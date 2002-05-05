Раздел: Фоторепортажи
Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Эти фотографии обрадуют перфекционистов.
Идеальный и гармоничный переход цветов из одного в другой, геометрически правильная форма, совершенно гладкая поверхность - если все это доставляет вам удовольствие, то, скорее всего, в вас говорит перфекционизм, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Впрочем, нет ничего плохого в получении эстетического удовольствия от таких вещей.
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Ведь это, черт возьми, просто красиво.
Идеальный и гармоничный переход цветов из одного в другой, геометрически правильная форма, совершенно гладкая поверхность - если все это доставляет вам удовольствие, то, скорее всего, в вас говорит перфекционизм, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Впрочем, нет ничего плохого в получении эстетического удовольствия от таких вещей.
Читайте также: Заброшенная деревня в Китае покрылась вьющимися растениями. Фото
Ведь это, черт возьми, просто красиво.
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