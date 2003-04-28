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Снимки, доказывающие, что природа сильнее человека. Фото
Деревья, которые растут несмотря ни на что
Деревья и растения тоже хотят расти и растягивать свои корни по миру, но из-за наших каменных джунглей это им дается нелегко, передает Хроника.инфо со ссылкой на WuzzUp.ru
Читайте также: Яркие снимки, доказывающие, что природа – лучший художник. Фото
Однако у них есть стремление жить, и фото данной подборки тому доказательства.
Деревья и растения тоже хотят расти и растягивать свои корни по миру, но из-за наших каменных джунглей это им дается нелегко, передает Хроника.инфо со ссылкой на WuzzUp.ru
Читайте также: Яркие снимки, доказывающие, что природа – лучший художник. Фото
Однако у них есть стремление жить, и фото данной подборки тому доказательства.
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