Раздел: Фоторепортажи
В этот дом десятилетиями не ступала нога человека. Фото
В нем время словно остановилось.
В нем все в духе того времени: от гостиной с пыльным роялем и старинным телевизором до кухни с духовкой и столом для завтрака. Несмотря на то, что хозяева покинули дом 50 лет назад, в нем все осталось по-прежнему. Я называю такие дома капсулами времени, так как внутри ничего не тронуто, есть все, кроме людей, говорит сделавший фото исследователь. Здесь все так же, как и 50 лет назад, когда домовладелец покинул его, и это очень жутко и интригующе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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В нем все в духе того времени: от гостиной с пыльным роялем и старинным телевизором до кухни с духовкой и столом для завтрака. Несмотря на то, что хозяева покинули дом 50 лет назад, в нем все осталось по-прежнему. Я называю такие дома капсулами времени, так как внутри ничего не тронуто, есть все, кроме людей, говорит сделавший фото исследователь. Здесь все так же, как и 50 лет назад, когда домовладелец покинул его, и это очень жутко и интригующе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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