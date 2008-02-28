Раздел: Фоторепортажи
Королева Летиция восхитила бальным нарядом с обнаженными плечами. Фото
Как всегда на высоте.
Испанская королевская чета организовала торжественный прием в честь президента Перу Мартина Альберто Вискарру и его супруги Марибель Диас Кабельо, которые прибыли с официальным визитом в Испанию, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Прием прошел в Королевском дворце в Мадриде, на нем Ее Величество королева Летиция появилась в роскошном платье с открытыми плечами и пышной юбкой, расшитой цветочной аппликацией, от F. Varela, кстати, именно это платье королева надевала на ужин, организованный в честь свадьбы британского принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин.
На Летиции также красивая тиара, серьги и браслет. Бриллиантовые украшения отлично подчеркивают красивый вечерний образ королевы.
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Не менее прекрасно в этот вечер выглядела и первая леди Марибель Диас Кабельо. На ней было синее платье с рукавами три четверти, вышивкой и россыпью камней, образ дополняли серьги и маленький клатч.
Испанская королевская чета организовала торжественный прием в честь президента Перу Мартина Альберто Вискарру и его супруги Марибель Диас Кабельо, которые прибыли с официальным визитом в Испанию, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Прием прошел в Королевском дворце в Мадриде, на нем Ее Величество королева Летиция появилась в роскошном платье с открытыми плечами и пышной юбкой, расшитой цветочной аппликацией, от F. Varela, кстати, именно это платье королева надевала на ужин, организованный в честь свадьбы британского принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин.
На Летиции также красивая тиара, серьги и браслет. Бриллиантовые украшения отлично подчеркивают красивый вечерний образ королевы.
Читайте также: Кейт Миддлтон выбрала для концерта переливающееся платье. Фото
Не менее прекрасно в этот вечер выглядела и первая леди Марибель Диас Кабельо. На ней было синее платье с рукавами три четверти, вышивкой и россыпью камней, образ дополняли серьги и маленький клатч.
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