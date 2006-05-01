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Раздел: Фоторепортажи  
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Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото Они уже стали легендами.

В 90-е в мире случился настоящий "бум" в творческом плане и большую сцену, а также съемочные площадки наводнили молодые таланты, которые мечтали, чтобы их заметили. Многие из них действительно прославились на весь мир и до сих пор снимаются в фильмах, а их имена уже стали легендами. Всегда интересно взглянуть на то, как с годами меняются люди, а на звезд смотреть еще интереснее, поэтому мы предлагаем вам сделать это прямо сейчас, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Джаред Лето

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото


Джонни Депп

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото


Леонардо Ди Каприо

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото


Джордж Клуни

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото


Антонио Бандерас

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото


Киану Ривз

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото


Джуд Лоу

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото


Мэл Гибсон

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото


Пирс Броснан

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото


Брэд Питт

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото


Джим Керри

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото


Бен Аффлек

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото


Мэтт Деймон

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото


Марк Уолберг

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото


Эдвард Нортон

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото


Том Круз

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото


Чарли Шин

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото


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Микки Рурк

Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото
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 Теги: красота, актеры

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Сегодня, 09:32 » Автор: Анна Мартынова
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