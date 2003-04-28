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В Киевском зоопарке отметили День солнца. Фото
Пресс-служба поделилась новыми снимками обитателей зоопарка.
Несмотря то, что вечером в пятницу, 3 мая, столицу накрыл мощный ливень с градом, животные в Киевском зоопарке успели отметить Всемирный день Солнца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
К сообщению прикреплены снимки, на которых видно, как животные радуются теплому весеннему солнцу. Львы, тигр, медведь, жираф нежатся на свежем воздухе.
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Также пресс-служба зоопарка сообщает, что на территории сада есть "солнечное дерево", с помощью которого посетители могут зарядить свое мобильное устройство при любой погоде.
Несмотря то, что вечером в пятницу, 3 мая, столицу накрыл мощный ливень с градом, животные в Киевском зоопарке успели отметить Всемирный день Солнца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
К сообщению прикреплены снимки, на которых видно, как животные радуются теплому весеннему солнцу. Львы, тигр, медведь, жираф нежатся на свежем воздухе.
Читайте также: Выращивание милых альпак на ферме в Перу. Фото
Также пресс-служба зоопарка сообщает, что на территории сада есть "солнечное дерево", с помощью которого посетители могут зарядить свое мобильное устройство при любой погоде.
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