ВАЖНО:Выборы 2019
» » Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. ФотоИнтересные архивные снимки.

Архивные снимки - это не просто подборка старых картинок, это вспышки из прошлого, за каждой из которых стоит важное событие или даже целая эпоха. На них можно увидеть многое: любовь среди войны, детскую безмятежность и даже ламу, которая едет в такси, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

23. Принцесса Елизавета и Принц Филипп исполняют танец кантри, Оттава, Канада, 1951

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


22. Дети играют среди обломков, которые остались после вторжения в Нормандию, Франция, 1947

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


21. Ядерное испытание США на атолле Эниветок, Маршалловы острова, 1 ноября 1952

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


20. Питомец ОМОНа - кот Ноха, Гудермес, Чечня, 1994

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


19. Частично раскопанный Большой сфинкс, 1878

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


18. Швейцарская деревня Гриндельвальд, 1900

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


17. Гражданское лицо предлагает солдатам пирожные, Румынская революция, 1989

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


16. Бродвей, Нью-Йорк, 1949

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


15. Оператор железнодорожных путей позирует на Транссибирской железной дороге, Российская империя, 1910

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


14. Эрнесто Че Гевара за рулем американского автомобиля со своей второй женой Алейдой Марч в день их свадьбы в Гаване, 1959

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


13. Вывеска русского ресторана «1203» в Нью-Йорке с приглашением на бесплатный борщ по случаю смерти Сталина, 6 марта 1953

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


12. Сейид Алим-хан, последний эмир Бухарского эмирата, правивший до захвата Бухары Красной армией в 1920 году, фотография 1911 года

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


11. Микки Маус, Уолт Дисней и его кот, 1931

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


10. Встреча Адольфа Гитлера с королем Таиланда, 1934

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


9. Француженка наливает чашку горячего чая британскому солдату, Нормандия, 1944

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


8. Марк Твен в лаборатории Николы Теслы, 1894

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


7. Группа женщин в Университете Джорджа Вашингтона, Вашингтон, округ Колумбия, примерно 1924 год

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


6. Новозеландский солдат отдыхает и курит трубку в пустыне Северной Африки, Египет, 1942

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


5. Стоунхендж, 1897

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


4. Перезахоронение жертв Боснийской войны, 8 июля 2005

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


3. Лама в такси, Нью-Йорк, 1957

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


2. Улица Риволи, Париж, 1942

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото


Читайте также: Тренды лета: какие платья будут в моде. Фото

1. Первые женщины - кандидаты в астронавты NASA, 1978

Взгляд в прошлое: подборка интересных исторических снимков. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: история, фото

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
     442
     0


Оставьте свой комментарий

наверх