Раздел: Фоторепортажи
Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото
За считанные дни до начала раллийного этапа в Чили, который пройдет с 9 по 12 мая,
Предлагаем вам вспомнить зрелищные кадры заездов на гравии среди камней в Аргентине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Ралли в Аргентине: автомобиль наехал на зрителей. Видео
Предлагаем вам вспомнить зрелищные кадры заездов на гравии среди камней в Аргентине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Ралли в Аргентине: автомобиль наехал на зрителей. Видео
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