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Раздел: Фоторепортажи  
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Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. Фото

Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. ФотоВремя украшать сады и дачи.

Дачный сезон уже не за горами, а это значит, что совсем скоро все любители садов и огородов найдут себе занятие по душе. Однако нужно все сделать так, чтобы и душа отдыхала, и глаз радовался. Вот 16 способов преображения собственного участка при помощи цветов, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Большие горшки

Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. Фото


Для реализации данной задумки вам понадобятся горшки разных размеров: от очень больших до самых маленьких. Высадите в них различные растения и расставьте горшки под самым красивым деревом, находящимся на видном месте.

2. Бетон

Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. Фото


Большая цветочная кадка, которую можно самостоятельно вылить из бетона, станет необычным украшением крыльца.

3. Пирамида

Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. Фото


По мнению Novate.ru, из обычных шлакоблоков можно построить весьма оригинальную цветочную клумбу. Лучше всего установить ее у стенки дома на заднем дворе. А чтобы конструкция выглядела привлекательнее, покрасьте ее в черный, красный или желтый цвет.

4. Яркие банки

Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. Фото


Обычные жестяные банки могут стать прекрасным украшением забора. Просто покрасьте их в яркие цвета, посадите цветы и прикрепите к внутренней стороне забора.

5. Шахматная доска

Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. Фото


Удивительная комбинация из плитки и петуний может стать исключительным украшением вашего двора. Такую деталь можно разместить на заднем дворе, в центре сада или на крыльце у дома.

6. Автомобильные покрышки

Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. Фото


Оригинальный бордюр, который поможет отделить зону сада или огорода. Для его изготовления не потребуется никаких специальных навыков, только автомобильные покрышки, выкрашенные в белый цвет, и газонная трава.

7. Альпийская горка

Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. Фото


Альпийская горка из цветов и камней довольна проста в исполнении и, по мнению Novate.ru, является модным украшением современного сада.

8. Оформление дерева

Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. Фото


Пример нетривиального оформления пространства под деревьями, которое можно повторить, используя камни разных цветов и размеров, а также щебень.

9. Цветущий стенд

Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. Фото


Выращивать различные пряные травы можно не только на грядках. Один из самых практичных и оригинальных способов - соорудить стеллаж из деревянного поддона, насыпать земли и посадить желаемые растения.

10. Каменная грядка

Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. Фото


Фантастическая каменная клумба выглядит монументально и очень эффектно в экстерьере современного садового участка.

11. Сказочный сад

Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. Фото


Хотите преобразить свой сад и привнести в него немного сказочных ноток? Тогда организуйте на свободном клочке земли в цветнике небольшой оазис из декоративных растений, маленьких глиняных домиков, скульптур и дорожек из разноцветного щебня.

12. Подвесные грядки

Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. Фото


Используйте пластиковые канистры для выращивания укропа, петрушки и салата на террасе своего дома. Такой подвесной мини-сад позволит всегда иметь под рукой веточки свежей зелени.

13. Вертикальные грядки

Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. Фото


Вертикальный сад - прекрасная идея для небольшого дачного участка, где не хватает места для выращивания всего желаемого. Сделать его совсем не сложно, достаточно соорудить подвесную конструкцию из широких пластиковых труб и использовать ее для выращивания цветов, салата или клубники.

14. Декоративная клумба

Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. Фото


Если у вас в гараже уже много лет без дела стоит старый велосипед, используйте его для создания оригинальной декоративной композиции для сада. Для этого, покрасьте его в любой цвет, прикрепите несколько кадок с петуньями или любыми другими цветами.

15. Цветочный фонтан

Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. Фото


Потрясающая композиция из старых металлических ведер, заполненных огромным количеством цветов, которые будто бы выливаются наружу фонтаном.

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16. Каменный сад

Оригинальные способы превратить цветочные клумбы в произведения искусства. Фото


Сад из камней и суккулентов выглядит очень эффектно в ландшафте современного загородного участка.
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 Теги: цветы, дизайн

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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