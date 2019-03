Астронавт поделился снимками Земли из космоса. Фото

«Пост из прошлого»: 22 сентября, после отправки в космос экипажа Expedition 23 полковник Дуглас Х. Уилок принял на себя командование Международной космической станцией и экипажем Expedition 25. Его можно найти под ником @Astro_Wheels на твиттере, где астронавт выкладывает фотографии, сделанные с борта космической станции. Предлагаем вашему вниманию невероятные, захватывающие дух фотографии нашей планеты с непривычной нам точки зрения. Комментарии предоставлены Дугласом, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture 1. Вперед, «Discovery»! 23 октября 2007 года в 11:40 я впервые отправился в космос на шаттле «Discovery». Онпрекрасен… жаль, что это его последний полет. С нетерпением жду, когда взойду на борт корабля, и он прибудет на станцию в ноябре.2. Земное сияние. Космическая станция в голубом земном сиянии, которое появляется, когда восходящее солнце пронизывает тонкую атмосферу нашей планеты, и станция заливается голубым светом. Никогда не забуду это место… от подобного вида душа поет, а сердце хочет полета.3. Астронавт НАСА Дуглас Х. Уилок.4. Остров Хуан де Нова в Мозамбикском проливе между Мадагаскаром и Африкой. Удивительная цветовая гамма этих мест может соперничать с видами Карибского моря.5. Северное сияние вдалеке в одну из прекрасных ночей над Европой. На фото отчетливо виден Дуврский пролив, впрочем, как и Париж, город огней. Небольшой туман над западной частью Англии, в частности, над Лондоном. Как же невероятно видеть огни городов и поселков на фоне глубокого космоса. Я буду скучать по этому вид на наш удивителный мир.6. “Fly me to the Moon…let me dance among the Stars…” (Отвези меня на Луну, давай потанцуем среди звезд). Надеюсь, мы никогда не потеряем ощущение чуда. Страсть к исследованиям и открытиям – отличное наследие, которое можно оставить своим детям. Надеюсь, когда-нибудь мы расправим паруса и отправимся в путешествие. Когда-нибудь этот чудесный день наступит …7. Из всех мест нашей великолепной планеты немногие могут соперничать по красоте и богатству красок с Багамами. На этом фото виден наш корабль «Progress-37» на фоне Багамам. Как же все-таки прекрасен наш мир!8. На скорости 28163 км/час (8 км в секунду)… мы вращаемся на орбите Земли, делая один оборот каждые 90 минут, и наблюдая закаты и рассветы каждые 45 минут. Так что половина нашего путешествия проходит в кромешной тьме. Для работы нам просто необходимы фонари на шлемах. На этом фото я подготавливаю ручку одного прибора … «M3 Ammonia Connector».9 .Каждый раз, когда я выглядываю в иллюминатор и вижу нашу прекрасную планету, у меня поет душа! Я вижу голубые небеса, белые облака и яркий благословенный день.10. Еще один захватывающий закат. На орбите Земли мы каждый день видим 16 таких закатов, и каждый из них – по-настоящему ценен. Эта прекрасная тонкая голубая линия – то, что выделяет нашу планету среди множества других. В космосе холодно, а Земля – островок жизни в огромном темном море космоса.11. Прекрасный атолл в Тихом океане, сфотографированный с помощью 400-милимметрового объектива. Приблизительно в 1930 км к югу от Гонолулу.12. Прекрасное отражение солнечного света в восточной части Средиземного моря. Из космоса не видно границ… Оттуда открывается только захватывающий дух вид, как, например, вид на этот остров Кипр.13. Над центром Атлантического океана, перед очередным изумительным закатом. Внизу в лучах заходящего солнца видны спирали урагана Эрл. Интересный взгляд на жизненную энергию нашего солнца. Солнечные лучи на левом борте станции и на урагане Эрл… эти два объекта собирают последние частички энергии перед погружением в темноту.14. Чуть дальше на восток мы увидели священный