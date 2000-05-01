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Как жила младшая сестра Елизаветы II. Фото

Как жила младшая сестра Елизаветы II. Фото Жизнь принцессы сложилась довольно трагично.

Среди августейших особ всегда было много интересных и необычных личностей. И один из таких примеров - младшая сестра Елизаветы II Принцесса Маргарет. Вся ее жизнь была наполнена экстравагантными поступками и больше напоминала сюжет душераздирающей драмы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Некоторые называли ее «мятежной принцессой», другие - заявляли, что она вовсе не заслуживает королевского титула. Однако, несмотря на все осуждения окружающих, Маргарет всегда шла своим путем и смогла оставить яркий след в истории. Подробнее об этой уникальной женщине читайте в нашем материале.

Жизнь принцессы Маргарет начиналась весьма неплохо. Родилась она в семье Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон, тогда еще хоть и не претендовавших на трон, но ни в чем себе не отказывающих. С самого детства у девочки было все, что она захочет, она прекрасно общалась со своей сестрой - Елизаветой - и даже не подозревала, что уже скоро ее жизнь перевернется с ног на голову…

16 ноября 1936 года король Эдуард VIII отрекся от престола ради брака с разведенной Уоллис Симпсон. Тогда новым королем стал отец Маргарет Георг, а она, соответственно, второй на очереди наследницей престола. Первой была ее сестра Лилибет, как ее ласково называли близкие.

Девочки с раннего детства сильно отличались характерами. Елизавета была правильной до мозга костей, ценила чистоту и порядок, чтила традиции и всегда следовала правилам этикета. Маргарет же была полной ее противоположностью, в обществе часто говорили, что она настоящая бунтарка. Тем не менее обеих девочек одинаково любили и относились к ним в семье на равных.

Правда, теперь Елизавету воспитывали как будущую королеву. И Маргарет поняла, что всю оставшуюся жизнь ей придется находиться в тени старшей сестры, соблюдать дистанцию и принимать после нее поклоны.

Время шло, сестры росли, становились все женственнее и грациознее. Особенно это касается Маргарет: повзрослев, принцесса превратилась в настоящую красотку! Модные журналы не давали ей проходу с просьбами позировать для их обложек, а журналисты часто сравнивали ее с самыми известными красавицами Голливуда.

И все вроде бы шло своим чередом, хоть Маргарет и чувствовала себя безумно одинокой. А в 1952 году мир девушки будто пошатнулся - от коронарного тромбоза скончался ее отец, сестра стала королевой Великобритании и сильно отдалилась от семьи, а сама Маргарет - погрузилась в глубокую депрессию, из которой ей удалось выбраться лишь через несколько месяцев.

В каком-то смысле преодолеть душевную боль Маргарет помог совершенно чужой человек. В тот период у нее начался роман с молодым капитаном королевских ВВС Питером Таунсендом. Казалось бы, жизнь стала налаживаться, дело шло к браку, но тут Маргарет ожидало очередное разочарование.

Вся королевская семья выступила категорически против этого брака. И проблема заключалась даже не в положении и разнице в возрасте. Просто Таунсенд уже был разведен, а значит - не мог сочетаться браком с принцессой. Несмотря на это, роман пары набирал обороты - Маргарет даже не планировала отказываться от любимого мужчины! Но внезапно Таунсенда отправили на службу в Бельгию, где он должен был провести целых два года. Произошло это не без помощи королевы Елизаветы…

Родные надеялись, что за время, пока Таунсенд будет отсутствовать, чувства Маргарет к нему притихнут. Однако девушка верно ждала его и собиралась выйти замуж. Тогда перед ней поставили ультиматум: либо она вступает в брак и лишается всех королевских привилегий, в том числе права на наследование престола, либо разрывает все отношения с капитаном.

И если свою родню Маргарет смогла уговорить, то церковь была категорически против. У принцессы не было выбора, кроме как принять непростое решение. Тогда она официально объявила, что разрывает отношения с капитаном, аргументировав это тем, что «должна выполнить долг перед страной».

После этого жизнь Маргарет пошла под откос. Принцесса, как говорится, пустилась во все тяжкие. В то время она была завсегдатаем лондонских клубов, не пропускала ни одной вечеринки, много выпивала и общалась с рокерами. И хоть девушка никогда не выходила за рамки дозволенного, уже скоро о ее «разгульном» образе жизни начали говорить все вокруг.

А спустя несколько лет Маргарет узнала, что ее возлюбленный женится, да еще и на девушке, похожей на нее как две капли воды. Тогда принцесса, обозлившись на судьбу, сама решила выйти замуж. Избранником стал ее знакомый фотограф Энтони Армстронг-Джонс, с которым она общалась в последнее время. Но и сейчас не удалось избежать скандала: в последний раз королевская персона сочеталась браком с простолюдином 450 лет назад!

Все же паре разрешили сыграть свадьбу. Как и подобает, она была роскошной! Мероприятие даже транслировали по телевидению. Но вот назвать их брак счастливым очень тяжело. Маргарет и Энтони часто спорили, из-за слишком разных характеров им было нелегко уживаться под одной крышей. Даже рождение двух детей не смогло повлиять на ситуацию - спустя 18 лет совместной жизни они приняли решение развестись.

Разводы в королевской семье не приветствовались, поэтому Маргарет снова стала жертвой всеобщей критики. В тот период женщина сильно увлеклась алкоголем и сигаретами. Кроме того, журналисты писали, что она закрутила роман с баронетом Родди Ллевеллином, и якобы именно это стало одной из причин ее разрыва с супругом.

В 90-е годы Маргарет встретилась с Питером - своей первой и, возможно, единственной любовью. Произошло это во время обеда у королевы Елизаветы. Тогда принцесса заметила, что Таунсенд практически не изменился, «разве что седина появилась в волосах».

Начиная с 80-х годов у Маргарет появились серьезные проблемы со здоровьем. Не удивительно: поговаривали, что принцесса выкуривала около 60 сигарет в день!

Однако вокруг нее крутилось много слухов. И верить им или нет - дело каждого. Но теперь вы видите, что ни высокое положение в обществе, ни деньги, ни власть не способны сделать человека счастливым!

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Маргарет прожила довольно непростую жизнь и скончалась в возрасте 71 года от инсульта. Королева Елизавета долго оплакивала сестру, ведь, несмотря на все выходки Маргарет, очень ее любила. В 2005 году о покойной принцессе вышел документальный фильм под названием «Princess Margaret: A Love Story».

Как жила младшая сестра Елизаветы II. Фото
Как жила младшая сестра Елизаветы II. Фото
Как жила младшая сестра Елизаветы II. Фото
Как жила младшая сестра Елизаветы II. Фото
Как жила младшая сестра Елизаветы II. Фото
Как жила младшая сестра Елизаветы II. Фото
Как жила младшая сестра Елизаветы II. Фото
Как жила младшая сестра Елизаветы II. Фото
Как жила младшая сестра Елизаветы II. Фото
Как жила младшая сестра Елизаветы II. Фото
Как жила младшая сестра Елизаветы II. Фото
Как жила младшая сестра Елизаветы II. Фото
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 Теги: Маргарет, принцесса

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