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В моду возвращается популярный тренд 90-х. Фото

В моду возвращается популярный тренд 90-х. ФотоАксессуар будут носить многие модницы.

В hair-индустрии набирает популярность новый тренд, который ведущие парикмахеры планеты называют главной модной тенденцией сезона весна-лето 2019, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Самым горячим микротрендом следующих сезонов стали заколки из 90-х. На протяжении многих лет hair-стилисты всячески избегали этого миниатюрного аксессуара для волос и даже называли его признаком безвкусицы. Впрочем, этой весной и летом заколки-клипсы обещают стать неотъемлемой частью стильного образа.

По данным авторитетных модных изданий и ведущих экспертов из hair-индустрии, в 2019 году заколки нужно носить, придерживаясь правила «чем больше – тем лучше». Стилисты рекомендуют миксовать заколки крупного размера с миниатюрными клипсами, а также выбирать hair-аксессуары нейтральных оттенков – бежевые, кремовые, белые или классические черные. В свою очередь, заколки ярких оттенков специалисты использовать не рекомендуют:

«Иначе вас просто могут перепутать с подростком», - шутят стилисты.

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Они также обращают внимание на маленькие заколки, с помощью которых можно «обуздать» непослушную челку и преобразить короткую стрижку и добавляют, что крупные клипсы, напротив, подойдут для обладательниц длинных волос, которые с их помощью смогут с легкостью изменить свой hair-образ в считанные секунды.

В моду возвращается популярный тренд 90-х. Фото
В моду возвращается популярный тренд 90-х. Фото
В моду возвращается популярный тренд 90-х. Фото
В моду возвращается популярный тренд 90-х. Фото
В моду возвращается популярный тренд 90-х. Фото
В моду возвращается популярный тренд 90-х. Фото
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 Теги: мода, тренд

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Сегодня, 10:55 » Автор: Анна Мартынова
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