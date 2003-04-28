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Раздел: Фоторепортажи  
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Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото

Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото Мировые шедевры превратили в алфавит.

Мадридская дизайн-студия CESS создала шрифт Artphabet («искусство» + «алфавит») по мотивам художественных произведений. Это 26 букв английского алфавита с отсылками к работам художников XX и XXI веков: Василия Кандинского, Рене Магритта, Джексона Поллока и даже Бэнкси и других создателей граффити, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Проект стал частью акции «36 дней шрифта» (36 Days of Type), в котором графических художников и дизайнеров приглашают создавать начертание одной буквы или цифры каждый день. Возможно, студия сделает из получившихся изображений небольшую книгу.

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Креативный директор CESS Сизар Сид (César Cid) рассказал: «В этом проекте я рискнул сымитировать некоторых художников и изобразить текстуры от руки, словно бы это была кисть, но в цифровом виде».

Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
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 Теги: алфавит, фото

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