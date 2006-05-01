Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал красоту птиц полярного круга. Фото
Они живут в Финляндии.
Фотограф Самуэль Блох (Samuel Bloch) несколько лет учился в Хельсинки, иногда отправляясь в выходные на север страны, чтобы посмотреть, как живет природа за полярным кругом. Результат можно посмотреть в данной подборке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
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Фотограф Самуэль Блох (Samuel Bloch) несколько лет учился в Хельсинки, иногда отправляясь в выходные на север страны, чтобы посмотреть, как живет природа за полярным кругом. Результат можно посмотреть в данной подборке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Читайте также: Фотограф покорил Сеть пейзажами туманного леса. Фото
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