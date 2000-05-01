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Как жила младшая сестра Елизаветы II. Фото
Жизнь принцессы сложилась довольно трагично.
Среди августейших особ всегда было много интересных и необычных личностей. И один из таких примеров - младшая сестра Елизаветы II Принцесса Маргарет. Вся ее жизнь была наполнена экстравагантными поступками и больше напоминала сюжет душераздирающей драмы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Некоторые называли ее «мятежной принцессой», другие - заявляли, что она вовсе не заслуживает королевского титула. Однако, несмотря на все осуждения окружающих, Маргарет всегда шла своим путем и смогла оставить яркий след в истории. Подробнее об этой уникальной женщине читайте в нашем материале.
Жизнь принцессы Маргарет начиналась весьма неплохо. Родилась она в семье Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон, тогда еще хоть и не претендовавших на трон, но ни в чем себе не отказывающих. С самого детства у девочки было все, что она захочет, она прекрасно общалась со своей сестрой - Елизаветой - и даже не подозревала, что уже скоро ее жизнь перевернется с ног на голову…
16 ноября 1936 года король Эдуард VIII отрекся от престола ради брака с разведенной Уоллис Симпсон. Тогда новым королем стал отец Маргарет Георг, а она, соответственно, второй на очереди наследницей престола. Первой была ее сестра Лилибет, как ее ласково называли близкие.
Девочки с раннего детства сильно отличались характерами. Елизавета была правильной до мозга костей, ценила чистоту и порядок, чтила традиции и всегда следовала правилам этикета. Маргарет же была полной ее противоположностью, в обществе часто говорили, что она настоящая бунтарка. Тем не менее обеих девочек одинаково любили и относились к ним в семье на равных.
Правда, теперь Елизавету воспитывали как будущую королеву. И Маргарет поняла, что всю оставшуюся жизнь ей придется находиться в тени старшей сестры, соблюдать дистанцию и принимать после нее поклоны.
Время шло, сестры росли, становились все женственнее и грациознее. Особенно это касается Маргарет: повзрослев, принцесса превратилась в настоящую красотку! Модные журналы не давали ей проходу с просьбами позировать для их обложек, а журналисты часто сравнивали ее с самыми известными красавицами Голливуда.
И все вроде бы шло своим чередом, хоть Маргарет и чувствовала себя безумно одинокой. А в 1952 году мир девушки будто пошатнулся - от коронарного тромбоза скончался ее отец, сестра стала королевой Великобритании и сильно отдалилась от семьи, а сама Маргарет - погрузилась в глубокую депрессию, из которой ей удалось выбраться лишь через несколько месяцев.
В каком-то смысле преодолеть душевную боль Маргарет помог совершенно чужой человек. В тот период у нее начался роман с молодым капитаном королевских ВВС Питером Таунсендом. Казалось бы, жизнь стала налаживаться, дело шло к браку, но тут Маргарет ожидало очередное разочарование.
Вся королевская семья выступила категорически против этого брака. И проблема заключалась даже не в положении и разнице в возрасте. Просто Таунсенд уже был разведен, а значит - не мог сочетаться браком с принцессой. Несмотря на это, роман пары набирал обороты - Маргарет даже не планировала отказываться от любимого мужчины! Но внезапно Таунсенда отправили на службу в Бельгию, где он должен был провести целых два года. Произошло это не без помощи королевы Елизаветы…
Родные надеялись, что за время, пока Таунсенд будет отсутствовать, чувства Маргарет к нему притихнут. Однако девушка верно ждала его и собиралась выйти замуж. Тогда перед ней поставили ультиматум: либо она вступает в брак и лишается всех королевских привилегий, в том числе права на наследование престола, либо разрывает все отношения с капитаном.
И если свою родню Маргарет смогла уговорить, то церковь была категорически против. У принцессы не было выбора, кроме как принять непростое решение. Тогда она официально объявила, что разрывает отношения с капитаном, аргументировав это тем, что «должна выполнить долг перед страной».
После этого жизнь Маргарет пошла под откос. Принцесса, как говорится, пустилась во все тяжкие. В то время она была завсегдатаем лондонских клубов, не пропускала ни одной вечеринки, много выпивала и общалась с рокерами. И хоть девушка никогда не выходила за рамки дозволенного, уже скоро о ее «разгульном» образе жизни начали говорить все вокруг.
