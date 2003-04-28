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Раздел: Фоторепортажи  
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Модные и стильные укладки для выпускного. Фото

Модные и стильные укладки для выпускного. ФотоСтильные варианты вечерних укладок на волосы разной длины

Новый сезон 2019 года для вечерних причесок предлагает нам простоту естественных образов, без каких либо правил, направления будут: романтика, авангард, ретро, главной деталью будет красивая женственная укладка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Высоко уложить или распустить волосы? Выбор зависит от вашего желания и стиля одежды.

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В высоких стильных прическах этого сезона отсутствует строгость и тщательность исполнения.

Модные и стильные укладки для выпускного. Фото
Модные и стильные укладки для выпускного. Фото
Модные и стильные укладки для выпускного. Фото
Модные и стильные укладки для выпускного. Фото
Модные и стильные укладки для выпускного. Фото
Модные и стильные укладки для выпускного. Фото
Модные и стильные укладки для выпускного. Фото
Модные и стильные укладки для выпускного. Фото
Модные и стильные укладки для выпускного. Фото
Модные и стильные укладки для выпускного. Фото
Модные и стильные укладки для выпускного. Фото
Модные и стильные укладки для выпускного. Фото
Модные и стильные укладки для выпускного. Фото
Модные и стильные укладки для выпускного. Фото
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 Теги: причёска, укладка

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