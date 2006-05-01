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Тренды лета: какие платья будут в моде. Фото
Стилисты советуют выбирать платья с этно-мотивами.
У тренда бохо появилось логическое продолжение – с мыслью о будущем дизайнеры добавили этническим образам футуристичного настроения. Платья-туники и сарафаны песочных оттенков на подиуме сочетаются с очками масками, подвесками из металла, шлепанцами на широкой платформе и поясами из резинки, передает Хроника.инфо со ссылкой на hdfashion.tv.
Лучшие примеры современной этники можно найти в коллекциях Loewe, 3.1 Phillip Lim, Chloé и Paco Rabanne.
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Мы выбрали десять платьев, которые идеально подойдут для трендового образа. В остальном – дело за аксессуарами.
У тренда бохо появилось логическое продолжение – с мыслью о будущем дизайнеры добавили этническим образам футуристичного настроения. Платья-туники и сарафаны песочных оттенков на подиуме сочетаются с очками масками, подвесками из металла, шлепанцами на широкой платформе и поясами из резинки, передает Хроника.инфо со ссылкой на hdfashion.tv.
Лучшие примеры современной этники можно найти в коллекциях Loewe, 3.1 Phillip Lim, Chloé и Paco Rabanne.
Читайте также: Ночной Киев показали в атмосферных снимках. Фото
Мы выбрали десять платьев, которые идеально подойдут для трендового образа. В остальном – дело за аксессуарами.
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