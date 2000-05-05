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Знаковые снимки из жизни Маргарет Тэтчер. Фото
Железная леди правила Великобританией на протяжении 11 лет.
40 лет назад в 1979 году Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Получив прозвище «Железная леди», Тэтчер одной из первых доказала, что и женщины могут руководить страной не хуже, чем мужчины. Но отношение к Маргарет Тэтчер в Великобритании сегодня противоречивое: для кого-то она стала «матерью нации», кто-то называет ее «ведьмой».
Маргарет Хильда Робертс родилась в городе Грэнтем, графство Линкольншир, в 1925 году в семье местного лавочника. В Оксфорде Маргарет изучала естественные науки и получила диплом химика. Потом работала в компании, выпускавшей изделия из пластмассы.
В 1951 году она вышла замуж за разведенного бизнесмена Дениса Тэтчера и начала готовиться к сдаче экзамена для занятий частной юридической практикой. В 1953 году она стала адвокатом, и в тот же год родила близнецов Марка и Кэрол.
На этом фото Маргарет Тэтчер общается с трубочистом в Дартфорде во время предвыборной кампании на место в Парламенте в 1951 году. В тот год она не попала в Парламент, но в 1959 году она, наконец, получила место от партии консерваторов.
Получив свой первый депутатский мандат, она была помощником министра, а после провала консерваторов на выборах 1964 года вошла в теневой кабинет министров. Ей доверили вопросы земли и домовладения. Маргарет принялась активно бороться за то, чтобы те, кому предоставили социальное жилье, в итоге смогли выкупить его в собственность.
В 1970-м консерваторы пришли к власти, и премьер-министр Эдвард Хит доверил Тэтчер министерство образования. Ее главной задачей было сокращение расходов в ведомстве. И она нашла лазейку: в итоге государство прекратило поставлять в школы бесплатное молоко для учеников в возрасте от семи до 11 лет. С тех времен к ней прилипло прозвище, придуманное лейбористами, - «Thatcher, milk snatcher»(«Тэтчер - похитительница молока»).
Миссис Тэтчер входит на улицу Даунинг-Стрит в 1979 году как первая женщина-премьер-министр Великобритании. Она пообещала, что партия консерваторов сократит подоходный налог, госрасходы, а также облегчит покупку частной недвижимости.
Когда она возглавила кабинет министров, страна находилась в экономическом упадке: ежегодная инфляция составляла 18%, фунт обесценился до худших показателей в истории, страну сотрясали непрерывные забастовки - в Великобритании насчитывалось свыше 1,5 млн безработных.
На посту премьер-министра Тэтчер вскоре выработала имидж «Железной леди», первым делом начав восстанавливать финансовую систему страны.
Главной задачей правительства объявила борьбу с инфляцией. Вводила все новые налоги и сокращала расходы на образование и ЖКХ. Столь жесткие меры многим пришлись не по вкусу. Но Маргарет не уступала, продолжая гнуть свою линию. В результате ее рейтинг упал до 23 процентов. На фоне жесткой политики Тэтчер в стране начались протесты и забастовки, несмотря на то что за год инфляция снизилась до 8%.
Свою жесткую репутацию она лишь укрепила во время военных действий против Аргентины в борьбе за Фолклендские острова.
Для восстановления авторитета консерваторов на фоне грядущих выборов Тэтчер нуждалась в победоносной войне. Повод был найден. В ответ на попытку Аргентины установить контроль над Фолклендскими островами, небольшим архипелагом в юго-западной части Атлантического океана, Британия высадила на острове свои войска. Мощь британского королевского флота заставила Аргентину отступить. Эта операция вызвала подъем патриотических чувств, что позволило Тэтчер переизбраться на пост премьер-министра в 1984 году.
Тэтчер пережила теракт в 1984 году: тогда IRA взорвала отель «Брайтон», в котором она жила во время конференции партии консерваторов. В результате теракта обрушился дымоход. Погибли пять человек.
Миссис Тэтчер была хорошим другом президенту США Рональду Рейгану, которого считала своим политическим соратником. После его смерти она назвала Рейгана величайшим американцем, который «выиграл Холодную войну».
Прозвище «Железная леди» Маргарет Тэтчер придумали в СССР. 24 января 1979 года в газете «Красная звезда» журналист Юрий Гаврилов, комментируя резкую критику Тэтчер в адрес Советского Союза, назвал ее «железной дамой». В переводе британских СМИ «железная дама» стала звучать как «железная леди». Это прозвище очень польстило самой Тэтчер, которая с удовольствием его повторяла.
