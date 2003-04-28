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В Сети показали самую красивую банкноту 2018 года. Фото
В первую очередь впечатлил оригинальный дизайн.
Международное банкнотное сообщество (IBNS) назвало самую красивую купюру 2018 года. Ей стала канадская банкнота номиналом в 10 долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Как признаются организаторы конкурса, в первую очередь их впечатлил оригинальный дизайн, так как это одна из немногих купюр, где изображение вертикальное, а не горизонтальное.
Во-вторых, в IBNS обратили внимание и на то, что эта банкнота – из полимера. А для получения награды – это весомый аргумент. Канадские 10 долларов стали пятыми в истории конкурса, содержащими полимеры.
На лицевой стороне купюры художники разместили портрет борца против расовой сегрегации Виолы Десмонд (это первая женщина-канадка, появившееся на местных деньгах, а на обороте – Музей прав человека в Виннипеге. Все изображения выполнены в приятных фиолетовых тонах. О выпуске этой банкноты Канадский банк объявил 19 ноября 2018 года, отметив, что «он движется в новом направлении», то есть в развитие вертикального формата.
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В IBNS сообщают, что в 2018 году во всем мире выпустили более 150 новых банкнот, но только 15 из них имели достаточно оригинальный дизайн, чтобы попасть на рассмотрение к жюри. В конечном счете, когда дело дошло до принятия окончательного решения, рассматривали в общем пятерку претендентов, которые заняли следующие места:
2 место – Швейцарские 200 франков.
3 место – Норвежские 500 крон.
4 место – Российские 100 рублей.
5 место – 40-долларовая купюра банка Соломоновых островов.
Международное банкнотное сообщество (IBNS) назвало самую красивую купюру 2018 года. Ей стала канадская банкнота номиналом в 10 долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Как признаются организаторы конкурса, в первую очередь их впечатлил оригинальный дизайн, так как это одна из немногих купюр, где изображение вертикальное, а не горизонтальное.
Во-вторых, в IBNS обратили внимание и на то, что эта банкнота – из полимера. А для получения награды – это весомый аргумент. Канадские 10 долларов стали пятыми в истории конкурса, содержащими полимеры.
На лицевой стороне купюры художники разместили портрет борца против расовой сегрегации Виолы Десмонд (это первая женщина-канадка, появившееся на местных деньгах, а на обороте – Музей прав человека в Виннипеге. Все изображения выполнены в приятных фиолетовых тонах. О выпуске этой банкноты Канадский банк объявил 19 ноября 2018 года, отметив, что «он движется в новом направлении», то есть в развитие вертикального формата.
Читайте также: В Сети разыскали самую красивую женщину-пилота. Фото
В IBNS сообщают, что в 2018 году во всем мире выпустили более 150 новых банкнот, но только 15 из них имели достаточно оригинальный дизайн, чтобы попасть на рассмотрение к жюри. В конечном счете, когда дело дошло до принятия окончательного решения, рассматривали в общем пятерку претендентов, которые заняли следующие места:
2 место – Швейцарские 200 франков.
3 место – Норвежские 500 крон.
4 место – Российские 100 рублей.
5 место – 40-долларовая купюра банка Соломоновых островов.
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