монолит Улуру, более известный под названием скала Айерс Рок. У меня никогда не было возможности посетить Австралию, но когда-нибудь я надеюсь, что буду стоять рядом с этим чудом природы.15. Утро над Андами в Южной Америке. Я не знаю наверняка название этой вершины, но просто был поражен ее волшебством, тянущимся к солнцу и ветрам вершинам.16. Над пустыней Сахара, приближаясь к древним землям и тысячелетней истории. Река Нил течет через Египет мимо пирамид Гизы в Каире. Далее, Красное море, Синайский полуостров, Мертвое море, река Иордан, а также остров Кипр в Средиземном море и Греция на горизонте.17. Ночной вид на реку Нил, тянущуюся змейкой через Египет к Средиземному морю, и Каир, расположенный в дельте реки. Какой контраст между темной безжизненной пустыней северной Африки и рекой Нил, на берегах которой кипит жизнь. Вдалеке на этом снимке, сделанном прекрасным осенним вечером, виднеется Средиземное море.18. Наш беспилотный ‘Progress 39P’ приближается к МКС для дозаправки. На нем полно еды, топлива, запчастей и всего необходимого для нашей станции. Внутри был настоящий подарок – свежие фрукты и овощи. Какое чудо после трех месяцев питания из тюбиков!19. Я захотел поделиться с вами этим видом из Купола. Мы попрощались с членами нашей группы Сашей, Мишей и Трэйси в эти выходные, и они благополучно вернулись обратно на Землю. На этом фото Трэйси тихо мечтает о возвращении домой.20. Модуль Союза 23C «Олимпус» состыкован со стороной надира МКС. Когда наша работа закончится здесь, мы вернемся домой, на Землю. Я подумал, вам будет интересно увидеть это зрелище через Купол. Мы пролетаем над заснеженными вершинами Кавказа. Восходящее солнце отражается от Каспийского моря.21. Вспышка цвета, движения и жизни на холсте нашего удивительного мира. Это часть Большого Барьерного рифа у восточного побережья Австралии, заснятая через объектив 1200 миллиметра. Думаю, даже великие импрессионисты были бы поражены этой естественной картиной.22. Вся красота Италии ясным летним вечером. Можно увидеть множество прекрасных островов, украшающих побережье, - Капри, Сицилия и Мальта. Неаполь и вулкан Везувий выделяются вдоль побережья.23. В южном окончании Южной Америки лежит жемчужина Патагонии. Изумительная красота скалистых гор, массивных ледников, фьордов и открытого моря сочетается в удивительной гармонии. Мне снилось это место. Интересно, каково это – вдохнуть тамошний воздух. Настоящее волшебство!24. «Купол» на стороне надира станции дает панорамный вид нашей прекрасной планеты. Федор сделал этот снимок из окна российского стыковочного отсека. На этом фото я сижу в куполе, подготавливая фотоаппарат для нашего вечернего полета над ураганом Эрл.25. Греческие острова ясной ночью во время нашего полета над Европой. Афины ярко сияют вдоль Средиземного моря. Нереальное чувство возникает, когда видишь всю красоту древней земли из космоса.26. Флорида и юго-восточная часть США вечером. Ясный осенний вечер, лунный свет над водой и небо, усыпанное миллионами звезд.27. Ясная звездная ночь над восточной частью Средиземного моря. Древние земли с тысячелетней историей простираются от Афин до Каира. Исторические земли, сказочные города и заманчивые острова… Афины – Крит – Родос – Измир – Анкара – Кипр – Дамаск – Бейрут – Хайфа – Амман – Тель-Авив – Иерусалим – Каир – все они превратились в крошечные огоньки в эту прохладную ноябрьскую ночь. От этих мест как будто веет грацией и спокойствием.28. В это время года можно в полной мере насладиться красотой полярных мезосферных облаков. С помощью нашего высокого угла освещенности мы смогли запечатлеть тонкий слой серебристых облаков на закате.29. Шеннон, я и Федор в наших костюмах «Сокол» в модуле МРМ-1. Мы сели в капсулу «Олимпус» для герметизации и проверки утечек на наших костюмах. Все системы запущены, отсчет пошел.