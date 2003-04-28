Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит красивый современный дом в ЮАР. Фото
Дизайн строения продуман до мелочей.
Этот современный дом исследует материальность, свет и интеграцию архитектуры в ландшафт. Расположенный в эксклюзивном лесном поместье лесной дом стремится оживить ландшафт чистыми горизонтальными линиями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Архитектурная композиция в целом представляет из себя уже привычный модернистский образ с простыми перпендикулярными объёмами, большими площадями остекления, горизонталями и плоскостями. При этом авторам удалось значительно изменить восприятие с помощью тонких манипуляций с материалами и формами.
Сняв фаски с брутальных краев, авторы добавили бетонным объёмам элегантности. Бетонные рамы опираются на стальные колонны, превращая тяжелые и громоздкие в легкие и подвижные.
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Бассейн колеблется между «внутри» и «снаружи», притягивая эфемерные отражения неба и облаков вглубь дома. Местные дикие травы на крышах стирают границы между ландшафтом и архитектурой.
Этот современный дом исследует материальность, свет и интеграцию архитектуры в ландшафт. Расположенный в эксклюзивном лесном поместье лесной дом стремится оживить ландшафт чистыми горизонтальными линиями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Архитектурная композиция в целом представляет из себя уже привычный модернистский образ с простыми перпендикулярными объёмами, большими площадями остекления, горизонталями и плоскостями. При этом авторам удалось значительно изменить восприятие с помощью тонких манипуляций с материалами и формами.
Сняв фаски с брутальных краев, авторы добавили бетонным объёмам элегантности. Бетонные рамы опираются на стальные колонны, превращая тяжелые и громоздкие в легкие и подвижные.
Читайте также: Забавные снимки огромных ирландских волкодавов. Фото
Бассейн колеблется между «внутри» и «снаружи», притягивая эфемерные отражения неба и облаков вглубь дома. Местные дикие травы на крышах стирают границы между ландшафтом и архитектурой.
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