Туристам на заметку: ради чего стоит побывать в Непале. Фото

Эта страна может подарить незабываемые эмоции.



Это азиатское государство становится всё более популярным туристическим направлением благодаря своей удивительной природе и массе достопримечательностей. Сюда отправляются любители экологического туризма, желающие единения с природой, обретения умиротворения и восстановления душевных сил. В этом выпуске мы приведем дюжину причин, по которым стоит посетить Непал, передает



1. Аннапурна



Этот горный массив в Гималаях, высшая из вершин которого - одноименная гора-восьмитысячник, знаменит на весь мир своими походными маршрутами. В Аннапурне обязательно стоит посетить озерный город Покхару, замечательное по своей природной красоте место, получившее славу одного из лучших горных курортов страны. Кроме того, в Аннапурне расположен национальный парк, что славится своими тибетскими храмами, монастырями и горячими минеральными источниками.







2. Высокие горы



В Непале расположена высочайшая горная система мира: тут находятся 8 из 10 высочайших гор мира, и здесь же расположена высочайшая точка планеты - гора Эверест. Всё это природное великолепие привлекает альпинистов, скалолазов и ищущих приключения людей. Трекинг по Непалу - мечта каждого ценителя походов в горы.



Лучшими сезонами для трекинга в Непале считаются март-апрель, когда наступает время весеннего цветения. Кроме того, высокий сезон здесь начинается в октябре, когда можно полюбоваться осенними лесами и чистым небом, и длится до декабря. Летом же отправляться в трекинг не стоит, так как на это время приходится сезон муссонов.







3. Наблюдение за птицами



Животный мир Непала считается одним из самых богатых в Азии. Эта страна - настоящий рай для орнитологов, поскольку тут обитает более 856 известных науке разновидностей птиц. А это почти 10% от всей популяции пернатых в мире. Во время своего пребывания в стране в густых непальских лесах и по берегам полноводных рек вы однозначно встретите самых красивых птиц мира, среди которых есть горихвостки и оляпки, а также фазан Данфе, который считается символом Непала и охраняется законом.







4. Приключения



Непал - прекрасное место для искателей приключений. Здесь вам предложат на выбор альпинизм, походы и экскурсии, спуск на плотах, сафари для любителей дикой природы, полеты на воздушных шарах, параглайдинг, прыжки на эластичном тросе и множество других видов активных развлечений.







5. Наследие ЮНЕСКО



В Непале расположены четыре объекта из Списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это удивительные места с уникальным культурным и историческим очарованием. Здесь можно посетить древние храмы, монастыри и другие достопримечательности, чтобы сполна прочувствовать культуру Азии и Гималаев.







6. Низкие цены



Непал удивительно доступен. Это очевидно, если сравнить стоимость походных маршрутов Непала с другими знаменитыми местами горного туризма, такими как Килиманджаро или Тропа Инков. В среднем здесь можно жить, расходуя на питание приблизительно $10 в день. Вполне приличный и чистый гостиничный номер можно найти примерно за $18.







7. Озера



На просторах Непала раскинулись более двухсот озер ледникового происхождения. И зачем нужно море, когда есть такие природные оазисы с удивительно чистой водой?



Многочисленные озера Непала известны не только своей выдающейся красотой, но и духовной ценностью. Затерянные в горах водоемы с удивительно чистой водой считаются местами силы, на берегах которых собираются непальские шаманы или люди, ищущие сакрального смысла.







8. Перепады высоты



Непал - единственная страна в мире, где перепады высоты варьируются от 60 метров до более чем 8 тысяч метров над уровнем моря. Такая особенность местного рельефа позволяет получить уникальный опыт путешествия, который никого не оставит равнодушным.







9. Разнообразие культур



Более 35 различных этнических групп называют Непал своим домом. А это значит, что в этой удивительной стране сосуществуют множество верований, языков, культурных и музыкальных направлений. Непал - замечательное место, где можно погрузиться в различные культуры и покинуть привычную зону комфорта. Непал - единственное место в мире, где люди поклоняются живой богине - Кумари.







10. Кухня Непала



Хотя кухня Непала впитала в себя уникальные традиции приготовления пищи двух соседствующих регионов - Индии и Тибета, непальские блюда обычно более здоровые, с большим количеством постных сортов мяса и блюд для вегетарианцев. Также здесь часто используют чечевицу, помидоры, тмин, картофель, йогурт и чеснок. А самое главное - это то, что можно трапезничать на фоне удивительных природных пейзажей.







