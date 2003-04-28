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Раздел: Фоторепортажи  
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В Сети показали печальные фото Луганска. Фото

В Сети показали печальные фото Луганска. ФотоТанк уехал в Луганск на парад, оставив местным жителям перед 9 мая пустой постамент, разбитый тротуар и ступени.

В сети появились грустные фото из г. Антрацит Луганской области, который разрушают оккупанты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Соответствующие фото опубликованы в сообществе "Хрустальный Луч" в Twitter.

"Танк уехал в Луганск на парад, оставив местным жителям перед 9 мая пустой постамент, разбитый тротуар и ступени, а вместо цветов на газоне следы от шин", - говорится в сообщении.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей сети.

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"Интересно, там дорожные службы существуют хоть в каком-нибудь виде", "Следующий шаг - откапывание дидов и пронос их на параде", - пишут комментаторы.

В Сети показали печальные фото Луганска. Фото
В Сети показали печальные фото Луганска. Фото
В Сети показали печальные фото Луганска. Фото
В Сети показали печальные фото Луганска. Фото
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 Теги: Луганск, Фото

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