Раздел: Фоторепортажи
Уличные пейзажи Торонто от талантливого фотографа. Фото
Городские и уличные пейзажи от Ивана Кривоносова
Иван Кривоносов (Ivan Krivonosov) - талантливый фотограф, режиссер и городской исследователь, в настоящее время проживающий в Торонто, Канада, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Читайте также: Яркие пейзажи Калифорнии от талантливого фотографа. Фото
Он занимается городской, уличной и архитектурной фотографией. Иван снимает великолепные городские и уличные пейзажи.
Иван Кривоносов (Ivan Krivonosov) - талантливый фотограф, режиссер и городской исследователь, в настоящее время проживающий в Торонто, Канада, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Читайте также: Яркие пейзажи Калифорнии от талантливого фотографа. Фото
Он занимается городской, уличной и архитектурной фотографией. Иван снимает великолепные городские и уличные пейзажи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
290
0
Оставьте свой комментарий