А спустя несколько лет Маргарет узнала, что ее возлюбленный женится, да еще и на девушке, похожей на нее как две капли воды. Тогда принцесса, обозлившись на судьбу, сама решила выйти замуж. Избранником стал ее знакомый фотограф Энтони Армстронг-Джонс, с которым она общалась в последнее время. Но и сейчас не удалось избежать скандала: в последний раз королевская персона сочеталась браком с простолюдином 450 лет назад!
Все же паре разрешили сыграть свадьбу. Как и подобает, она была роскошной! Мероприятие даже транслировали по телевидению. Но вот назвать их брак счастливым очень тяжело. Маргарет и Энтони часто спорили, из-за слишком разных характеров им было нелегко уживаться под одной крышей. Даже рождение двух детей не смогло повлиять на ситуацию - спустя 18 лет совместной жизни они приняли решение развестись.
Разводы в королевской семье не приветствовались, поэтому Маргарет снова стала жертвой всеобщей критики. В тот период женщина сильно увлеклась алкоголем и сигаретами. Кроме того, журналисты писали, что она закрутила роман с баронетом Родди Ллевеллином, и якобы именно это стало одной из причин ее разрыва с супругом.
В 90-е годы Маргарет встретилась с Питером - своей первой и, возможно, единственной любовью. Произошло это во время обеда у королевы Елизаветы. Тогда принцесса заметила, что Таунсенд практически не изменился, «разве что седина появилась в волосах».
Начиная с 80-х годов у Маргарет появились серьезные проблемы со здоровьем. Не удивительно: поговаривали, что принцесса выкуривала около 60 сигарет в день!
Однако вокруг нее крутилось много слухов. И верить им или нет - дело каждого. Но теперь вы видите, что ни высокое положение в обществе, ни деньги, ни власть не способны сделать человека счастливым!
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Маргарет прожила довольно непростую жизнь и скончалась в возрасте 71 года от инсульта. Королева Елизавета долго оплакивала сестру, ведь, несмотря на все выходки Маргарет, очень ее любила. В 2005 году о покойной принцессе вышел документальный фильм под названием «Princess Margaret: A Love Story».
Среди августейших особ всегда было много интересных и необычных личностей. И один из таких примеров - младшая сестра Елизаветы II Принцесса Маргарет. Вся ее жизнь была наполнена экстравагантными поступками и больше напоминала сюжет душераздирающей драмы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Некоторые называли ее «мятежной принцессой», другие - заявляли, что она вовсе не заслуживает королевского титула. Однако, несмотря на все осуждения окружающих, Маргарет всегда шла своим путем и смогла оставить яркий след в истории. Подробнее об этой уникальной женщине читайте в нашем материале.
Жизнь принцессы Маргарет начиналась весьма неплохо. Родилась она в семье Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон, тогда еще хоть и не претендовавших на трон, но ни в чем себе не отказывающих. С самого детства у девочки было все, что она захочет, она прекрасно общалась со своей сестрой - Елизаветой - и даже не подозревала, что уже скоро ее жизнь перевернется с ног на голову…
16 ноября 1936 года король Эдуард VIII отрекся от престола ради брака с разведенной Уоллис Симпсон. Тогда новым королем стал отец Маргарет Георг, а она, соответственно, второй на очереди наследницей престола. Первой была ее сестра Лилибет, как ее ласково называли близкие.
Девочки с раннего детства сильно отличались характерами. Елизавета была правильной до мозга костей, ценила чистоту и порядок, чтила традиции и всегда следовала правилам этикета. Маргарет же была полной ее противоположностью, в обществе часто говорили, что она настоящая бунтарка. Тем не менее обеих девочек одинаково любили и относились к ним в семье на равных.
Правда, теперь Елизавету воспитывали как будущую королеву. И Маргарет поняла, что всю оставшуюся жизнь ей придется находиться в тени старшей сестры, соблюдать дистанцию и принимать после нее поклоны.
Время шло, сестры росли, становились все женственнее и грациознее. Особенно это касается Маргарет: повзрослев, принцесса превратилась в настоящую красотку! Модные журналы не давали ей проходу с просьбами позировать для их обложек, а журналисты часто сравнивали ее с самыми известными красавицами Голливуда.
