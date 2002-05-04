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Раздел: Фоторепортажи  
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Эксперты показали самые красивые банкноты прошлого года. Фото

Эксперты показали самые красивые банкноты прошлого года. Фото Эти купюры отличаются своим дизайном.

Международное банкнотное сообщество (IBNS) подвело итоги голосования по выбору самой красивой денежной купюры в мире, выпущенной в 2018 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Жюри выбирало из более чем 150 новых банкнот, выпущенных по всему миру в течение 2018 года.

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Однако только 10% из них обладали новым дизайном.

Эксперты показали самые красивые банкноты прошлого года. Фото
Эксперты показали самые красивые банкноты прошлого года. Фото
Эксперты показали самые красивые банкноты прошлого года. Фото
Эксперты показали самые красивые банкноты прошлого года. Фото
Эксперты показали самые красивые банкноты прошлого года. Фото
Эксперты показали самые красивые банкноты прошлого года. Фото
Эксперты показали самые красивые банкноты прошлого года. Фото
Эксперты показали самые красивые банкноты прошлого года. Фото
Эксперты показали самые красивые банкноты прошлого года. Фото
Эксперты показали самые красивые банкноты прошлого года. Фото
Эксперты показали самые красивые банкноты прошлого года. Фото
Эксперты показали самые красивые банкноты прошлого года. Фото
Эксперты показали самые красивые банкноты прошлого года. Фото
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 Теги: банкноты, фото

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