Нетерпимость к коммунистическому блоку и к социализму не помешали Тэтчер наладить контакт с Михаилом Горбачевым. В 1984 году Тэтчер встретилась с советским лидером в Лондоне, а через год прилетела в СССР с официальным визитом. «Мы можем работать вместе», - заверила она западных коллег.
Тэтчер приписывают крайне жесткие и циничные высказывания о России. Например, что на такой территории «экономически оправданно проживание 15 миллионов человек». Она не скрывала: «мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики СССР и создание там внутренних трудностей», «мы рассчитывали вызвать в Советском Союзе массовое недовольство населения». «К сожалению, несмотря на наши усилия, политическая обстановка в СССР долгое время оставалась весьма стабильной», - сетовала «железная леди».
Ее работа как премьер-министра начала вызывать вопросы после того, как она вызвала разногласия в партии консерваторов по поводу Европы и подушного налога. Политику Тэтчер критиковали даже внутри ее партии: 9 из 22 министров выступали против ее реформ.
В итоге в 1990 году ее же собственная партия отправила ее в отставку. После этого она вернулась на Даунинг-Стрит, 10 и вскоре покинула знаменитую резиденцию на глазах у национальной прессы. Не обошлось без слез.
В 2007 году баронесса Тэтчер стала первым живым экс-премьер-министром, которому посвятили статую в Палате общин.
Хотя партия консерваторов пережила несколько мелких неприятных моментов, которые повлияли на ее короткое правление, она продолжала выполнять некоторые общественные мероприятия.
Маргарет Тэтчер называют самой влиятельной британской политической фигурой после Черчилля и одной из важнейших политических фигур Великобритании XX века.
Железная леди умерла в апреле 2013 от инсульта. На похороны было потрачено 1,8 миллиона долларов, часть их которых была взята с налогов граждан. При этом на саму церемонию в соборе Святого Павла было потрачено лишь 400 тысяч долларов, а остальная сумма пошла на обеспечение безопасности.
Тогда же, весной 2013 в разных британских городах баронессу Тэтчер проводили плакатами «Динь-дон, ведьма мертва» и шампанским.
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В 2013 году провели соцопрос. Выяснилось, что половина британцев считают Тэтчер лучшим премьер-министром в истории, а половина - худшим. Равнодушных практически нет. Ее либо любят, либо ненавидят.
40 лет назад в 1979 году Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Получив прозвище «Железная леди», Тэтчер одной из первых доказала, что и женщины могут руководить страной не хуже, чем мужчины. Но отношение к Маргарет Тэтчер в Великобритании сегодня противоречивое: для кого-то она стала «матерью нации», кто-то называет ее «ведьмой».
Маргарет Хильда Робертс родилась в городе Грэнтем, графство Линкольншир, в 1925 году в семье местного лавочника. В Оксфорде Маргарет изучала естественные науки и получила диплом химика. Потом работала в компании, выпускавшей изделия из пластмассы.
В 1951 году она вышла замуж за разведенного бизнесмена Дениса Тэтчера и начала готовиться к сдаче экзамена для занятий частной юридической практикой. В 1953 году она стала адвокатом, и в тот же год родила близнецов Марка и Кэрол.
На этом фото Маргарет Тэтчер общается с трубочистом в Дартфорде во время предвыборной кампании на место в Парламенте в 1951 году. В тот год она не попала в Парламент, но в 1959 году она, наконец, получила место от партии консерваторов.
Получив свой первый депутатский мандат, она была помощником министра, а после провала консерваторов на выборах 1964 года вошла в теневой кабинет министров. Ей доверили вопросы земли и домовладения. Маргарет принялась активно бороться за то, чтобы те, кому предоставили социальное жилье, в итоге смогли выкупить его в собственность.
В 1970-м консерваторы пришли к власти, и премьер-министр Эдвард Хит доверил Тэтчер министерство образования. Ее главной задачей было сокращение расходов в ведомстве. И она нашла лазейку: в итоге государство прекратило поставлять в школы бесплатное молоко для учеников в возрасте от семи до 11 лет. С тех времен к ней прилипло прозвище, придуманное лейбористами, - «Thatcher, milk snatcher»(«Тэтчер - похитительница молока»).
Миссис Тэтчер входит на улицу Даунинг-Стрит в 1979 году как первая женщина-премьер-министр Великобритании. Она пообещала, что партия консерваторов сократит подоходный налог, госрасходы, а также облегчит покупку частной недвижимости.
