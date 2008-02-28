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Неделя моды в Париже: эти сумки были в центре внимания. Фото
Что будет в моде в ближайшее время.
На Парижской неделе моды можно увидеть хорошие сумки, которыми можно завершить любой образ. Первенство среди главных осенне-зимних трендов занимают модели, повторяющие принт верхней одежды. Также в тренде – сумки-тоуты и мешки, передает Хроника.инфо со ссылкой на lemonade.style.
Мы собрали самые интересные сумки модельеров, которые уже показали свои коллекции в Париже.
В коллекциях дизайнеров можно найти удобные сумки-мешки. Они пользуются большим спросом среди модников, а дизайнеры только рады стараться. Такие сумки мы заметили на показах Dries Van Noten, Maison Margiela и Jacquemus.
Поклонницам классических образов на показе Maison Margiela показали лаконичную сумку-тоут белого цвета. А черную и игру с коричневыми оттенками мы увидели уже на Lemaire.
Самыми популярным будут сумки, напоминающие сундуки и чемоданы. Такие аксессуары носили модницы в 30-х годах прошлого века. Такие мы увидили в Dries Van Noten и MARQUES’ALMEIDA.
Авторские узоры переместились на сумки во всем своем многообразии в коллекциях Dries Van Noten и Marine Serre.
В следующем сезоне никак не обойтись без сумок-кошельков и клатчев на коротких тонких ремешках. Такую тенденцию на подиуме нам показали Rochas, Lemaire, Jacquemus и MARQUES’ALMEIDA.
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Поясных сумок в новых коллекциях крайне мало. Мы увидили их на показе Neith Nyer и Marine Serre.
На Парижской неделе моды можно увидеть хорошие сумки, которыми можно завершить любой образ. Первенство среди главных осенне-зимних трендов занимают модели, повторяющие принт верхней одежды. Также в тренде – сумки-тоуты и мешки, передает Хроника.инфо со ссылкой на lemonade.style.
Мы собрали самые интересные сумки модельеров, которые уже показали свои коллекции в Париже.
В коллекциях дизайнеров можно найти удобные сумки-мешки. Они пользуются большим спросом среди модников, а дизайнеры только рады стараться. Такие сумки мы заметили на показах Dries Van Noten, Maison Margiela и Jacquemus.
Поклонницам классических образов на показе Maison Margiela показали лаконичную сумку-тоут белого цвета. А черную и игру с коричневыми оттенками мы увидели уже на Lemaire.
Самыми популярным будут сумки, напоминающие сундуки и чемоданы. Такие аксессуары носили модницы в 30-х годах прошлого века. Такие мы увидили в Dries Van Noten и MARQUES’ALMEIDA.
Авторские узоры переместились на сумки во всем своем многообразии в коллекциях Dries Van Noten и Marine Serre.
В следующем сезоне никак не обойтись без сумок-кошельков и клатчев на коротких тонких ремешках. Такую тенденцию на подиуме нам показали Rochas, Lemaire, Jacquemus и MARQUES’ALMEIDA.
Читайте также: Индийские красавицы в ярких портретах. Фото
Поясных сумок в новых коллекциях крайне мало. Мы увидили их на показе Neith Nyer и Marine Serre.
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