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Фрилансерам в помощь: креативные идеи для домашнего офиса. Фото
Работать лучше в красивой обстановке.
Те люди, которые считают, что зарабатывать себе на жизнь дома невозможно, сильно ошибаются. Для бодрого настроение и продуктивного труда достаточно просто грамотно оформить домашний офис. Если продумать дизайн и подойти к разработке интерьера с креативом, у вас получится создать идеальное место для трудовой деятельности, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Большое окно
Первое правило домашнего офиса - стол должен располагаться возле окна. Такое месторасположение обеспечит вам большое количество естественного света. За счет этого у вас улучшится настроение, повысится уровень эффективности работы. Кроме того, вам не нужно будет днем включать дополнительные источники освещения и уменьшится нагрузка на глаза. Если за окном у вас красивый пейзаж, то во время перерыва можно будет насладиться прекрасным видом и расслабиться.
Хороший вариант - оформить рядом с рабочим местом зону для отдыха, если возле окна есть свободное место. Поставьте уютное кресло, небольшой журнальный столик. Там вы сможете выпить кофе, почитать, посмотреть фильм на ноутбуке.
2. Ненавязчивый цвет
Для домашнего офиса лучшим решением станут нейтральные цвета. Они помогут визуально увеличить пространство рабочей зоны, что особенно актуально, если в качестве «кабинета» вы выбрали небольшую территорию. Второй положительный момент - вы не будете отвлекаться на яркие оттенки, и сможете все свое внимание сосредоточить на выполнение поставленной задачи. К тому же, если выбрать светло-зеленые или песочные тона, вы будете чувствовать себя легко и комфортно, потому что они способствуют расслаблению и дарят вдохновение.
3. Уютный материал
Что касается материалов, то лучше всего остановить свой выбор на дереве. Не зря деревянная мебель считается самой уютной. Она дарит атмосферу тепла, комфорта, единения с природой. Кроме того, дерево имеет множество самых разных оттенков, начиная от светлых тонов, и заканчивая насыщенными темными. Так что вы обязательно подберете идеальный для себя вариант.
4. Любимые вещи
На рабочем столе должны присутствовать вещи, которые вас вдохновляют: кубки, дипломы, фотографии близких людей. Это не значит, что всю площадь стола должны занимать награды или снимки. Выберете вещь, самую близкую вашему сердцу.
Также можно поставить настольную лампу с мягким светом. Она не только добавит уюта вашему рабочему месту, но и послужит дополнительным источником света.
5. Компактное расположение проводов
Логично предположить, что домашний офис будет оснащен большим количеством техники. Хорошо, когда вы используете исключительно ноутбук. Но вот если вам в работе необходим компьютер, принтер, сканер и прочие устройства, то назревает существенная проблема - большое количество проводов. Если их неправильно разместить, то вы постоянно будете за них цепляться, что приведет либо к вашему падению, либо к повреждению соединений. К тому же, провода некрасиво смотрятся и портят общий интерьер.
Лучше всего проводить их под столом либо обзавестись декоративным коробом, который скроет все соединения. Значительным плюсом такого приспособления является то, что оно препятствует появлению пыли и придает «офису» эстетичный внешний вид.
6. Хорошая звукоизоляция
Чтобы сконцентрироваться на выполнении заданий, нужно обеспечить максимальную тишину. Так как вариант обустройства отдельной комнаты под кабинет в маленьких квартирах невозможен, придется найти отдаленный от гостиной уголок, где вы не будете слышать телевизор.
Идеальным вариантом станет комфортная ниша. Благодаря тому, что она визуально выглядит как отдельное помещение, вы сможете ощутить себя отстраненно от домашней обстановки. Кроме того, ниша будет меньше привлекать внимание родственников: им проще будет ее обходить, в результате чего, порядок на столе не нарушится.
7. Комнатные растения
Растения являются обязательным элементом домашнего офиса. Во-первых, они делают воздух более чистым, во-вторых, делают обстановку красивой, интересной и творческой, а, в-третьих, зеленый цвет расслабляет глаза. Дизайнеры советуют остановить свой выбор на лиственных цветах, например, фикусе. Он неприхотлив в уходе, а также радует зеленой листвой круглый год.
8. Задний фон
Выбирая, где поставить рабочий стол, обратите внимание, что располагается на противоположной стене. Очень часто приходится включать видеосвязь в скайпе, чтобы пообщаться с начальством или заказчиком. В результате, они будут видеть часть вашего кабинета. Не допустите, чтобы некрасивый задний фон (открытый шкаф с разбросанными вещами, незаправленная кровать) испортил о вас мнение, как о профессионале.
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9. Подставка для ног
Из-за продолжительного сидения за компьютером, очень сильно устают ноги. Чтобы была возможность расслабиться и изменить положение, купите подставку для ног. Она поможет восстановить кровообращение, снять напряжения с мышц.
