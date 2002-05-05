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Раздел: Фоторепортажи  
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Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото

Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото Эти фотографии обрадуют перфекционистов.

Идеальный и гармоничный переход цветов из одного в другой, геометрически правильная форма, совершенно гладкая поверхность - если все это доставляет вам удовольствие, то, скорее всего, в вас говорит перфекционизм, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Впрочем, нет ничего плохого в получении эстетического удовольствия от таких вещей.

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Ведь это, черт возьми, просто красиво.

Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
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 Теги: перфекционизм, фото

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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