И все вроде бы шло своим чередом, хоть Маргарет и чувствовала себя безумно одинокой. А в 1952 году мир девушки будто пошатнулся - от коронарного тромбоза скончался ее отец, сестра стала королевой Великобритании и сильно отдалилась от семьи, а сама Маргарет - погрузилась в глубокую депрессию, из которой ей удалось выбраться лишь через несколько месяцев.
В каком-то смысле преодолеть душевную боль Маргарет помог совершенно чужой человек. В тот период у нее начался роман с молодым капитаном королевских ВВС Питером Таунсендом. Казалось бы, жизнь стала налаживаться, дело шло к браку, но тут Маргарет ожидало очередное разочарование.
Вся королевская семья выступила категорически против этого брака. И проблема заключалась даже не в положении и разнице в возрасте. Просто Таунсенд уже был разведен, а значит - не мог сочетаться браком с принцессой. Несмотря на это, роман пары набирал обороты - Маргарет даже не планировала отказываться от любимого мужчины! Но внезапно Таунсенда отправили на службу в Бельгию, где он должен был провести целых два года. Произошло это не без помощи королевы Елизаветы…
Родные надеялись, что за время, пока Таунсенд будет отсутствовать, чувства Маргарет к нему притихнут. Однако девушка верно ждала его и собиралась выйти замуж. Тогда перед ней поставили ультиматум: либо она вступает в брак и лишается всех королевских привилегий, в том числе права на наследование престола, либо разрывает все отношения с капитаном.
И если свою родню Маргарет смогла уговорить, то церковь была категорически против. У принцессы не было выбора, кроме как принять непростое решение. Тогда она официально объявила, что разрывает отношения с капитаном, аргументировав это тем, что «должна выполнить долг перед страной».
После этого жизнь Маргарет пошла под откос. Принцесса, как говорится, пустилась во все тяжкие. В то время она была завсегдатаем лондонских клубов, не пропускала ни одной вечеринки, много выпивала и общалась с рокерами. И хоть девушка никогда не выходила за рамки дозволенного, уже скоро о ее «разгульном» образе жизни начали говорить все вокруг.
А спустя несколько лет Маргарет узнала, что ее возлюбленный женится, да еще и на девушке, похожей на нее как две капли воды. Тогда принцесса, обозлившись на судьбу, сама решила выйти замуж. Избранником стал ее знакомый фотограф Энтони Армстронг-Джонс, с которым она общалась в последнее время. Но и сейчас не удалось избежать скандала: в последний раз королевская персона сочеталась браком с простолюдином 450 лет назад!
Все же паре разрешили сыграть свадьбу. Как и подобает, она была роскошной! Мероприятие даже транслировали по телевидению. Но вот назвать их брак счастливым очень тяжело. Маргарет и Энтони часто спорили, из-за слишком разных характеров им было нелегко уживаться под одной крышей. Даже рождение двух детей не смогло повлиять на ситуацию - спустя 18 лет совместной жизни они приняли решение развестись.
Разводы в королевской семье не приветствовались, поэтому Маргарет снова стала жертвой всеобщей критики. В тот период женщина сильно увлеклась алкоголем и сигаретами. Кроме того, журналисты писали, что она закрутила роман с баронетом Родди Ллевеллином, и якобы именно это стало одной из причин ее разрыва с супругом.
В 90-е годы Маргарет встретилась с Питером - своей первой и, возможно, единственной любовью. Произошло это во время обеда у королевы Елизаветы. Тогда принцесса заметила, что Таунсенд практически не изменился, «разве что седина появилась в волосах».
Начиная с 80-х годов у Маргарет появились серьезные проблемы со здоровьем. Не удивительно: поговаривали, что принцесса выкуривала около 60 сигарет в день!
Однако вокруг нее крутилось много слухов. И верить им или нет - дело каждого. Но теперь вы видите, что ни высокое положение в обществе, ни деньги, ни власть не способны сделать человека счастливым!
Читайте также: Простые способы предотвратить дневную сонливость
Маргарет прожила довольно непростую жизнь и скончалась в возрасте 71 года от инсульта. Королева Елизавета долго оплакивала сестру, ведь, несмотря на все выходки Маргарет, очень ее любила. В 2005 году о покойной принцессе вышел документальный фильм под названием «Princess Margaret: A Love Story».
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