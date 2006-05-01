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Раздел: Фоторепортажи  
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Необычные «селфи» знаменитых людей прошлого. Фото

Необычные «селфи» знаменитых людей прошлого. Фото Девушка создала необычный фотопроект.

Было бы просто удивительно, если бы мы могли сесть в машину времени и встретить наших любимых знаменитостей, которых, к сожалению, больше нет с нами сегодня. К сожалению, современная наука все еще не в состоянии отвести нас лично в прошлое, но есть технология, которая приближается к этому: фотошоп. Фотограф Флора Борси (Flóra Borsi) создала серию фотографических манипуляций, где она попадает на одно фото с художниками и знаменитостями прошлого, таких как Джон Леннон, Сальвадор Дали и Альберт Эйнштейн, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Одри Хепберн

Необычные «селфи» знаменитых людей прошлого. Фото


Мэрлин Монро

Необычные «селфи» знаменитых людей прошлого. Фото

Необычные «селфи» знаменитых людей прошлого. Фото


Джон Леннон

Необычные «селфи» знаменитых людей прошлого. Фото


Альберт Эйнштейн

Необычные «селфи» знаменитых людей прошлого. Фото


Махатма Ганди

Необычные «селфи» знаменитых людей прошлого. Фото


Сальвадор Дали

Необычные «селфи» знаменитых людей прошлого. Фото


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Зигмунд Фрейд

Необычные «селфи» знаменитых людей прошлого. Фото
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 Теги: селфи, история

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