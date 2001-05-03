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Раздел: Фоторепортажи  
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Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото

Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. ФотоАвстралия на аэрофотоснимках Джона Дина

Джон Дин (John Dean) - талантливый фотограф, оператор дрона и авантюрист, проживающий в Сиднее, Австралия. Он фокусируется в основном на пейзажной и аэрофотосъемке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

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Джон путешествует по всей Австралии, чтобы запечатлеть великолепные воздушные пейзажи пляжей и береговых линий.

Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
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 Теги: Австралия, пейзажи

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