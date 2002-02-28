Раздел: Фоторепортажи
В Instagram показали, как одеваться невысоким девушкам. Фото
Гарантия стройных ножек.
Кто ж не хочет длинные стройные ноги, как у моделей. А если роста не хватает, или комплекция больше среднего, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
О том, как победить генетику и визуально сделать ноги длиннее, а фигуру стройнее с помощью одежды и аксессуаров без устали твердят модные блогеры в соцсетях. Мы выбрали самые действенные приемы и лайфхаки в соответствии с трендами 2019 года, которые действительно работают.
1. Цветовая гамма
Избегайте резкого цветового контраста между верхом и низом - это "режет" фигуру. Пусть оттенки гармонично сочетаются и сохраняют целостность образа. Попробуйте поэкспериментировать с монохромными многослойными комплектами, например, бежевого или молочного цвета.
2. Полоски
Выбирайте разнообразные принты с вертикальными полосками любой ширины и расцветки. Такая одежда не только удлиняет фигуру, но и стройнит. Например, актуальная юбка-гофре или плиссированная юбка "работают" на увеличение роста и удлинение ног.
Еще один тренд - принт "зебра", полоски которого идут по вертикали ли слега диагонально также справляются с поставленной задачей - добавить стройности и увеличить рост. А вот со змеиным принтом стоит быть осторожнее, его горизонтальная направленность (особенно на брюках и юбках) зрительно может расширить фигуру.
3. Завышенная талия
Выбирайте брюки, джинсы и юбки с завышенной талией. То же самое можно порекомендовать и при выборе платья - линия талии, смещенная немного вверх, удлинит ножки и вытянет силуэт.
4. Вырез
V-образный вырез - идеальное решение для девушек с массивным "верхом". Такой вырез не только замаскирует излишние объемы, но и целом "вытянет" силуэт, сделав его стройнее. Для вечерних мероприятий подойдут платья и топы с V-образным вырезом.⠀
5. Аксессуары
Отдайте предпочтение сумкам небольших размеров, этой весной как раз дизайнеры предлагают обилие вариантов: сундучки, бочонки, "ведерки", компактные деловые сумочки, портфели, рюкзаки.
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6. Каблук
Беспроигрышное средство в "визуальной" борьбе с лишними килограммами. На помощь придет остромодный тренд этой весны - прозрачный каблук. Приподняв стопу и зрительно удлинив ноги прозрачный каблук, даже будучи достаточно широким и устойчивым, не "утяжелит" образ, а останется незаметным. Однако, с осторожностью стоит применять еще один тренд сезона - модели с широкими ремешками и шнуровкой, такая обувь может "украсть" драгоценные сантиметры.
Кто ж не хочет длинные стройные ноги, как у моделей. А если роста не хватает, или комплекция больше среднего, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
О том, как победить генетику и визуально сделать ноги длиннее, а фигуру стройнее с помощью одежды и аксессуаров без устали твердят модные блогеры в соцсетях. Мы выбрали самые действенные приемы и лайфхаки в соответствии с трендами 2019 года, которые действительно работают.
1. Цветовая гамма
Избегайте резкого цветового контраста между верхом и низом - это "режет" фигуру. Пусть оттенки гармонично сочетаются и сохраняют целостность образа. Попробуйте поэкспериментировать с монохромными многослойными комплектами, например, бежевого или молочного цвета.
2. Полоски
Выбирайте разнообразные принты с вертикальными полосками любой ширины и расцветки. Такая одежда не только удлиняет фигуру, но и стройнит. Например, актуальная юбка-гофре или плиссированная юбка "работают" на увеличение роста и удлинение ног.
Еще один тренд - принт "зебра", полоски которого идут по вертикали ли слега диагонально также справляются с поставленной задачей - добавить стройности и увеличить рост. А вот со змеиным принтом стоит быть осторожнее, его горизонтальная направленность (особенно на брюках и юбках) зрительно может расширить фигуру.
3. Завышенная талия
Выбирайте брюки, джинсы и юбки с завышенной талией. То же самое можно порекомендовать и при выборе платья - линия талии, смещенная немного вверх, удлинит ножки и вытянет силуэт.
4. Вырез
V-образный вырез - идеальное решение для девушек с массивным "верхом". Такой вырез не только замаскирует излишние объемы, но и целом "вытянет" силуэт, сделав его стройнее. Для вечерних мероприятий подойдут платья и топы с V-образным вырезом.⠀
5. Аксессуары
Отдайте предпочтение сумкам небольших размеров, этой весной как раз дизайнеры предлагают обилие вариантов: сундучки, бочонки, "ведерки", компактные деловые сумочки, портфели, рюкзаки.
Читайте также: В моду возвращается популярный тренд 90-х. Фото
6. Каблук
Беспроигрышное средство в "визуальной" борьбе с лишними килограммами. На помощь придет остромодный тренд этой весны - прозрачный каблук. Приподняв стопу и зрительно удлинив ноги прозрачный каблук, даже будучи достаточно широким и устойчивым, не "утяжелит" образ, а останется незаметным. Однако, с осторожностью стоит применять еще один тренд сезона - модели с широкими ремешками и шнуровкой, такая обувь может "украсть" драгоценные сантиметры.
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