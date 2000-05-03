Раздел: Фоторепортажи
Редкие архивные кадры прошлых лет. Фото
Исторические кадры из прошлого
Предлагаем вам совершить очередной экскурс в прошлое, посмотрев на исторические снимки и моменты из прошлого, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
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Предлагаем вам совершить очередной экскурс в прошлое, посмотрев на исторические снимки и моменты из прошлого, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Читайте также: Редкие архивные снимки времен Второй мировой. Фото
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