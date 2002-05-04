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Эксперты показали самые красивые банкноты прошлого года. Фото
Эти купюры отличаются своим дизайном.
Международное банкнотное сообщество (IBNS) подвело итоги голосования по выбору самой красивой денежной купюры в мире, выпущенной в 2018 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Жюри выбирало из более чем 150 новых банкнот, выпущенных по всему миру в течение 2018 года.
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Однако только 10% из них обладали новым дизайном.
Международное банкнотное сообщество (IBNS) подвело итоги голосования по выбору самой красивой денежной купюры в мире, выпущенной в 2018 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Жюри выбирало из более чем 150 новых банкнот, выпущенных по всему миру в течение 2018 года.
Читайте также: Выращивание милых альпак на ферме в Перу. Фото
Однако только 10% из них обладали новым дизайном.
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