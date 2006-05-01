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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото

Фотограф показал красоту птиц полярного круга. ФотоОни живут в Финляндии.

Фотограф Самуэль Блох (Samuel Bloch) несколько лет учился в Хельсинки, иногда отправляясь в выходные на север страны, чтобы посмотреть, как живет природа за полярным кругом. Результат можно посмотреть в данной подборке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

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Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото
Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото
Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото
Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото
Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото
Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото
Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото
Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото
Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото
Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото
Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото
Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото
Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото
Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото
Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото
Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото
Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото
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 Теги: фотограф, птицы

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