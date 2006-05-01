Раздел: Фоторепортажи
С высоты птичьего полета: лучшие снимки по версии SkyPixel 2018. Фото
Только лучшие из лучших.
Уже не первый год проходит конкурс аэрофотографии SkyPixel 2018. И фотографии, присланные на этот конкурс, действительно завораживают. Ведь они предоставляют уникальную возможность увидеть, как выглядит этот мир с высоты птичьего полёта. И согласитесь, зрелище действительно завораживающее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
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Уже не первый год проходит конкурс аэрофотографии SkyPixel 2018. И фотографии, присланные на этот конкурс, действительно завораживают. Ведь они предоставляют уникальную возможность увидеть, как выглядит этот мир с высоты птичьего полёта. И согласитесь, зрелище действительно завораживающее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
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