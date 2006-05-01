Звезды, едва не погибшие в авариях и катастрофах. Фото

Они были близки к гибели.



5 историй о знаменитостях, которые на своем примере почувствовали, как смерть прошла в двух шагах, передает



Петра Немкова



чешская модель







В 2004 году цунами в Южной Азии, вызванное землетрясением в Индийском океане, унесло жизни более 230 тысяч человек. Среди них оказался и фотограф Саймон Атли, с которым чешская топ-модель Петра Немкова встречалась два года до поездки на остров Пхукет в Таиланде.



Саймон захлебнулся, а Петра зацепилась за пальму и продержалась там 8 часов до приезда спасателей. Врачи не были уверены, сможет ли Петра снова ходить. Таз девушки был сломан в четырех местах, но Немкова решила встать на ноги во что бы то ни стало. Через три месяца она вылечилась, а через год даже приняла участие в шоу «Танцы со звездами».



В память о возлюбленном Петра основала фонд The Happy Hearts Fund, ведением дел которого занималась с подругой. Позже ее организация помогла жертвам катаклизмов на Гаити и Филиппинах.



Джет Ли



китайский актер







Джет Ли также стал жертвой цунами 2004 года. Актер с дочерью отдыхал на Мальдивах, которые также пострадали от стихии. Джет с девочкой находились в гостинице, когда их накрыла огромная волна. Из-за паники и суеты первое время Ли считался погибшим, но актер лишь повредил ногу, спасая дочь. После пережитого Джет Ли также основал благотворительный фонд One Foundation, помогающий жертвам стихийных бедствий и другим нуждающимся.



Кейт Уинслет



британская актриса







В августе 2011 года актриса с друзьями и детьми отдыхала на вилле британского миллиардера Ричарда Брэнсона на карибском острове Неккер. Однажды утром во время тропического шторма в особняк ударила молния, начался крупный пожар. Все 20 человек, находившиеся в доме, к счастью, спаслись, но в этом спасении Уинслет сыграла не последнюю роль. Она вынесла из горящего здания 90-летнюю мать Ричарда Брэнсона, а другие взрослые помогли спастись ее детям: дочке Мие и малышу Джо.



Интересно, что стихия наладила личную жизнь актрисы. Во время отдыха она познакомилась с племянником Ричарда Брэнсона, миллионером Недом Рокнроллом. Пережитая трагедия сблизила Кейт и Неда. Через год после знакомства пара поженилась, а в декабре 2013 года в семье родился сын Беар.



Морган Фриман



американский актер







В 2008 году актер серьезно пострадал в автокатастрофе. Фриман вел машину на скоростной трассе и заснул за рулем. Автомобиль вынесло и перевернуло в воздухе несколько раз. Актера и его подругу Демарис Мейер извлекали из салона, разрезав автомобиль. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Угрозы для жизни не было, но Фриман несколько дней провел в больнице и перенес операцию.



Читайте также: Необычные «селфи» знаменитых людей прошлого. Фото



Стиви Уандер



американский музыкант







Авария, в которой пострадал знаменитый певец и композитор, оказалась куда серьезнее. В августе 1973 года Уандер разбился по пути на концерт в Северной Каролине. 4 дня артист пробыл в коме, а после частично потерял обоняние и вкусовые ощущения. Реабилитация заняла несколько месяцев, но, как только позволили врачи, Стиви Уандер вновь отправился в тур. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 5 историй о знаменитостях, которые на своем примере почувствовали, как смерть прошла в двух шагах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер чешская модельВ 2004 году цунами в Южной Азии, вызванное землетрясением в Индийском океане, унесло жизни более 230 тысяч человек. Среди них оказался и фотограф Саймон Атли, с которым чешская топ-модель Петра Немкова встречалась два года до поездки на остров Пхукет в Таиланде.Саймон захлебнулся, а Петра зацепилась за пальму и продержалась там 8 часов до приезда спасателей. Врачи не были уверены, сможет ли Петра снова ходить. Таз девушки был сломан в четырех местах, но Немкова решила встать на ноги во что бы то ни стало. Через три месяца она вылечилась, а через год даже приняла участие в шоу «Танцы со звездами».В память о возлюбленном Петра основала фонд The Happy Hearts Fund, ведением дел которого занималась с подругой. Позже ее организация помогла жертвам катаклизмов на Гаити и Филиппинах.китайский актерДжет Ли также стал жертвой цунами 2004 года. Актер с дочерью отдыхал на Мальдивах, которые также пострадали от стихии. Джет с девочкой находились в гостинице, когда их накрыла огромная волна. Из-за паники и суеты первое время Ли считался погибшим, но актер лишь повредил ногу, спасая дочь. После пережитого Джет Ли также основал благотворительный фонд One Foundation, помогающий жертвам стихийных бедствий и другим нуждающимся.британская актрисаВ августе 2011 года актриса с друзьями и детьми отдыхала на вилле британского миллиардера Ричарда Брэнсона на карибском острове Неккер. Однажды утром во время тропического шторма в особняк ударила молния, начался крупный пожар. Все 20 человек, находившиеся в доме, к счастью, спаслись, но в этом спасении Уинслет сыграла не последнюю роль. Она вынесла из горящего здания 90-летнюю мать Ричарда Брэнсона, а другие взрослые помогли спастись ее детям: дочке Мие и малышу Джо.Интересно, что стихия наладила личную жизнь актрисы. Во время отдыха она познакомилась с племянником Ричарда Брэнсона, миллионером Недом Рокнроллом. Пережитая трагедия сблизила Кейт и Неда. Через год после знакомства пара поженилась, а в декабре 2013 года в семье родился сын Беар.американский актерВ 2008 году актер серьезно пострадал в автокатастрофе. Фриман вел машину на скоростной трассе и заснул за рулем. Автомобиль вынесло и перевернуло в воздухе несколько раз. Актера и его подругу Демарис Мейер извлекали из салона, разрезав автомобиль. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Угрозы для жизни не было, но Фриман несколько дней провел в больнице и перенес операцию.американский музыкантАвария, в которой пострадал знаменитый певец и композитор, оказалась куда серьезнее. В августе 1973 года Уандер разбился по пути на концерт в Северной Каролине. 4 дня артист пробыл в коме, а после частично потерял обоняние и вкусовые ощущения. Реабилитация заняла несколько месяцев, но, как только позволили врачи, Стиви Уандер вновь отправился в тур.





Загрузка...