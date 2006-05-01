Раздел: Фоторепортажи
Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото
Интересные архивные снимки.
Архивные снимки - это не просто подборка старых картинок, это вспышки из прошлого, за каждой из которых стоит важное событие или даже целая эпоха. На них можно увидеть многое: любовь среди войны, детскую безмятежность и даже ламу, которая едет в такси, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
23. Принцесса Елизавета и Принц Филипп исполняют танец кантри, Оттава, Канада, 1951
22. Дети играют среди обломков, которые остались после вторжения в Нормандию, Франция, 1947
21. Ядерное испытание США на атолле Эниветок, Маршалловы острова, 1 ноября 1952
20. Питомец ОМОНа - кот Ноха, Гудермес, Чечня, 1994
19. Частично раскопанный Большой сфинкс, 1878
18. Швейцарская деревня Гриндельвальд, 1900
17. Гражданское лицо предлагает солдатам пирожные, Румынская революция, 1989
16. Бродвей, Нью-Йорк, 1949
15. Оператор железнодорожных путей позирует на Транссибирской железной дороге, Российская империя, 1910
14. Эрнесто Че Гевара за рулем американского автомобиля со своей второй женой Алейдой Марч в день их свадьбы в Гаване, 1959
13. Вывеска русского ресторана «1203» в Нью-Йорке с приглашением на бесплатный борщ по случаю смерти Сталина, 6 марта 1953
12. Сейид Алим-хан, последний эмир Бухарского эмирата, правивший до захвата Бухары Красной армией в 1920 году, фотография 1911 года
11. Микки Маус, Уолт Дисней и его кот, 1931
10. Встреча Адольфа Гитлера с королем Таиланда, 1934
9. Француженка наливает чашку горячего чая британскому солдату, Нормандия, 1944
8. Марк Твен в лаборатории Николы Теслы, 1894
7. Группа женщин в Университете Джорджа Вашингтона, Вашингтон, округ Колумбия, примерно 1924 год
6. Новозеландский солдат отдыхает и курит трубку в пустыне Северной Африки, Египет, 1942
5. Стоунхендж, 1897
4. Перезахоронение жертв Боснийской войны, 8 июля 2005
3. Лама в такси, Нью-Йорк, 1957
2. Улица Риволи, Париж, 1942
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1. Первые женщины - кандидаты в астронавты NASA, 1978
Архивные снимки - это не просто подборка старых картинок, это вспышки из прошлого, за каждой из которых стоит важное событие или даже целая эпоха. На них можно увидеть многое: любовь среди войны, детскую безмятежность и даже ламу, которая едет в такси, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
23. Принцесса Елизавета и Принц Филипп исполняют танец кантри, Оттава, Канада, 1951
22. Дети играют среди обломков, которые остались после вторжения в Нормандию, Франция, 1947
21. Ядерное испытание США на атолле Эниветок, Маршалловы острова, 1 ноября 1952
20. Питомец ОМОНа - кот Ноха, Гудермес, Чечня, 1994
19. Частично раскопанный Большой сфинкс, 1878
18. Швейцарская деревня Гриндельвальд, 1900
17. Гражданское лицо предлагает солдатам пирожные, Румынская революция, 1989
16. Бродвей, Нью-Йорк, 1949
15. Оператор железнодорожных путей позирует на Транссибирской железной дороге, Российская империя, 1910
14. Эрнесто Че Гевара за рулем американского автомобиля со своей второй женой Алейдой Марч в день их свадьбы в Гаване, 1959
13. Вывеска русского ресторана «1203» в Нью-Йорке с приглашением на бесплатный борщ по случаю смерти Сталина, 6 марта 1953
12. Сейид Алим-хан, последний эмир Бухарского эмирата, правивший до захвата Бухары Красной армией в 1920 году, фотография 1911 года
11. Микки Маус, Уолт Дисней и его кот, 1931
10. Встреча Адольфа Гитлера с королем Таиланда, 1934
9. Француженка наливает чашку горячего чая британскому солдату, Нормандия, 1944
8. Марк Твен в лаборатории Николы Теслы, 1894
7. Группа женщин в Университете Джорджа Вашингтона, Вашингтон, округ Колумбия, примерно 1924 год
6. Новозеландский солдат отдыхает и курит трубку в пустыне Северной Африки, Египет, 1942
5. Стоунхендж, 1897
4. Перезахоронение жертв Боснийской войны, 8 июля 2005
3. Лама в такси, Нью-Йорк, 1957
2. Улица Риволи, Париж, 1942
Читайте также: Тренды лета: какие платья будут в моде. Фото
1. Первые женщины - кандидаты в астронавты NASA, 1978
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