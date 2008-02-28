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Эти вещи в следующем сезоне будут носить все модницы. Фото

Эти вещи в следующем сезоне будут носить все модницы. ФотоСамые востребованные тренды.

Редакторы Hypebae проанализировали показы ведущих брендов во время прошедших недель моды и выявили самые востребованные тренды 2019 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Список был опубликован на официальном сайте издания. Так, по словам инсайдеров, самой популярной верхней одеждой стало пальто из искусственного меха. Дизайнеры его представляли как в ярких, так и в нейтральных расцветках.

Редакторы Hypebae проанализировали показы ведущих брендов во время прошедших недель моды и выявили самые востребованные тренды 2019 года.

Список был опубликован на официальном сайте издания. Так, по словам инсайдеров, самой популярной верхней одеждой стало пальто из искусственного меха. Дизайнеры его представляли как в ярких, так и в нейтральных расцветках.

Эти вещи в следующем сезоне будут носить все модницы. Фото
Эти вещи в следующем сезоне будут носить все модницы. Фото
Эти вещи в следующем сезоне будут носить все модницы. Фото
Эти вещи в следующем сезоне будут носить все модницы. Фото


Также большинство из них включили в свои коллекции брючные костюмы в деловом стиле.

Эти вещи в следующем сезоне будут носить все модницы. Фото
Эти вещи в следующем сезоне будут носить все модницы. Фото
Эти вещи в следующем сезоне будут носить все модницы. Фото


Из головных уборов самыми модными оказались шляпы-панамки. Они вошли в коллекции многих брендов, в частности Prada, Burberry, Ambush и Acne Studios.

Эти вещи в следующем сезоне будут носить все модницы. Фото
Эти вещи в следующем сезоне будут носить все модницы. Фото


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Также самыми стильными аксессуарами стали очень маленькие сумки, тренд на которые задал глава французского модного дома Jacquemus дизайнер Симон Порт Жакмю.

Эти вещи в следующем сезоне будут носить все модницы. Фото
Эти вещи в следующем сезоне будут носить все модницы. Фото
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 Теги: мода, вещи

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Сегодня, 18:05 » Автор: Анна Мартынова
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