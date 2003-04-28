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Лучшие наряды звезд на Billboard Music Awards 2019. Фото
Стильные наряды в Лас-Вегасе.
В Лас-Вегасе прошла церемония вручения премии Billboard Music Awards 2019 – одна из трех крупнейших музыкальных наград в США наряду с Grammy Awards и American Music Awards, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В зале MGM Grand Garden собрались культовые звезды мирового масштаба, которые специально для такого громкого мероприятия подбирали эпатажные образы. На красной дорожке праздничного вечера были замечены Оливия Уайлд,Тейлор Свифт, Карди Би, Приянка Чопра, Ева Лонгория, звезда "Игры престолов" Софи Тернер и другие.
Одной из первых на Billboard Music Awards появилась востребованная певица Тейлор Свифт. Для церемонии звезда выбрала мини-платье Raisa Vanessa с длинными рукавами, многочисленными оборками и кружевом в нежном оттенке сирени.
Певица Тейлор Свифт
Позже певица для выхода на сцену переоделась в гламурное мини-платье на одно плече, усыпанное розово-желтыми блестками от Jessica Jones.
Тейлор Свифт выступает на сцене MGM Grand Garden
Безусловно, самой эпатажной звездой вечера стала певица Мадонна, которая удивила своим сценическим образом пирата. Знаменитость вышла на сцену в ажурном мини-платье черного цвета, украшенным тканью с узором polka dot. Колготки в мелкую сетку и туфли на завязках придавали образу дерзости, но самым необычным элементом стала повязка на один глаз.
Певица Мадонна
Звезда сериала "Игра Престолов" Софи Тернер появилась на красной дорожке в блестящем костюме Louis Vuitton, который переливался от света софитов зелеными и серебристыми красками. Свой яркий аутфит Софи украсила лаконичными туфлями-лодочками и поясом на талии черного цвета.
Софи Тернер в блестящем костюме Louis Vuitton
Актриса Оливия Уайлд затмила невероятно элегантным платьем-рубашкой с золотым отливом от Ralph Lauren. Праздничный наряд звезды полностью прикрывал тело, но лишь деликатный разрез оголил стройные ноги Оливии. Стоит отметить, что знаменитость уверенно позировала на золотистых босоножках с огромной платформой.
Актриса Оливия Уайлд
Одной из самых главных гостей Billboard Music Awards 2019 стала популярная актриса Ева Лонгория. После рождения сына звезда пришла в форму и выглядела потрясающе. Для светского выхода голливудская знаменитость сделала ставку на черное платье асимметричной формы с экстремальным разрезом и глубоким декольте от Alberta Ferretti.
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Ева Лонгория в платье Alberta Ferretti
В Лас-Вегасе прошла церемония вручения премии Billboard Music Awards 2019 – одна из трех крупнейших музыкальных наград в США наряду с Grammy Awards и American Music Awards, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В зале MGM Grand Garden собрались культовые звезды мирового масштаба, которые специально для такого громкого мероприятия подбирали эпатажные образы. На красной дорожке праздничного вечера были замечены Оливия Уайлд,Тейлор Свифт, Карди Би, Приянка Чопра, Ева Лонгория, звезда "Игры престолов" Софи Тернер и другие.
Одной из первых на Billboard Music Awards появилась востребованная певица Тейлор Свифт. Для церемонии звезда выбрала мини-платье Raisa Vanessa с длинными рукавами, многочисленными оборками и кружевом в нежном оттенке сирени.
Певица Тейлор Свифт
Позже певица для выхода на сцену переоделась в гламурное мини-платье на одно плече, усыпанное розово-желтыми блестками от Jessica Jones.
Тейлор Свифт выступает на сцене MGM Grand Garden
Безусловно, самой эпатажной звездой вечера стала певица Мадонна, которая удивила своим сценическим образом пирата. Знаменитость вышла на сцену в ажурном мини-платье черного цвета, украшенным тканью с узором polka dot. Колготки в мелкую сетку и туфли на завязках придавали образу дерзости, но самым необычным элементом стала повязка на один глаз.
Певица Мадонна
Звезда сериала "Игра Престолов" Софи Тернер появилась на красной дорожке в блестящем костюме Louis Vuitton, который переливался от света софитов зелеными и серебристыми красками. Свой яркий аутфит Софи украсила лаконичными туфлями-лодочками и поясом на талии черного цвета.
Софи Тернер в блестящем костюме Louis Vuitton
Актриса Оливия Уайлд затмила невероятно элегантным платьем-рубашкой с золотым отливом от Ralph Lauren. Праздничный наряд звезды полностью прикрывал тело, но лишь деликатный разрез оголил стройные ноги Оливии. Стоит отметить, что знаменитость уверенно позировала на золотистых босоножках с огромной платформой.
Актриса Оливия Уайлд
Одной из самых главных гостей Billboard Music Awards 2019 стала популярная актриса Ева Лонгория. После рождения сына звезда пришла в форму и выглядела потрясающе. Для светского выхода голливудская знаменитость сделала ставку на черное платье асимметричной формы с экстремальным разрезом и глубоким декольте от Alberta Ferretti.
Читайте также: Самые эффектные наряды звезд на Каннском кинофестивале. Фото
Ева Лонгория в платье Alberta Ferretti
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