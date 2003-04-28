Раздел: Фоторепортажи
Художник создал на поле портрет Леонардо да Винчи. Фото
На работу ушло 8 часов.
В честь 500-летия со дня смерти гениального художника, ученого, изобретателя и гения Ренессанса Леонардо да Винчи, итальянский художник Дарио Гамбарин отдал дань уважения в виде исключительного лэнд-арта, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Он изобразил портрет маэстро на 27 000 квадратных метрах земли в провинции Верона, пишет glavnoe.
Для репродукции автопортрета Леонардо 1515 года Дарио понадобились 8 часов, трактор и плуг. Портрет был нарисован им без всяких вспомогательных средств в виде маркеров на земле.
Да Винчи Гамбарина, таким образом, стал крупнейшим портретом итальянского гения в мире.
Читайте также: Украинские полярники показали красоту Антарктиды. Фото
Дарио Гамбарин - всемирно известный художник, работающий в стиле лэнд-арт, известный своими портретами таких знаменитостей, как Обама, Папа Франциск, Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. Чтобы по-достоинству оценить портреты итальянца, однако, придется подняться на значительную высоту.
В честь 500-летия со дня смерти гениального художника, ученого, изобретателя и гения Ренессанса Леонардо да Винчи, итальянский художник Дарио Гамбарин отдал дань уважения в виде исключительного лэнд-арта, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Он изобразил портрет маэстро на 27 000 квадратных метрах земли в провинции Верона, пишет glavnoe.
Для репродукции автопортрета Леонардо 1515 года Дарио понадобились 8 часов, трактор и плуг. Портрет был нарисован им без всяких вспомогательных средств в виде маркеров на земле.
Да Винчи Гамбарина, таким образом, стал крупнейшим портретом итальянского гения в мире.
Читайте также: Украинские полярники показали красоту Антарктиды. Фото
Дарио Гамбарин - всемирно известный художник, работающий в стиле лэнд-арт, известный своими портретами таких знаменитостей, как Обама, Папа Франциск, Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. Чтобы по-достоинству оценить портреты итальянца, однако, придется подняться на значительную высоту.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1
0
Оставьте свой комментарий