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Удивительная Австралия, снятая с высоты птичьего полета. Фото
Австралия на аэрофотоснимках Джона Дина
Джон Дин (John Dean) - талантливый фотограф, оператор дрона и авантюрист, проживающий в Сиднее, Австралия. Он фокусируется в основном на пейзажной и аэрофотосъемке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
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Джон путешествует по всей Австралии, чтобы запечатлеть великолепные воздушные пейзажи пляжей и береговых линий.
Джон Дин (John Dean) - талантливый фотограф, оператор дрона и авантюрист, проживающий в Сиднее, Австралия. Он фокусируется в основном на пейзажной и аэрофотосъемке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Читайте также: Сказочная природа Чехия с высоты птичьего полета. Фото
Джон путешествует по всей Австралии, чтобы запечатлеть великолепные воздушные пейзажи пляжей и береговых линий.
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