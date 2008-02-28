Европейские деревни, в которых интереснее, чем в мегаполисах. Фото

Они привлекают многих туристов.



В странах Европы есть немало деревень, которые по оригинальности своей архитектуры не уступают столичным достопримечательностям, а невероятно живописная природа вокруг них способна вызвать неподдельный восторг даже у опытных путешественников. Вот лишь некоторые из самых живописных деревушек и небольших городков, находящихся в разных уголках Европы, передает







1. Деревня Эз, Лазурный берег Франции



Это невероятно живописное место курортной зоны Французской Ривьеры. Поселение очень древнее – оно было основано еще финикийцами, и получило свое название в честь древнеегипетской богини Исиды. Сегодня самым старым зданием в Эзе является Церковь Кающихся Грешников Белого Братства, которая была построена в 1306 г.



В этом местечке отдыхали и работали многие знаменитости. Например, именно в этих живописных местах Ницше написал свой философский роман «Так говорил Заратустра».







2. Питильяно, Италия



Население этого живописного поселка составляет всего 4000 человек. Довольно большую часть местного населения составляют евреи, поэтому городок даже получил прозвище Малого Иерусалима. Рядом с городом сохранилось множество этрусских склепов, которые местные жители используют в качестве винных погребов. В самом городе и его окрестностях очень много архитектурных памятников эпохи средневековья.







3. Полперро, Великобритания



Невероятно живописная рыбацкая деревушка, находящаяся недалеко от Плимута, летом привлекает так много туристов, что в последнее время туристский бизнес стал основной отраслью местной экономики.







4. Гальштат, Австрия



Эта австрийская коммуна находится в труднодоступной горной местности и считается одним из самых красивых мест в Европе. Здесь находятся самые древние европейские соляные копи и самый старый в мире трубопровод, по которому соляной раствор доставляется в Эбензее.







5. Венген, Швейцария



Венген – невероятно красивая деревня, находящаяся в Бернских Альпах. Количество туристов здесь всегда в 5, а то и 10 раз превышает число местного населения. Здесь прекрасно развит горнолыжный спорт, и каждый год зимой проводятся знаменитые гонки «Лауберхорн». В дополнение к лыжному спорту и великолепным окружающим пейзажам туристам предлагается насыщенная культурная программа: в местной церкви проводятся вечера органной музыки, а на вокзале организовываются концерты народной и духовой музыки. Также в Венгене действует знаменитый театр марионеток.







6. Обидуш, Португалия



Этот живописный старинный город долгое время являлся частью приданного португальских королев. В городе множество архитектурных достопримечательностей, самой большой из которых является замок Обидуш, построенный в XII веке. Еще Обидуш славится своим вкуснейшим шоколадом (его даже называют «шоколадной столицей») и традиционным вишневым ликером жинжиньей.







7. Дейя, остров Мальорка



Славу этой небольшой деревушки составляют не только живописные окрестности, но и множество известных людей, в разное время живших здесь. Английский поэт Роберт Грейвс, американская писательница Анаис Нин, поэтесса Кларибель Алегрия – это далеко не полный список знаменитостей.



Сегодня популярность Дейи у туристов столь высока, что в деревушке постоянно действует целых 20 ресторанов, чтобы накормить всех гостей.







8. Равелло, Италия



Живописные окрестности Равелло всегда притягивали множество туристов, среди которых было немало знаменитостей. В свое время здесь отдыхали композитор Эдвард Григ, Грета Гарбо, Софии Лорен, Гор Видал и многие другие.



Одной из главных достопримечательностей деревни является собор, построенный в 1086 г. Здесь хранится бесценная реликвия – сосуд с кровью великомученика и целителя Пантелеимона.







9. Пучишче, Хорватия



Пучишче – удивительно красивый небольшой городок, находящийся на острове Брач. Ширина самого острова составляет всего 12 км, а длина 40 км. Недалеко от города находятся каменоломни, где добывают знаменитый белоснежный известняк. Этим «брачским камнем» был облицован дворец Диоклетиана в древности, а в наше время им украшен вашингтонский Белый дом. Но основной род деятельности жителей острова – это, разумеется, обслуживание многочисленных туристов, прибывающих в эти живописные места со всех концов света.