Когда она возглавила кабинет министров, страна находилась в экономическом упадке: ежегодная инфляция составляла 18%, фунт обесценился до худших показателей в истории, страну сотрясали непрерывные забастовки - в Великобритании насчитывалось свыше 1,5 млн безработных.
На посту премьер-министра Тэтчер вскоре выработала имидж «Железной леди», первым делом начав восстанавливать финансовую систему страны.
Главной задачей правительства объявила борьбу с инфляцией. Вводила все новые налоги и сокращала расходы на образование и ЖКХ. Столь жесткие меры многим пришлись не по вкусу. Но Маргарет не уступала, продолжая гнуть свою линию. В результате ее рейтинг упал до 23 процентов. На фоне жесткой политики Тэтчер в стране начались протесты и забастовки, несмотря на то что за год инфляция снизилась до 8%.
Свою жесткую репутацию она лишь укрепила во время военных действий против Аргентины в борьбе за Фолклендские острова.
Для восстановления авторитета консерваторов на фоне грядущих выборов Тэтчер нуждалась в победоносной войне. Повод был найден. В ответ на попытку Аргентины установить контроль над Фолклендскими островами, небольшим архипелагом в юго-западной части Атлантического океана, Британия высадила на острове свои войска. Мощь британского королевского флота заставила Аргентину отступить. Эта операция вызвала подъем патриотических чувств, что позволило Тэтчер переизбраться на пост премьер-министра в 1984 году.
Тэтчер пережила теракт в 1984 году: тогда IRA взорвала отель «Брайтон», в котором она жила во время конференции партии консерваторов. В результате теракта обрушился дымоход. Погибли пять человек.
Миссис Тэтчер была хорошим другом президенту США Рональду Рейгану, которого считала своим политическим соратником. После его смерти она назвала Рейгана величайшим американцем, который «выиграл Холодную войну».
Прозвище «Железная леди» Маргарет Тэтчер придумали в СССР. 24 января 1979 года в газете «Красная звезда» журналист Юрий Гаврилов, комментируя резкую критику Тэтчер в адрес Советского Союза, назвал ее «железной дамой». В переводе британских СМИ «железная дама» стала звучать как «железная леди». Это прозвище очень польстило самой Тэтчер, которая с удовольствием его повторяла.
Нетерпимость к коммунистическому блоку и к социализму не помешали Тэтчер наладить контакт с Михаилом Горбачевым. В 1984 году Тэтчер встретилась с советским лидером в Лондоне, а через год прилетела в СССР с официальным визитом. «Мы можем работать вместе», - заверила она западных коллег.
Тэтчер приписывают крайне жесткие и циничные высказывания о России. Например, что на такой территории «экономически оправданно проживание 15 миллионов человек». Она не скрывала: «мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики СССР и создание там внутренних трудностей», «мы рассчитывали вызвать в Советском Союзе массовое недовольство населения». «К сожалению, несмотря на наши усилия, политическая обстановка в СССР долгое время оставалась весьма стабильной», - сетовала «железная леди».
Ее работа как премьер-министра начала вызывать вопросы после того, как она вызвала разногласия в партии консерваторов по поводу Европы и подушного налога. Политику Тэтчер критиковали даже внутри ее партии: 9 из 22 министров выступали против ее реформ.
В итоге в 1990 году ее же собственная партия отправила ее в отставку. После этого она вернулась на Даунинг-Стрит, 10 и вскоре покинула знаменитую резиденцию на глазах у национальной прессы. Не обошлось без слез.
В 2007 году баронесса Тэтчер стала первым живым экс-премьер-министром, которому посвятили статую в Палате общин.
Хотя партия консерваторов пережила несколько мелких неприятных моментов, которые повлияли на ее короткое правление, она продолжала выполнять некоторые общественные мероприятия.
Маргарет Тэтчер называют самой влиятельной британской политической фигурой после Черчилля и одной из важнейших политических фигур Великобритании XX века.
Железная леди умерла в апреле 2013 от инсульта. На похороны было потрачено 1,8 миллиона долларов, часть их которых была взята с налогов граждан. При этом на саму церемонию в соборе Святого Павла было потрачено лишь 400 тысяч долларов, а остальная сумма пошла на обеспечение безопасности.
Тогда же, весной 2013 в разных британских городах баронессу Тэтчер проводили плакатами «Динь-дон, ведьма мертва» и шампанским.
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В 2013 году провели соцопрос. Выяснилось, что половина британцев считают Тэтчер лучшим премьер-министром в истории, а половина - худшим. Равнодушных практически нет. Ее либо любят, либо ненавидят.
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