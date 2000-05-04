Раздел: Фоторепортажи
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Эти спутниковые фото завораживают.
Если вы ищете вдохновения, чтобы смешать новые краски и получить невероятные оттенки, то этот пост – то, что вам нужно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Всем остальным тоже рекомендуем его к просмотру, ведь здесь собраны изумительные фотографии нашей Земли, сделанные Европейским космическим агентством.
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Как же изумительная наша планета с орбиты! Какие невероятные цвета и оттенки создает природа, разрисовывая ландшафты и пейзажи! Некоторые горы и реки даже похожи на роспись по батику или узор инея на стекле. Одним словом, красота да и только!
Если вы ищете вдохновения, чтобы смешать новые краски и получить невероятные оттенки, то этот пост – то, что вам нужно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Всем остальным тоже рекомендуем его к просмотру, ведь здесь собраны изумительные фотографии нашей Земли, сделанные Европейским космическим агентством.
Читайте также: Люди и красивая природа в снимках National Geographic. Фото
Как же изумительная наша планета с орбиты! Какие невероятные цвета и оттенки создает природа, разрисовывая ландшафты и пейзажи! Некоторые горы и реки даже похожи на роспись по батику или узор инея на стекле. Одним словом, красота да и только!
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