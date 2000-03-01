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Яркие кадры традиционного фестиваля викингов в Йорке. Фото
23 февраля в Йорке, Великобритания, стартовал 35-й «Jorvik Viking Festival».
Ежегодный фестиваль викингов в Юрвике является крупнейшим событием такого рода в Европе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
В этом году фестиваль напоминает роль, которую играли женщины-викинги в те бурные времена. Фестиваль является общегородским праздником богатого норвежского наследия Йорка и знаменует собой эпохальный момент в британской истории - прибытие и завоевание Англии армией викингов в 866 году нашей эры.
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Программа содержит такие мероприятия, как лагеря живой истории, рассказы, экскурсии и реконструкции сражений.
Ежегодный фестиваль викингов в Юрвике является крупнейшим событием такого рода в Европе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
В этом году фестиваль напоминает роль, которую играли женщины-викинги в те бурные времена. Фестиваль является общегородским праздником богатого норвежского наследия Йорка и знаменует собой эпохальный момент в британской истории - прибытие и завоевание Англии армией викингов в 866 году нашей эры.
Читайте также: В Норвегии найден алтарь короля викингов
Программа содержит такие мероприятия, как лагеря живой истории, рассказы, экскурсии и реконструкции сражений.
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