11. Долина Катманду



Долина Катманду расположена в предгорьях Гималаев и составлена из семи различных «зон памятников». Эти зоны включают городские центры с дворцами, храмами и самым старым известным буддистским памятником, который был построен в третьем веке до нашей эры.



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12. Спокойствие



Непал расценивался как священное место в течение сотен лет. Спокойствие этой страны будет оказывать положительное влияние на любого, кто в состоянии испытать его. Люди, здания и земля - всё здесь является символом умиротворения и тишины. В Непале действительно можно убежать от суеты мира и совершить единение с природой. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Это азиатское государство становится всё более популярным туристическим направлением благодаря своей удивительной природе и массе достопримечательностей. Сюда отправляются любители экологического туризма, желающие единения с природой, обретения умиротворения и восстановления душевных сил. В этом выпуске мы приведем дюжину причин, по которым стоит посетить Непал, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture 1. АннапурнаЭтот горный массив в Гималаях, высшая из вершин которого - одноименная гора-восьмитысячник, знаменит на весь мир своими походными маршрутами. В Аннапурне обязательно стоит посетить озерный город Покхару, замечательное по своей природной красоте место, получившее славу одного из лучших горных курортов страны. Кроме того, в Аннапурне расположен национальный парк, что славится своими тибетскими храмами, монастырями и горячими минеральными источниками.2. Высокие горыВ Непале расположена высочайшая горная система мира: тут находятся 8 из 10 высочайших гор мира, и здесь же расположена высочайшая точка планеты - гора Эверест. Всё это природное великолепие привлекает альпинистов, скалолазов и ищущих приключения людей. Трекинг по Непалу - мечта каждого ценителя походов в горы.Лучшими сезонами для трекинга в Непале считаются март-апрель, когда наступает время весеннего цветения. Кроме того, высокий сезон здесь начинается в октябре, когда можно полюбоваться осенними лесами и чистым небом, и длится до декабря. Летом же отправляться в трекинг не стоит, так как на это время приходится сезон муссонов.3. Наблюдение за птицамиЖивотный мир Непала считается одним из самых богатых в Азии. Эта страна - настоящий рай для орнитологов, поскольку тут обитает более 856 известных науке разновидностей птиц. А это почти 10% от всей популяции пернатых в мире. Во время своего пребывания в стране в густых непальских лесах и по берегам полноводных рек вы однозначно встретите самых красивых птиц мира, среди которых есть горихвостки и оляпки, а также фазан Данфе, который считается символом Непала и охраняется законом.4. ПриключенияНепал - прекрасное место для искателей приключений. Здесь вам предложат на выбор альпинизм, походы и экскурсии, спуск на плотах, сафари для любителей дикой природы, полеты на воздушных шарах, параглайдинг, прыжки на эластичном тросе и множество других видов активных развлечений.5. Наследие ЮНЕСКОВ Непале расположены четыре объекта из Списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это удивительные места с уникальным культурным и историческим очарованием. Здесь можно посетить древние храмы, монастыри и другие достопримечательности, чтобы сполна прочувствовать культуру Азии и Гималаев.6. Низкие ценыНепал удивительно доступен. Это очевидно, если сравнить стоимость походных маршрутов Непала с другими знаменитыми местами горного туризма, такими как Килиманджаро или Тропа Инков. В среднем здесь можно жить, расходуя на питание приблизительно $10 в день. Вполне приличный и чистый гостиничный номер можно найти примерно за $18.7. ОзераНа просторах Непала раскинулись более двухсот озер ледникового происхождения. И зачем нужно море, когда есть такие природные оазисы с удивительно чистой водой?Многочисленные озера Непала известны не только своей выдающейся красотой, но и духовной ценностью. Затерянные в горах водоемы с удивительно чистой водой считаются местами силы, на берегах которых собираются непальские шаманы или люди, ищущие сакрального смысла.8. Перепады высотыНепал - единственная страна в мире, где перепады высоты варьируются от 60 метров до более чем 8 тысяч метров над уровнем моря. Такая особенность местного рельефа позволяет получить уникальный опыт путешествия, который никого не оставит равнодушным.9. Разнообразие культурБолее 35 различных этнических групп называют Непал своим домом. А это значит, что в этой удивительной стране сосуществуют множество верований, языков, культурных и музыкальных направлений. