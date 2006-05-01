Раздел: Фоторепортажи
Необычные «селфи» знаменитых людей прошлого. Фото
Девушка создала необычный фотопроект.
Было бы просто удивительно, если бы мы могли сесть в машину времени и встретить наших любимых знаменитостей, которых, к сожалению, больше нет с нами сегодня. К сожалению, современная наука все еще не в состоянии отвести нас лично в прошлое, но есть технология, которая приближается к этому: фотошоп. Фотограф Флора Борси (Flóra Borsi) создала серию фотографических манипуляций, где она попадает на одно фото с художниками и знаменитостями прошлого, таких как Джон Леннон, Сальвадор Дали и Альберт Эйнштейн, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Одри Хепберн
Мэрлин Монро
Джон Леннон
Альберт Эйнштейн
Махатма Ганди
Сальвадор Дали
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Зигмунд Фрейд
Было бы просто удивительно, если бы мы могли сесть в машину времени и встретить наших любимых знаменитостей, которых, к сожалению, больше нет с нами сегодня. К сожалению, современная наука все еще не в состоянии отвести нас лично в прошлое, но есть технология, которая приближается к этому: фотошоп. Фотограф Флора Борси (Flóra Borsi) создала серию фотографических манипуляций, где она попадает на одно фото с художниками и знаменитостями прошлого, таких как Джон Леннон, Сальвадор Дали и Альберт Эйнштейн, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Одри Хепберн
Мэрлин Монро
Джон Леннон
Альберт Эйнштейн
Махатма Ганди
Сальвадор Дали
Читайте также: Малоизвестные города Европы, в которых стоит побывать. Фото
Зигмунд Фрейд
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