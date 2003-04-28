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Раздел: Фоторепортажи  
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Впечатляющие уличные снимки, сделанные без фотошопа. Фото

Впечатляющие уличные снимки, сделанные без фотошопа. ФотоМагия уличной фотографии.

Уличная фотография - особый жанр, особенно, когда за дело берутся настоящие профессионалы. Мария Плотникова - известная спортивная фотожурналистка, которая оказавшись на территории Южной Америки, основательно увлеклась этим жанром. Её фотографии покоряют тем, что она умеет выхватить из городской суеты тот самый кадр, который заставляет замереть в восхищении, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

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Впечатляющие уличные снимки, сделанные без фотошопа. Фото
Впечатляющие уличные снимки, сделанные без фотошопа. Фото
Впечатляющие уличные снимки, сделанные без фотошопа. Фото
Впечатляющие уличные снимки, сделанные без фотошопа. Фото
Впечатляющие уличные снимки, сделанные без фотошопа. Фото
Впечатляющие уличные снимки, сделанные без фотошопа. Фото
Впечатляющие уличные снимки, сделанные без фотошопа. Фото
Впечатляющие уличные снимки, сделанные без фотошопа. Фото
Впечатляющие уличные снимки, сделанные без фотошопа. Фото
Впечатляющие уличные снимки, сделанные без фотошопа. Фото
Впечатляющие уличные снимки, сделанные без фотошопа. Фото
Впечатляющие уличные снимки, сделанные без фотошопа. Фото
Впечатляющие уличные снимки, сделанные без фотошопа. Фото
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 Теги: фотошоп, уличная фотография

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