Раздел: Фоторепортажи
Неудачные попытки людей выглядеть стильно. Фото
Герои этих снимков явно перестарались.
Стоите перед шкафом и не знаете, что надеть? Мы не стилисты, поэтому тоже не знаем, зато точно уверены, что так, как делают ребята из подборки ниже, делать не надо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Не верите?
Читайте также: В Сети показали печальные фото Луганска. Фото
Посмотрите фото и убедитесь сами: это - полнейший трэш!
Стоите перед шкафом и не знаете, что надеть? Мы не стилисты, поэтому тоже не знаем, зато точно уверены, что так, как делают ребята из подборки ниже, делать не надо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Не верите?
Читайте также: В Сети показали печальные фото Луганска. Фото
Посмотрите фото и убедитесь сами: это - полнейший трэш!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
386
0
Оставьте свой комментарий