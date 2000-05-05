Раздел: Фоторепортажи
Заброшенная деревня в Китае покрылась вьющимися растениями. Фото
Этот пример показывает, как природа способна отвоевать свое.
Природа неизменно заполняет пустоту. Очередное доказательство этого утверждения представил фотограф Тан Юйхун, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Он запечатлел заброшенную рыбацкую деревню на острове Goqui, который входит в состав 400 островов Шэнси, Китай.
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Здесь покинутые дома, жители которых перебрались на материк, стремительно поглощаются местной растительностью. Вскоре эту деревню в буквальном смысле можно будет назвать самой зеленой в мире.
Природа неизменно заполняет пустоту. Очередное доказательство этого утверждения представил фотограф Тан Юйхун, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Он запечатлел заброшенную рыбацкую деревню на острове Goqui, который входит в состав 400 островов Шэнси, Китай.
Читайте также: Неудачные попытки людей выглядеть стильно. Фото
Здесь покинутые дома, жители которых перебрались на материк, стремительно поглощаются местной растительностью. Вскоре эту деревню в буквальном смысле можно будет назвать самой зеленой в мире.
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