10. Казимеж-Дольны, Польша



Казимеж-Дольны считается одним из самых красивых польских городов. Он уже более двухсот лет привлекает толпы туристов и художников, особенно в летний период. Импровизированные художественные галереи здесь находятся практически на каждой улице, и любой из экспонатов можно не только осмотреть, но и купить.



Также в городе много исторических зданий, а за городом туристов ждут великолепные сельские виды и живописные руины.







11. Отуар, Франция



Многие считают, что Отуар – это самая красивая деревня во всей Франции. Поселок существует уже более 800 лет, но больше всего в нем сохранились постройки, относящиеся к XVI и XVII столетиям, которые очень живописно смотрятся на фоне массивных утесов, окружающих Отуар со всех сторон.







12. Карлингфорд, Ирландия



В этой маленькой деревушке живет чуть больше пятисот человек. 800 лет тому назад норманнский рыцарь выстроил замок в этих местах, а деревня разрослась уже вокруг него. Этот замок и сегодня является одной из главных достопримечательностей Карлингфорда.







13. Миттенвальд, Германия



Деревня Миттенвальд стоит на фоне потрясающих по красоте баварских пейзажей. Сами деревенские домики тоже выглядят так, будто сошли со сказочной иллюстрации. Здесь можно часами гулять, любуясь окрестностями и заходя в уютные магазинчики, торгующие симпатичными сувенирами, и небольшие ресторанчики, предлагающие оригинальную немецкую кухню.







14. Крупе, Бельгия



Поселок Крупе находится в долине Валлония. Как и много веков назад его окружает ров с водой, а невдалеке высится неприступный замок и несколько живописных гротов. В замок туристов не пускают – он находится в частном владении, но любоваться им издали никто не мешает. А пейзажи там действительно такие, что на них стоит посмотреть.



