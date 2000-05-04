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Выращивание милых альпак на ферме в Перу. Фото
Эти животные чем-то напоминают верблюдов.
В 2009 году 46-летняя жительница Англии приехала в Португалию и начала разводить альпак. Что из этого вышло и чем альпака лучше коровы - узнаем в сегодняшнем репортаже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Альпакá - домашнее парнокопытное животное и является частью семейства верблюдовых Южной Америки. Обычно их разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды).
Альпаки стали домашними около 6 000 лет назад, их одомашнили и стали разводить индейцы Перу.
В природе существует два вида альпак, которые отличаются только по внешнему виду шерсти. Рост альпак не превышает одного метра, весят они около 70 килограммов и обладают мягким и длинным руном (по бокам его длина достигает 15-20 см.).
На сегодняшний день в высокогорном поясе Южной Америки обитает около трех миллионов альпак, большая часть из которых населяет Перу.
Работа с животными приносит бывшей англичанке не только удовольствие. Мех альпак очень стойкий и не имеет жира, поэтому изделия из него долго не загрязняются. Ни одна другая шерсть в мире не сравнится с шерстью альпак, особенно с шерстью детёнышей альпак. Она в 7 раз теплее, чем шерсть овцы, практически водонепроницаема и не вызывает аллергии.
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Из шерсти альпак делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха - предметы для дома. У Лизы есть 14 альпак на ферме, и они производят около 50 килограммов шерсти в год.
В 2009 году 46-летняя жительница Англии приехала в Португалию и начала разводить альпак. Что из этого вышло и чем альпака лучше коровы - узнаем в сегодняшнем репортаже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Альпакá - домашнее парнокопытное животное и является частью семейства верблюдовых Южной Америки. Обычно их разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды).
Альпаки стали домашними около 6 000 лет назад, их одомашнили и стали разводить индейцы Перу.
В природе существует два вида альпак, которые отличаются только по внешнему виду шерсти. Рост альпак не превышает одного метра, весят они около 70 килограммов и обладают мягким и длинным руном (по бокам его длина достигает 15-20 см.).
На сегодняшний день в высокогорном поясе Южной Америки обитает около трех миллионов альпак, большая часть из которых населяет Перу.
Работа с животными приносит бывшей англичанке не только удовольствие. Мех альпак очень стойкий и не имеет жира, поэтому изделия из него долго не загрязняются. Ни одна другая шерсть в мире не сравнится с шерстью альпак, особенно с шерстью детёнышей альпак. Она в 7 раз теплее, чем шерсть овцы, практически водонепроницаема и не вызывает аллергии.
Читайте также: Люди и красивая природа в снимках National Geographic. Фото
Из шерсти альпак делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха - предметы для дома. У Лизы есть 14 альпак на ферме, и они производят около 50 килограммов шерсти в год.
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