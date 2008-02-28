Эти вещи в следующем сезоне будут носить все модницы. Фото

Самые востребованные тренды.



Редакторы Hypebae проанализировали показы ведущих брендов во время прошедших недель моды и выявили самые востребованные тренды 2019 года, передает



Список был опубликован на официальном сайте издания. Так, по словам инсайдеров, самой популярной верхней одеждой стало пальто из искусственного меха. Дизайнеры его представляли как в ярких, так и в нейтральных расцветках.



Редакторы Hypebae проанализировали показы ведущих брендов во время прошедших недель моды и выявили самые востребованные тренды 2019 года.



Список был опубликован на официальном сайте издания. Так, по словам инсайдеров, самой популярной верхней одеждой стало пальто из искусственного меха. Дизайнеры его представляли как в ярких, так и в нейтральных расцветках.













Также большинство из них включили в свои коллекции брючные костюмы в деловом стиле.











Из головных уборов самыми модными оказались шляпы-панамки. Они вошли в коллекции многих брендов, в частности Prada, Burberry, Ambush и Acne Studios.









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Также самыми стильными аксессуарами стали очень маленькие сумки, тренд на которые задал глава французского модного дома Jacquemus дизайнер Симон Порт Жакмю.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Редакторы Hypebae проанализировали показы ведущих брендов во время прошедших недель моды и выявили самые востребованные тренды 2019 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com Список был опубликован на официальном сайте издания. Так, по словам инсайдеров, самой популярной верхней одеждой стало пальто из искусственного меха. Дизайнеры его представляли как в ярких, так и в нейтральных расцветках.Редакторы Hypebae проанализировали показы ведущих брендов во время прошедших недель моды и выявили самые востребованные тренды 2019 года.Список был опубликован на официальном сайте издания. Так, по словам инсайдеров, самой популярной верхней одеждой стало пальто из искусственного меха. Дизайнеры его представляли как в ярких, так и в нейтральных расцветках.Также большинство из них включили в свои коллекции брючные костюмы в деловом стиле.Из головных уборов самыми модными оказались шляпы-панамки. Они вошли в коллекции многих брендов, в частности Prada, Burberry, Ambush и Acne Studios.Также самыми стильными аксессуарами стали очень маленькие сумки, тренд на которые задал глава французского модного дома Jacquemus дизайнер Симон Порт Жакмю.





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