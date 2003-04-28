Раздел: Фоторепортажи
Впечатляющие уличные снимки, сделанные без фотошопа. Фото
Магия уличной фотографии.
Уличная фотография - особый жанр, особенно, когда за дело берутся настоящие профессионалы. Мария Плотникова - известная спортивная фотожурналистка, которая оказавшись на территории Южной Америки, основательно увлеклась этим жанром. Её фотографии покоряют тем, что она умеет выхватить из городской суеты тот самый кадр, который заставляет замереть в восхищении, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
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Уличная фотография - особый жанр, особенно, когда за дело берутся настоящие профессионалы. Мария Плотникова - известная спортивная фотожурналистка, которая оказавшись на территории Южной Америки, основательно увлеклась этим жанром. Её фотографии покоряют тем, что она умеет выхватить из городской суеты тот самый кадр, который заставляет замереть в восхищении, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Читайте также: Украинские полярники показали красоту Антарктиды. Фото
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