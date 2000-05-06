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Раздел: Фоторепортажи  
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Туристам на заметку: ради чего стоит побывать в Непале. Фото

Туристам на заметку: ради чего стоит побывать в Непале. ФотоЭта страна может подарить незабываемые эмоции.

Это азиатское государство становится всё более популярным туристическим направлением благодаря своей удивительной природе и массе достопримечательностей. Сюда отправляются любители экологического туризма, желающие единения с природой, обретения умиротворения и восстановления душевных сил. В этом выпуске мы приведем дюжину причин, по которым стоит посетить Непал, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

1. Аннапурна

Этот горный массив в Гималаях, высшая из вершин которого - одноименная гора-восьмитысячник, знаменит на весь мир своими походными маршрутами. В Аннапурне обязательно стоит посетить озерный город Покхару, замечательное по своей природной красоте место, получившее славу одного из лучших горных курортов страны. Кроме того, в Аннапурне расположен национальный парк, что славится своими тибетскими храмами, монастырями и горячими минеральными источниками.

Туристам на заметку: ради чего стоит побывать в Непале. Фото


2. Высокие горы

В Непале расположена высочайшая горная система мира: тут находятся 8 из 10 высочайших гор мира, и здесь же расположена высочайшая точка планеты - гора Эверест. Всё это природное великолепие привлекает альпинистов, скалолазов и ищущих приключения людей. Трекинг по Непалу - мечта каждого ценителя походов в горы.

Лучшими сезонами для трекинга в Непале считаются март-апрель, когда наступает время весеннего цветения. Кроме того, высокий сезон здесь начинается в октябре, когда можно полюбоваться осенними лесами и чистым небом, и длится до декабря. Летом же отправляться в трекинг не стоит, так как на это время приходится сезон муссонов.

Туристам на заметку: ради чего стоит побывать в Непале. Фото


3. Наблюдение за птицами

Животный мир Непала считается одним из самых богатых в Азии. Эта страна - настоящий рай для орнитологов, поскольку тут обитает более 856 известных науке разновидностей птиц. А это почти 10% от всей популяции пернатых в мире. Во время своего пребывания в стране в густых непальских лесах и по берегам полноводных рек вы однозначно встретите самых красивых птиц мира, среди которых есть горихвостки и оляпки, а также фазан Данфе, который считается символом Непала и охраняется законом.

Туристам на заметку: ради чего стоит побывать в Непале. Фото


4. Приключения

Непал - прекрасное место для искателей приключений. Здесь вам предложат на выбор альпинизм, походы и экскурсии, спуск на плотах, сафари для любителей дикой природы, полеты на воздушных шарах, параглайдинг, прыжки на эластичном тросе и множество других видов активных развлечений.

Туристам на заметку: ради чего стоит побывать в Непале. Фото


5. Наследие ЮНЕСКО

В Непале расположены четыре объекта из Списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это удивительные места с уникальным культурным и историческим очарованием. Здесь можно посетить древние храмы, монастыри и другие достопримечательности, чтобы сполна прочувствовать культуру Азии и Гималаев.

Туристам на заметку: ради чего стоит побывать в Непале. Фото


6. Низкие цены

Непал удивительно доступен. Это очевидно, если сравнить стоимость походных маршрутов Непала с другими знаменитыми местами горного туризма, такими как Килиманджаро или Тропа Инков. В среднем здесь можно жить, расходуя на питание приблизительно $10 в день. Вполне приличный и чистый гостиничный номер можно найти примерно за $18.

Туристам на заметку: ради чего стоит побывать в Непале. Фото


7. Озера

На просторах Непала раскинулись более двухсот озер ледникового происхождения. И зачем нужно море, когда есть такие природные оазисы с удивительно чистой водой?

Многочисленные озера Непала известны не только своей выдающейся красотой, но и духовной ценностью. Затерянные в горах водоемы с удивительно чистой водой считаются местами силы, на берегах которых собираются непальские шаманы или люди, ищущие сакрального смысла.

Туристам на заметку: ради чего стоит побывать в Непале. Фото


8. Перепады высоты

Непал - единственная страна в мире, где перепады высоты варьируются от 60 метров до более чем 8 тысяч метров над уровнем моря. Такая особенность местного рельефа позволяет получить уникальный опыт путешествия, который никого не оставит равнодушным.

Туристам на заметку: ради чего стоит побывать в Непале. Фото


9. Разнообразие культур

Более 35 различных этнических групп называют Непал своим домом. А это значит, что в этой удивительной стране сосуществуют множество верований, языков, культурных и музыкальных направлений. Непал - замечательное место, где можно погрузиться в различные культуры и покинуть привычную зону комфорта. Непал - единственное место в мире, где люди поклоняются живой богине - Кумари.

Туристам на заметку: ради чего стоит побывать в Непале. Фото


10. Кухня Непала

Хотя кухня Непала впитала в себя уникальные традиции приготовления пищи двух соседствующих регионов - Индии и Тибета, непальские блюда обычно более здоровые, с большим количеством постных сортов мяса и блюд для вегетарианцев. Также здесь часто используют чечевицу, помидоры, тмин, картофель, йогурт и чеснок. А самое главное - это то, что можно трапезничать на фоне удивительных природных пейзажей.

Туристам на заметку: ради чего стоит побывать в Непале. Фото


11. Долина Катманду

Долина Катманду расположена в предгорьях Гималаев и составлена из семи различных «зон памятников». Эти зоны включают городские центры с дворцами, храмами и самым старым известным буддистским памятником, который был построен в третьем веке до нашей эры.

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Туристам на заметку: ради чего стоит побывать в Непале. Фото


12. Спокойствие

Непал расценивался как священное место в течение сотен лет. Спокойствие этой страны будет оказывать положительное влияние на любого, кто в состоянии испытать его. Люди, здания и земля - всё здесь является символом умиротворения и тишины. В Непале действительно можно убежать от суеты мира и совершить единение с природой.
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 Теги: Непал, туризм

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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