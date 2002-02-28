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В моду возвращается популярный тренд 90-х. Фото
Аксессуар будут носить многие модницы.
В hair-индустрии набирает популярность новый тренд, который ведущие парикмахеры планеты называют главной модной тенденцией сезона весна-лето 2019, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
Самым горячим микротрендом следующих сезонов стали заколки из 90-х. На протяжении многих лет hair-стилисты всячески избегали этого миниатюрного аксессуара для волос и даже называли его признаком безвкусицы. Впрочем, этой весной и летом заколки-клипсы обещают стать неотъемлемой частью стильного образа.
По данным авторитетных модных изданий и ведущих экспертов из hair-индустрии, в 2019 году заколки нужно носить, придерживаясь правила «чем больше – тем лучше». Стилисты рекомендуют миксовать заколки крупного размера с миниатюрными клипсами, а также выбирать hair-аксессуары нейтральных оттенков – бежевые, кремовые, белые или классические черные. В свою очередь, заколки ярких оттенков специалисты использовать не рекомендуют:
«Иначе вас просто могут перепутать с подростком», - шутят стилисты.
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Они также обращают внимание на маленькие заколки, с помощью которых можно «обуздать» непослушную челку и преобразить короткую стрижку и добавляют, что крупные клипсы, напротив, подойдут для обладательниц длинных волос, которые с их помощью смогут с легкостью изменить свой hair-образ в считанные секунды.
В hair-индустрии набирает популярность новый тренд, который ведущие парикмахеры планеты называют главной модной тенденцией сезона весна-лето 2019, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
Самым горячим микротрендом следующих сезонов стали заколки из 90-х. На протяжении многих лет hair-стилисты всячески избегали этого миниатюрного аксессуара для волос и даже называли его признаком безвкусицы. Впрочем, этой весной и летом заколки-клипсы обещают стать неотъемлемой частью стильного образа.
По данным авторитетных модных изданий и ведущих экспертов из hair-индустрии, в 2019 году заколки нужно носить, придерживаясь правила «чем больше – тем лучше». Стилисты рекомендуют миксовать заколки крупного размера с миниатюрными клипсами, а также выбирать hair-аксессуары нейтральных оттенков – бежевые, кремовые, белые или классические черные. В свою очередь, заколки ярких оттенков специалисты использовать не рекомендуют:
«Иначе вас просто могут перепутать с подростком», - шутят стилисты.
Читайте также: Достопримечательности, не оправдавшие ожидания туристов. Фото
Они также обращают внимание на маленькие заколки, с помощью которых можно «обуздать» непослушную челку и преобразить короткую стрижку и добавляют, что крупные клипсы, напротив, подойдут для обладательниц длинных волос, которые с их помощью смогут с легкостью изменить свой hair-образ в считанные секунды.
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