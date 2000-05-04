Раздел: Фоторепортажи
Люди и красивая природа в снимках National Geographic. Фото
Эти фотографии демонстрируют разнообразие и красоту нашей планеты.
Снимки National Geographic уже почти сто лет являют собой легенду фотографии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Изображения из инстаграма @natgeo - напоминание нам о том, что наша планета чертовски красива и разнообразна!
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За один день в аккаунте могут появиться снимки ужина при свечах в Лаосе, орлов, тусующихся со львами в Ботсване, протестов в Балтиморе и эскимоса возле полярного круга.
Снимки National Geographic уже почти сто лет являют собой легенду фотографии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Изображения из инстаграма @natgeo - напоминание нам о том, что наша планета чертовски красива и разнообразна!
Читайте также: Американский реализм в работах легендарного Эдварда Хоппера. Фото
За один день в аккаунте могут появиться снимки ужина при свечах в Лаосе, орлов, тусующихся со львами в Ботсване, протестов в Балтиморе и эскимоса возле полярного круга.
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