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Уличные пейзажи Торонто от талантливого фотографа. Фото

Уличные пейзажи Торонто от талантливого фотографа. ФотоГородские и уличные пейзажи от Ивана Кривоносова

Иван Кривоносов (Ivan Krivonosov) - талантливый фотограф, режиссер и городской исследователь, в настоящее время проживающий в Торонто, Канада, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

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Он занимается городской, уличной и архитектурной фотографией. Иван снимает великолепные городские и уличные пейзажи.

Уличные пейзажи Торонто от талантливого фотографа. Фото
Уличные пейзажи Торонто от талантливого фотографа. Фото
Уличные пейзажи Торонто от талантливого фотографа. Фото
Уличные пейзажи Торонто от талантливого фотографа. Фото
Уличные пейзажи Торонто от талантливого фотографа. Фото
Уличные пейзажи Торонто от талантливого фотографа. Фото
Уличные пейзажи Торонто от талантливого фотографа. Фото
Уличные пейзажи Торонто от талантливого фотографа. Фото
Уличные пейзажи Торонто от талантливого фотографа. Фото
Уличные пейзажи Торонто от талантливого фотографа. Фото
Уличные пейзажи Торонто от талантливого фотографа. Фото
Уличные пейзажи Торонто от талантливого фотографа. Фото
Уличные пейзажи Торонто от талантливого фотографа. Фото
Уличные пейзажи Торонто от талантливого фотографа. Фото
Уличные пейзажи Торонто от талантливого фотографа. Фото
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 Теги: Торонто, уличная фотография

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