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15. Фьёльбака, Швеция



Фьёльбака – удивительно красивая рыбацкая деревня. Сегодня туристский поток здесь пока не слишком напряженный, но с каждым годом он ставится все мощнее. Набору популярности способствует и идущие здесь съемки детективного сериала «Убийства в Фьёльбака». Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В странах Европы есть немало деревень, которые по оригинальности своей архитектуры не уступают столичным достопримечательностям, а невероятно живописная природа вокруг них способна вызвать неподдельный восторг даже у опытных путешественников. Вот лишь некоторые из самых живописных деревушек и небольших городков, находящихся в разных уголках Европы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф 1. Деревня Эз, Лазурный берег ФранцииЭто невероятно живописное место курортной зоны Французской Ривьеры. Поселение очень древнее – оно было основано еще финикийцами, и получило свое название в честь древнеегипетской богини Исиды. Сегодня самым старым зданием в Эзе является Церковь Кающихся Грешников Белого Братства, которая была построена в 1306 г.В этом местечке отдыхали и работали многие знаменитости. Например, именно в этих живописных местах Ницше написал свой философский роман «Так говорил Заратустра».2. Питильяно, ИталияНаселение этого живописного поселка составляет всего 4000 человек. Довольно большую часть местного населения составляют евреи, поэтому городок даже получил прозвище Малого Иерусалима. Рядом с городом сохранилось множество этрусских склепов, которые местные жители используют в качестве винных погребов. В самом городе и его окрестностях очень много архитектурных памятников эпохи средневековья.3. Полперро, ВеликобританияНевероятно живописная рыбацкая деревушка, находящаяся недалеко от Плимута, летом привлекает так много туристов, что в последнее время туристский бизнес стал основной отраслью местной экономики.4. Гальштат, АвстрияЭта австрийская коммуна находится в труднодоступной горной местности и считается одним из самых красивых мест в Европе. Здесь находятся самые древние европейские соляные копи и самый старый в мире трубопровод, по которому соляной раствор доставляется в Эбензее.5. Венген, ШвейцарияВенген – невероятно красивая деревня, находящаяся в Бернских Альпах. Количество туристов здесь всегда в 5, а то и 10 раз превышает число местного населения. Здесь прекрасно развит горнолыжный спорт, и каждый год зимой проводятся знаменитые гонки «Лауберхорн». В дополнение к лыжному спорту и великолепным окружающим пейзажам туристам предлагается насыщенная культурная программа: в местной церкви проводятся вечера органной музыки, а на вокзале организовываются концерты народной и духовой музыки. Также в Венгене действует знаменитый театр марионеток.6. Обидуш, ПортугалияЭтот живописный старинный город долгое время являлся частью приданного португальских королев. В городе множество архитектурных достопримечательностей, самой большой из которых является замок Обидуш, построенный в XII веке. Еще Обидуш славится своим вкуснейшим шоколадом (его даже называют «шоколадной столицей») и традиционным вишневым ликером жинжиньей.7. Дейя, остров МальоркаСлаву этой небольшой деревушки составляют не только живописные окрестности, но и множество известных людей, в разное время живших здесь. Английский поэт Роберт Грейвс, американская писательница Анаис Нин, поэтесса Кларибель Алегрия – это далеко не полный список знаменитостей.Сегодня популярность Дейи у туристов столь высока, что в деревушке постоянно действует целых 20 ресторанов, чтобы накормить всех гостей.8. Равелло, ИталияЖивописные окрестности Равелло всегда притягивали множество туристов, среди которых было немало знаменитостей. В свое время здесь отдыхали композитор Эдвард Григ, Грета Гарбо, Софии Лорен, Гор Видал и многие другие.Одной из главных достопримечательностей деревни является собор, построенный в 1086 г. Здесь хранится бесценная реликвия – сосуд с кровью великомученика и целителя Пантелеимона.9. Пучишче, ХорватияПучишче – удивительно красивый небольшой городок, находящийся на острове Брач. Ширина самого острова составляет всего 12 км, а длина 40 км. Недалеко от города находятся каменоломни, где добывают знаменитый белоснежный известняк. Этим «брачским камнем» был облицован дворец Диоклетиана в древности, а в наше время им украшен вашингтонский Белый дом. Но основной род деятельности жителей острова – это, разумеется, обслуживание многочисленных туристов, прибывающих в эти живописные места со всех концов света.10. Казимеж-Дольны, ПольшаКазимеж-Дольны считается одним из самых красивых польских городов. Он уже более двухсот лет привлекает толпы туристов и художников, особенно в летний период. Импровизированные художественные галереи здесь находятся практически на каждой улице, и любой из экспонатов можно не только осмотреть, но и купить.Также в городе много исторических зданий, а за городом туристов ждут великолепные сельские виды и живописные руины.11. Отуар, ФранцияМногие считают, что Отуар – это самая красивая деревня во всей Франции. Поселок существует уже более 800 лет, но больше всего в нем сохранились постройки, относящиеся к XVI и XVII столетиям, которые очень живописно смотрятся на фоне массивных утесов, окружающих Отуар со всех сторон.12. Карлингфорд, ИрландияВ этой маленькой деревушке живет чуть больше пятисот человек. 800 лет тому назад норманнский рыцарь выстроил замок в этих местах, а деревня разрослась уже вокруг него. Этот замок и сегодня является одной из главных достопримечательностей Карлингфорда.13. Миттенвальд, ГерманияДеревня Миттенвальд стоит на фоне потрясающих по красоте баварских пейзажей. Сами деревенские домики тоже выглядят так, будто сошли со сказочной иллюстрации. Здесь можно часами гулять, любуясь окрестностями и заходя в уютные магазинчики, торгующие симпатичными сувенирами, и небольшие ресторанчики, предлагающие оригинальную немецкую кухню.14. Крупе, БельгияПоселок Крупе находится в долине Валлония. Как и много веков назад его окружает ров с водой, а невдалеке высится неприступный замок и несколько живописных гротов. В замок туристов не пускают – он находится в частном владении, но любоваться им издали никто не мешает. А пейзажи там действительно такие, что на них стоит посмотреть.15. Фьёльбака, ШвецияФьёльбака – удивительно красивая рыбацкая деревня. Сегодня туристский поток здесь пока не слишком напряженный, но с каждым годом он ставится все мощнее. Набору популярности способствует и идущие здесь съемки детективного сериала «Убийства в Фьёльбака».





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