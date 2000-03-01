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Лучшие снимки, снятые на iPhone. Фото
Отсутствие профессиональной техники - не помеха.
Американская компания Apple завершила фотоконкурс "Снято на iPhone". Фотографы со всего мира по условию конкурса выкладывали свои лучше фотографии в социальные сети с тегом #ShotoniPhone, фиксируя разнообразные моменты жизни на iPhone. Победные снимки были запечатлены при помощи разных моделей: от современных iPhone XS Max до двухлетних iPhone 7, которые до сих пор актуальны для мобильной фотографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Десять победителей представляют такие страны, как Сингапур, Германию, Беларусь, Израиль и США, что привлекло внимание мирового сообщества фотографов iPhone. На этих фотографиях запечатлены красочные городские пейзажи, забавные животные, креативные постановки, красота мира вокруг нас и многое другое.
Фотоработы победителей Apple будет использовать на баннерах и других рекламных материалах. За размещение снимков авторы получат деньги, но размер гонорара не озвучивается.
Читайте также: Названы победители Nikon Small World Photomicrography. Фото
Рекомендуем ознакомиться со снимками победителей в нашей галерее:
Американская компания Apple завершила фотоконкурс "Снято на iPhone". Фотографы со всего мира по условию конкурса выкладывали свои лучше фотографии в социальные сети с тегом #ShotoniPhone, фиксируя разнообразные моменты жизни на iPhone. Победные снимки были запечатлены при помощи разных моделей: от современных iPhone XS Max до двухлетних iPhone 7, которые до сих пор актуальны для мобильной фотографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Десять победителей представляют такие страны, как Сингапур, Германию, Беларусь, Израиль и США, что привлекло внимание мирового сообщества фотографов iPhone. На этих фотографиях запечатлены красочные городские пейзажи, забавные животные, креативные постановки, красота мира вокруг нас и многое другое.
Фотоработы победителей Apple будет использовать на баннерах и других рекламных материалах. За размещение снимков авторы получат деньги, но размер гонорара не озвучивается.
Читайте также: Названы победители Nikon Small World Photomicrography. Фото
Рекомендуем ознакомиться со снимками победителей в нашей галерее:
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