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Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. Фото
Время украшать сады и дачи.
Дачный сезон уже не за горами, а это значит, что совсем скоро все любители садов и огородов найдут себе занятие по душе. Однако нужно все сделать так, чтобы и душа отдыхала, и глаз радовался. Вот 16 способов преображения собственного участка при помощи цветов, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Большие горшки
Для реализации данной задумки вам понадобятся горшки разных размеров: от очень больших до самых маленьких. Высадите в них различные растения и расставьте горшки под самым красивым деревом, находящимся на видном месте.
2. Бетон
Большая цветочная кадка, которую можно самостоятельно вылить из бетона, станет необычным украшением крыльца.
3. Пирамида
По мнению Novate.ru, из обычных шлакоблоков можно построить весьма оригинальную цветочную клумбу. Лучше всего установить ее у стенки дома на заднем дворе. А чтобы конструкция выглядела привлекательнее, покрасьте ее в черный, красный или желтый цвет.
4. Яркие банки
Обычные жестяные банки могут стать прекрасным украшением забора. Просто покрасьте их в яркие цвета, посадите цветы и прикрепите к внутренней стороне забора.
5. Шахматная доска
Удивительная комбинация из плитки и петуний может стать исключительным украшением вашего двора. Такую деталь можно разместить на заднем дворе, в центре сада или на крыльце у дома.
6. Автомобильные покрышки
Оригинальный бордюр, который поможет отделить зону сада или огорода. Для его изготовления не потребуется никаких специальных навыков, только автомобильные покрышки, выкрашенные в белый цвет, и газонная трава.
7. Альпийская горка
Альпийская горка из цветов и камней довольна проста в исполнении и, по мнению Novate.ru, является модным украшением современного сада.
8. Оформление дерева
Пример нетривиального оформления пространства под деревьями, которое можно повторить, используя камни разных цветов и размеров, а также щебень.
9. Цветущий стенд
Выращивать различные пряные травы можно не только на грядках. Один из самых практичных и оригинальных способов - соорудить стеллаж из деревянного поддона, насыпать земли и посадить желаемые растения.
10. Каменная грядка
Фантастическая каменная клумба выглядит монументально и очень эффектно в экстерьере современного садового участка.
11. Сказочный сад
Хотите преобразить свой сад и привнести в него немного сказочных ноток? Тогда организуйте на свободном клочке земли в цветнике небольшой оазис из декоративных растений, маленьких глиняных домиков, скульптур и дорожек из разноцветного щебня.
12. Подвесные грядки
Используйте пластиковые канистры для выращивания укропа, петрушки и салата на террасе своего дома. Такой подвесной мини-сад позволит всегда иметь под рукой веточки свежей зелени.
13. Вертикальные грядки
Вертикальный сад - прекрасная идея для небольшого дачного участка, где не хватает места для выращивания всего желаемого. Сделать его совсем не сложно, достаточно соорудить подвесную конструкцию из широких пластиковых труб и использовать ее для выращивания цветов, салата или клубники.
14. Декоративная клумба
Если у вас в гараже уже много лет без дела стоит старый велосипед, используйте его для создания оригинальной декоративной композиции для сада. Для этого, покрасьте его в любой цвет, прикрепите несколько кадок с петуньями или любыми другими цветами.
15. Цветочный фонтан
Потрясающая композиция из старых металлических ведер, заполненных огромным количеством цветов, которые будто бы выливаются наружу фонтаном.
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16. Каменный сад
Сад из камней и суккулентов выглядит очень эффектно в ландшафте современного загородного участка.
Дачный сезон уже не за горами, а это значит, что совсем скоро все любители садов и огородов найдут себе занятие по душе. Однако нужно все сделать так, чтобы и душа отдыхала, и глаз радовался. Вот 16 способов преображения собственного участка при помощи цветов, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Большие горшки
Для реализации данной задумки вам понадобятся горшки разных размеров: от очень больших до самых маленьких. Высадите в них различные растения и расставьте горшки под самым красивым деревом, находящимся на видном месте.
2. Бетон
Большая цветочная кадка, которую можно самостоятельно вылить из бетона, станет необычным украшением крыльца.
3. Пирамида
По мнению Novate.ru, из обычных шлакоблоков можно построить весьма оригинальную цветочную клумбу. Лучше всего установить ее у стенки дома на заднем дворе. А чтобы конструкция выглядела привлекательнее, покрасьте ее в черный, красный или желтый цвет.
4. Яркие банки
Обычные жестяные банки могут стать прекрасным украшением забора. Просто покрасьте их в яркие цвета, посадите цветы и прикрепите к внутренней стороне забора.
5. Шахматная доска
Удивительная комбинация из плитки и петуний может стать исключительным украшением вашего двора. Такую деталь можно разместить на заднем дворе, в центре сада или на крыльце у дома.
6. Автомобильные покрышки
Оригинальный бордюр, который поможет отделить зону сада или огорода. Для его изготовления не потребуется никаких специальных навыков, только автомобильные покрышки, выкрашенные в белый цвет, и газонная трава.
7. Альпийская горка
Альпийская горка из цветов и камней довольна проста в исполнении и, по мнению Novate.ru, является модным украшением современного сада.
8. Оформление дерева
Пример нетривиального оформления пространства под деревьями, которое можно повторить, используя камни разных цветов и размеров, а также щебень.
9. Цветущий стенд
Выращивать различные пряные травы можно не только на грядках. Один из самых практичных и оригинальных способов - соорудить стеллаж из деревянного поддона, насыпать земли и посадить желаемые растения.
10. Каменная грядка
Фантастическая каменная клумба выглядит монументально и очень эффектно в экстерьере современного садового участка.
11. Сказочный сад
Хотите преобразить свой сад и привнести в него немного сказочных ноток? Тогда организуйте на свободном клочке земли в цветнике небольшой оазис из декоративных растений, маленьких глиняных домиков, скульптур и дорожек из разноцветного щебня.
12. Подвесные грядки
Используйте пластиковые канистры для выращивания укропа, петрушки и салата на террасе своего дома. Такой подвесной мини-сад позволит всегда иметь под рукой веточки свежей зелени.
13. Вертикальные грядки
Вертикальный сад - прекрасная идея для небольшого дачного участка, где не хватает места для выращивания всего желаемого. Сделать его совсем не сложно, достаточно соорудить подвесную конструкцию из широких пластиковых труб и использовать ее для выращивания цветов, салата или клубники.
14. Декоративная клумба
Если у вас в гараже уже много лет без дела стоит старый велосипед, используйте его для создания оригинальной декоративной композиции для сада. Для этого, покрасьте его в любой цвет, прикрепите несколько кадок с петуньями или любыми другими цветами.
15. Цветочный фонтан
Потрясающая композиция из старых металлических ведер, заполненных огромным количеством цветов, которые будто бы выливаются наружу фонтаном.
Читайте также: В Instagram показали, как одеваться невысоким девушкам. Фото
16. Каменный сад
Сад из камней и суккулентов выглядит очень эффектно в ландшафте современного загородного участка.
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