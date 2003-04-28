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Дизайнеры создали шрифт из работ известных художников. Фото
Мировые шедевры превратили в алфавит.
Мадридская дизайн-студия CESS создала шрифт Artphabet («искусство» + «алфавит») по мотивам художественных произведений. Это 26 букв английского алфавита с отсылками к работам художников XX и XXI веков: Василия Кандинского, Рене Магритта, Джексона Поллока и даже Бэнкси и других создателей граффити, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Проект стал частью акции «36 дней шрифта» (36 Days of Type), в котором графических художников и дизайнеров приглашают создавать начертание одной буквы или цифры каждый день. Возможно, студия сделает из получившихся изображений небольшую книгу.
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Креативный директор CESS Сизар Сид (César Cid) рассказал: «В этом проекте я рискнул сымитировать некоторых художников и изобразить текстуры от руки, словно бы это была кисть, но в цифровом виде».
Мадридская дизайн-студия CESS создала шрифт Artphabet («искусство» + «алфавит») по мотивам художественных произведений. Это 26 букв английского алфавита с отсылками к работам художников XX и XXI веков: Василия Кандинского, Рене Магритта, Джексона Поллока и даже Бэнкси и других создателей граффити, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Проект стал частью акции «36 дней шрифта» (36 Days of Type), в котором графических художников и дизайнеров приглашают создавать начертание одной буквы или цифры каждый день. Возможно, студия сделает из получившихся изображений небольшую книгу.
Читайте также: Выращивание милых альпак на ферме в Перу. Фото
Креативный директор CESS Сизар Сид (César Cid) рассказал: «В этом проекте я рискнул сымитировать некоторых художников и изобразить текстуры от руки, словно бы это была кисть, но в цифровом виде».
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