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Раздел: Фоторепортажи  
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В этот дом десятилетиями не ступала нога человека. Фото

В этот дом десятилетиями не ступала нога человека. ФотоВ нем время словно остановилось.

В нем все в духе того времени: от гостиной с пыльным роялем и старинным телевизором до кухни с духовкой и столом для завтрака. Несмотря на то, что хозяева покинули дом 50 лет назад, в нем все осталось по-прежнему. Я называю такие дома капсулами времени, так как внутри ничего не тронуто, есть все, кроме людей, говорит сделавший фото исследователь. Здесь все так же, как и 50 лет назад, когда домовладелец покинул его, и это очень жутко и интригующе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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В этот дом десятилетиями не ступала нога человека. Фото
В этот дом десятилетиями не ступала нога человека. Фото
В этот дом десятилетиями не ступала нога человека. Фото
В этот дом десятилетиями не ступала нога человека. Фото
В этот дом десятилетиями не ступала нога человека. Фото
В этот дом десятилетиями не ступала нога человека. Фото
В этот дом десятилетиями не ступала нога человека. Фото
В этот дом десятилетиями не ступала нога человека. Фото
В этот дом десятилетиями не ступала нога человека. Фото
В этот дом десятилетиями не ступала нога человека. Фото
В этот дом десятилетиями не ступала нога человека. Фото
В этот дом десятилетиями не ступала нога человека. Фото
В этот дом десятилетиями не ступала нога человека. Фото
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 Теги: дом, заброшенные

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