Те люди, которые считают, что зарабатывать себе на жизнь дома невозможно, сильно ошибаются. Для бодрого настроение и продуктивного труда достаточно просто грамотно оформить домашний офис. Если продумать дизайн и подойти к разработке интерьера с креативом, у вас получится создать идеальное место для трудовой деятельности, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Большое окно
Первое правило домашнего офиса - стол должен располагаться возле окна. Такое месторасположение обеспечит вам большое количество естественного света. За счет этого у вас улучшится настроение, повысится уровень эффективности работы. Кроме того, вам не нужно будет днем включать дополнительные источники освещения и уменьшится нагрузка на глаза. Если за окном у вас красивый пейзаж, то во время перерыва можно будет насладиться прекрасным видом и расслабиться.
Хороший вариант - оформить рядом с рабочим местом зону для отдыха, если возле окна есть свободное место. Поставьте уютное кресло, небольшой журнальный столик. Там вы сможете выпить кофе, почитать, посмотреть фильм на ноутбуке.
2. Ненавязчивый цвет
Для домашнего офиса лучшим решением станут нейтральные цвета. Они помогут визуально увеличить пространство рабочей зоны, что особенно актуально, если в качестве «кабинета» вы выбрали небольшую территорию. Второй положительный момент - вы не будете отвлекаться на яркие оттенки, и сможете все свое внимание сосредоточить на выполнение поставленной задачи. К тому же, если выбрать светло-зеленые или песочные тона, вы будете чувствовать себя легко и комфортно, потому что они способствуют расслаблению и дарят вдохновение.
3. Уютный материал
Что касается материалов, то лучше всего остановить свой выбор на дереве. Не зря деревянная мебель считается самой уютной. Она дарит атмосферу тепла, комфорта, единения с природой. Кроме того, дерево имеет множество самых разных оттенков, начиная от светлых тонов, и заканчивая насыщенными темными. Так что вы обязательно подберете идеальный для себя вариант.
4. Любимые вещи
На рабочем столе должны присутствовать вещи, которые вас вдохновляют: кубки, дипломы, фотографии близких людей. Это не значит, что всю площадь стола должны занимать награды или снимки. Выберете вещь, самую близкую вашему сердцу.
Также можно поставить настольную лампу с мягким светом. Она не только добавит уюта вашему рабочему месту, но и послужит дополнительным источником света.
5. Компактное расположение проводов
Логично предположить, что домашний офис будет оснащен большим количеством техники. Хорошо, когда вы используете исключительно ноутбук. Но вот если вам в работе необходим компьютер, принтер, сканер и прочие устройства, то назревает существенная проблема - большое количество проводов. Если их неправильно разместить, то вы постоянно будете за них цепляться, что приведет либо к вашему падению, либо к повреждению соединений. К тому же, провода некрасиво смотрятся и портят общий интерьер.
Лучше всего проводить их под столом либо обзавестись декоративным коробом, который скроет все соединения. Значительным плюсом такого приспособления является то, что оно препятствует появлению пыли и придает «офису» эстетичный внешний вид.
6. Хорошая звукоизоляция
Чтобы сконцентрироваться на выполнении заданий, нужно обеспечить максимальную тишину. Так как вариант обустройства отдельной комнаты под кабинет в маленьких квартирах невозможен, придется найти отдаленный от гостиной уголок, где вы не будете слышать телевизор.
Идеальным вариантом станет комфортная ниша. Благодаря тому, что она визуально выглядит как отдельное помещение, вы сможете ощутить себя отстраненно от домашней обстановки. Кроме того, ниша будет меньше привлекать внимание родственников: им проще будет ее обходить, в результате чего, порядок на столе не нарушится.
7. Комнатные растения
Растения являются обязательным элементом домашнего офиса. Во-первых, они делают воздух более чистым, во-вторых, делают обстановку красивой, интересной и творческой, а, в-третьих, зеленый цвет расслабляет глаза. Дизайнеры советуют остановить свой выбор на лиственных цветах, например, фикусе. Он неприхотлив в уходе, а также радует зеленой листвой круглый год.
8. Задний фон
Выбирая, где поставить рабочий стол, обратите внимание, что располагается на противоположной стене. Очень часто приходится включать видеосвязь в скайпе, чтобы пообщаться с начальством или заказчиком. В результате, они будут видеть часть вашего кабинета. Не допустите, чтобы некрасивый задний фон (открытый шкаф с разбросанными вещами, незаправленная кровать) испортил о вас мнение, как о профессионале.
Читайте также: В Instagram показали, как одеваться невысоким девушкам. Фото
9. Подставка для ног
Из-за продолжительного сидения за компьютером, очень сильно устают ноги. Чтобы была возможность расслабиться и изменить положение, купите подставку для ног. Она поможет восстановить кровообращение, снять напряжения с мышц.
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