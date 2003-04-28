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Калифорнийская пустыня в необычном фотопроекте. Фото
Безлюдные уголки в Калифорнийской пустыне.
Фотограф Эд Фриман легко находит места, про которые забыли другие люди. Он просто смотрит на карту Калифорнийской пустыни, находит какое-нибудь небольшое местечко вдалеке от дороги и едет туда. Фриман путешествовал несколько десятков лет, в основном как музыкант, продюсер и даже как менеджер турне The Beatles, но в последние семь лет в своем напряженном графике дорожных приключений он выделил время на то, чтобы снимать улицы и укромные уголки мифологизированных западных штатов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Бейкерсфилд, Калифорния
Desert Realty («Пустынная недвижимость») - это книга не о том, что реально существует в пустыне. По сути, Фриман доходит до того, что называет все это ложью. Его снимки показывают реальные места, но они обработаны при помощи компьютера. Суета повседневной жизни стерта, когда-то голубое небо закрашено химерическими облаками, которых никогда не существовало. Добавлено небо из совершенно других мест, а когда реальное небо не подходит, Фриман использует градиенты, сгенерированные компьютером. Он стирает одни цвета и добавляет другие, нереальные. Горы на каждой фотографии - те же, только с небольшими изменениями.
Дезерт-Шорс, Калифорния
Возможно, Desert Realty - ложь, но это ложь о правде. Фриман сравнивает свой обман с обманом родителей, которые говорят детям, что Санта-Клаус существует. В данном случае дети - это поколения американцев, мечтавших о лучшем будущем.
Моджейв, Калифорния
Многие из мотелей, сараев, трейлеров, домов и магазинчиков с фотографий Фримана в жалком состоянии. Некоторые уже снесены. Земля отравлена, и многие люди уехали, оптимистично уверовав в перст судьбы. В этих местах мало кто бывает, так как для большинства они скучны. Но зато очень интересны для Фримана.
Дезерт-Шорс, Калифорния
Страстное увлечение фотографа этими придорожными сокровищами заставляет их сиять. Тысячи людей проезжают мимо этих домов не глядя, но Фриман останавливает машину, ставит штатив и остается на какое-то время. Сделав дело, он забирает свои сокровища домой, пропускает через разум и сердце и превращает во что-то новое.
Коачелла, Калифорния.
Ниленд, Калифорния.
Ниленд, Калифорния.
Дезерт-Шорс, Калифорния.
Солтон-Сити, Калифорния.
Трона, Калифорния.
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Трона, Калифорния.
Фотограф Эд Фриман легко находит места, про которые забыли другие люди. Он просто смотрит на карту Калифорнийской пустыни, находит какое-нибудь небольшое местечко вдалеке от дороги и едет туда. Фриман путешествовал несколько десятков лет, в основном как музыкант, продюсер и даже как менеджер турне The Beatles, но в последние семь лет в своем напряженном графике дорожных приключений он выделил время на то, чтобы снимать улицы и укромные уголки мифологизированных западных штатов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Бейкерсфилд, Калифорния
Desert Realty («Пустынная недвижимость») - это книга не о том, что реально существует в пустыне. По сути, Фриман доходит до того, что называет все это ложью. Его снимки показывают реальные места, но они обработаны при помощи компьютера. Суета повседневной жизни стерта, когда-то голубое небо закрашено химерическими облаками, которых никогда не существовало. Добавлено небо из совершенно других мест, а когда реальное небо не подходит, Фриман использует градиенты, сгенерированные компьютером. Он стирает одни цвета и добавляет другие, нереальные. Горы на каждой фотографии - те же, только с небольшими изменениями.
Дезерт-Шорс, Калифорния
Возможно, Desert Realty - ложь, но это ложь о правде. Фриман сравнивает свой обман с обманом родителей, которые говорят детям, что Санта-Клаус существует. В данном случае дети - это поколения американцев, мечтавших о лучшем будущем.
Моджейв, Калифорния
Многие из мотелей, сараев, трейлеров, домов и магазинчиков с фотографий Фримана в жалком состоянии. Некоторые уже снесены. Земля отравлена, и многие люди уехали, оптимистично уверовав в перст судьбы. В этих местах мало кто бывает, так как для большинства они скучны. Но зато очень интересны для Фримана.
Дезерт-Шорс, Калифорния
Страстное увлечение фотографа этими придорожными сокровищами заставляет их сиять. Тысячи людей проезжают мимо этих домов не глядя, но Фриман останавливает машину, ставит штатив и остается на какое-то время. Сделав дело, он забирает свои сокровища домой, пропускает через разум и сердце и превращает во что-то новое.
Коачелла, Калифорния.
Ниленд, Калифорния.
Ниленд, Калифорния.
Дезерт-Шорс, Калифорния.
Солтон-Сити, Калифорния.
Трона, Калифорния.
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Трона, Калифорния.
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