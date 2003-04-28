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Раздел: Фоторепортажи  
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Снимки, доказывающие, что природа сильнее человека. Фото

Снимки, доказывающие, что природа сильнее человека. ФотоДеревья, которые растут несмотря ни на что

Деревья и растения тоже хотят расти и растягивать свои корни по миру, но из-за наших каменных джунглей это им дается нелегко, передает Хроника.инфо со ссылкой на WuzzUp.ru

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Однако у них есть стремление жить, и фото данной подборки тому доказательства.

Снимки, доказывающие, что природа сильнее человека. Фото
Снимки, доказывающие, что природа сильнее человека. Фото
Снимки, доказывающие, что природа сильнее человека. Фото
Снимки, доказывающие, что природа сильнее человека. Фото
Снимки, доказывающие, что природа сильнее человека. Фото
Снимки, доказывающие, что природа сильнее человека. Фото
Снимки, доказывающие, что природа сильнее человека. Фото
Снимки, доказывающие, что природа сильнее человека. Фото
Снимки, доказывающие, что природа сильнее человека. Фото
Снимки, доказывающие, что природа сильнее человека. Фото
Снимки, доказывающие, что природа сильнее человека. Фото
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 Теги: природа, деревья

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