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Раздел: Фоторепортажи  
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Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото

Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото Эти спутниковые фото завораживают.

Если вы ищете вдохновения, чтобы смешать новые краски и получить невероятные оттенки, то этот пост – то, что вам нужно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Всем остальным тоже рекомендуем его к просмотру, ведь здесь собраны изумительные фотографии нашей Земли, сделанные Европейским космическим агентством.

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Как же изумительная наша планета с орбиты! Какие невероятные цвета и оттенки создает природа, разрисовывая ландшафты и пейзажи! Некоторые горы и реки даже похожи на роспись по батику или узор инея на стекле. Одним словом, красота да и только!

Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
Красивые снимки нашей планеты, сделанные со спутника. Фото
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 Теги: Земля, спутник, фото

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