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Раздел: Фоторепортажи  
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С высоты птичьего полета: лучшие снимки по версии SkyPixel 2018. Фото

С высоты птичьего полета: лучшие снимки по версии SkyPixel 2018. Фото Только лучшие из лучших.

Уже не первый год проходит конкурс аэрофотографии SkyPixel 2018. И фотографии, присланные на этот конкурс, действительно завораживают. Ведь они предоставляют уникальную возможность увидеть, как выглядит этот мир с высоты птичьего полёта. И согласитесь, зрелище действительно завораживающее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

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С высоты птичьего полета: лучшие снимки по версии SkyPixel 2018. Фото
С высоты птичьего полета: лучшие снимки по версии SkyPixel 2018. Фото
С высоты птичьего полета: лучшие снимки по версии SkyPixel 2018. Фото
С высоты птичьего полета: лучшие снимки по версии SkyPixel 2018. Фото
С высоты птичьего полета: лучшие снимки по версии SkyPixel 2018. Фото
С высоты птичьего полета: лучшие снимки по версии SkyPixel 2018. Фото
С высоты птичьего полета: лучшие снимки по версии SkyPixel 2018. Фото
С высоты птичьего полета: лучшие снимки по версии SkyPixel 2018. Фото
С высоты птичьего полета: лучшие снимки по версии SkyPixel 2018. Фото
С высоты птичьего полета: лучшие снимки по версии SkyPixel 2018. Фото
С высоты птичьего полета: лучшие снимки по версии SkyPixel 2018. Фото
С высоты птичьего полета: лучшие снимки по версии SkyPixel 2018. Фото
С высоты птичьего полета: лучшие снимки по версии SkyPixel 2018. Фото
С высоты птичьего полета: лучшие снимки по версии SkyPixel 2018. Фото
С высоты птичьего полета: лучшие снимки по версии SkyPixel 2018. Фото
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 Теги: конкурс, дроны

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