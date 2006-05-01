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Раздел: Фоторепортажи  
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Тренды лета: какие платья будут в моде. Фото

Тренды лета: какие платья будут в моде. Фото Стилисты советуют выбирать платья с этно-мотивами.

У тренда бохо появилось логическое продолжение – с мыслью о будущем дизайнеры добавили этническим образам футуристичного настроения. Платья-туники и сарафаны песочных оттенков на подиуме сочетаются с очками масками, подвесками из металла, шлепанцами на широкой платформе и поясами из резинки, передает Хроника.инфо со ссылкой на hdfashion.tv.

Лучшие примеры современной этники можно найти в коллекциях Loewe, 3.1 Phillip Lim, Chloé и Paco Rabanne.

Тренды лета: какие платья будут в моде. Фото
Тренды лета: какие платья будут в моде. Фото
Тренды лета: какие платья будут в моде. Фото
Тренды лета: какие платья будут в моде. Фото


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Мы выбрали десять платьев, которые идеально подойдут для трендового образа. В остальном – дело за аксессуарами.

Тренды лета: какие платья будут в моде. Фото
Тренды лета: какие платья будут в моде. Фото
Тренды лета: какие платья будут в моде. Фото
Тренды лета: какие платья будут в моде. Фото
Тренды лета: какие платья будут в моде. Фото
Тренды лета: какие платья будут в моде. Фото
Тренды лета: какие платья будут в моде. Фото
Тренды лета: какие платья будут в моде. Фото
Тренды лета: какие платья будут в моде. Фото
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 Теги: платья, тренды

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Сегодня, 10:59 » Автор: Анна Мартынова
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