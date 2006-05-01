Раздел: Фоторепортажи
Как сейчас выглядят главные красавцы 90-х. Фото
Они уже стали легендами.
В 90-е в мире случился настоящий "бум" в творческом плане и большую сцену, а также съемочные площадки наводнили молодые таланты, которые мечтали, чтобы их заметили. Многие из них действительно прославились на весь мир и до сих пор снимаются в фильмах, а их имена уже стали легендами. Всегда интересно взглянуть на то, как с годами меняются люди, а на звезд смотреть еще интереснее, поэтому мы предлагаем вам сделать это прямо сейчас, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Джаред Лето
Джонни Депп
Леонардо Ди Каприо
Джордж Клуни
Антонио Бандерас
Киану Ривз
Джуд Лоу
Мэл Гибсон
Пирс Броснан
Брэд Питт
Джим Керри
Бен Аффлек
Мэтт Деймон
Марк Уолберг
Эдвард Нортон
Том Круз
Чарли Шин
Читайте также: Загадочные скульптуры во французском лесу. Фото
Микки Рурк
В 90-е в мире случился настоящий "бум" в творческом плане и большую сцену, а также съемочные площадки наводнили молодые таланты, которые мечтали, чтобы их заметили. Многие из них действительно прославились на весь мир и до сих пор снимаются в фильмах, а их имена уже стали легендами. Всегда интересно взглянуть на то, как с годами меняются люди, а на звезд смотреть еще интереснее, поэтому мы предлагаем вам сделать это прямо сейчас, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Джаред Лето
Джонни Депп
Леонардо Ди Каприо
Джордж Клуни
Антонио Бандерас
Киану Ривз
Джуд Лоу
Мэл Гибсон
Пирс Броснан
Брэд Питт
Джим Керри
Бен Аффлек
Мэтт Деймон
Марк Уолберг
Эдвард Нортон
Том Круз
Чарли Шин
Читайте также: Загадочные скульптуры во французском лесу. Фото
Микки Рурк
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