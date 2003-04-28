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Раздел: Фоторепортажи  
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Художник создал на поле портрет Леонардо да Винчи. Фото

Художник создал на поле портрет Леонардо да Винчи. ФотоНа работу ушло 8 часов.

В честь 500-летия со дня смерти гениального художника, ученого, изобретателя и гения Ренессанса Леонардо да Винчи, итальянский художник Дарио Гамбарин отдал дань уважения в виде исключительного лэнд-арта, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.

Он изобразил портрет маэстро на 27 000 квадратных метрах земли в провинции Верона, пишет glavnoe.

Для репродукции автопортрета Леонардо 1515 года Дарио понадобились 8 часов, трактор и плуг. Портрет был нарисован им без всяких вспомогательных средств в виде маркеров на земле.

Да Винчи Гамбарина, таким образом, стал крупнейшим портретом итальянского гения в мире.

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Дарио Гамбарин - всемирно известный художник, работающий в стиле лэнд-арт, известный своими портретами таких знаменитостей, как Обама, Папа Франциск, Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. Чтобы по-достоинству оценить портреты итальянца, однако, придется подняться на значительную высоту.

Художник создал на поле портрет Леонардо да Винчи. Фото
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 Теги: художник, портрет

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