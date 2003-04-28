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Раздел: Фоторепортажи  
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Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото

Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. ФотоЗа считанные дни до начала раллийного этапа в Чили, который пройдет с 9 по 12 мая,

Предлагаем вам вспомнить зрелищные кадры заездов на гравии среди камней в Аргентине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото
Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото
Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото
Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото
Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото
Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото
Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото
Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото
Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото
Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото
Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото
Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото
Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото
Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото
Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото
Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото
Впечатляющие кадры гонки чемпионата WRC ралли в Аргентине. Фото
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 Теги: ралли, гонка

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