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В Сети показали печальные фото Луганска. Фото
Танк уехал в Луганск на парад, оставив местным жителям перед 9 мая пустой постамент, разбитый тротуар и ступени.
В сети появились грустные фото из г. Антрацит Луганской области, который разрушают оккупанты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Соответствующие фото опубликованы в сообществе "Хрустальный Луч" в Twitter.
"Танк уехал в Луганск на парад, оставив местным жителям перед 9 мая пустой постамент, разбитый тротуар и ступени, а вместо цветов на газоне следы от шин", - говорится в сообщении.
Под постом появились саркастические комментарии пользователей сети.
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"Интересно, там дорожные службы существуют хоть в каком-нибудь виде", "Следующий шаг - откапывание дидов и пронос их на параде", - пишут комментаторы.
В сети появились грустные фото из г. Антрацит Луганской области, который разрушают оккупанты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Соответствующие фото опубликованы в сообществе "Хрустальный Луч" в Twitter.
"Танк уехал в Луганск на парад, оставив местным жителям перед 9 мая пустой постамент, разбитый тротуар и ступени, а вместо цветов на газоне следы от шин", - говорится в сообщении.
Под постом появились саркастические комментарии пользователей сети.
Читайте также: В Сети показали новые печальные фото пляжей в Крыму
"Интересно, там дорожные службы существуют хоть в каком-нибудь виде", "Следующий шаг - откапывание дидов и пронос их на параде", - пишут комментаторы.
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