включает в себя от 10 до 17 вагонов, каждый из которых бронирован. Без охраны северокорейские лидеры никогда не путешествовали, а потому такой железнодорожный состав представляет собой настоящую крепость. Хотя внешне поезд выглядит весьма скромно, внутри это настоящий дворец на рельсах. Вагоны в составе есть самые разные. Здесь и ресторан, и кухня, и так называемый «экономический» вагон, который лидер КНДР использует для совещаний прямо во время поездки. Предусмотрены отдельные вагоны для охраны, свиты и обслуживающего персонала.

Как устроен личный бронепоезд Ким Чен Ына. Фото


Каждый вагон надежно бронирован, с использованием современных технологий. Броню обычного вагона не возьмёт даже выстрел из РПГ. Личный вагон Кима, конечно же, защищен еще лучше. Если пассажирский вагон состава весит около 60 тонн вместе с броней, то вагон лидера КНДР все 80 тонн. Подобное бронирование есть еще у 3-4 вагонов.

Как устроен личный бронепоезд Ким Чен Ына. Фото


Еще одной интересной особенностью поезда вождя является то, что он использует специальные материалы для маскировки от спутников-шпионов. По всей видимости, верхушка КНДР опасается наблюдения со стороны Японии и США. Подробностей об используемом покрытии «стелс» на составе само собой не много. Совершенно точно, в конструкции поезда есть средства защиты от тепловых, звуковых и радиолокационных средств разведки. Вся каналы связи состава несколько раз шифруются для защиты от перехвата и прослушивания.

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Как устроен личный бронепоезд Ким Чен Ына. Фото


Наконец у поезда чучхе имеется система полной герметизации и принудительной вентиляции. Эти средства должны помочь выжить лидеру в случае ядерного удара, химической или бактериологической атаки.
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 Теги: Ким Чен Ын, бронепоезд

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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