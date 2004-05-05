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Разноцветные рисунки на канализационных люках в Японии. Фото
В этой стране к оформлению люков подходят творчески.
Почаще смотрите себе под ноги - иногда можно наткнуться на настоящие сокровища, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Именно так поступал Фабьен Юфанк во время своего путешествия по Японии, где он нафотографировал уйму красивейших канализационных люков самых разных цветов и конструкций.
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Между прочим, в каждом городе и префектуре Японии люки разные.
Почаще смотрите себе под ноги - иногда можно наткнуться на настоящие сокровища, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Именно так поступал Фабьен Юфанк во время своего путешествия по Японии, где он нафотографировал уйму красивейших канализационных люков самых разных цветов и конструкций.
Читайте также: Невероятное совершенство природы и рукотворных объектов. Фото
Между прочим, в каждом городе и префектуре Японии люки разные.
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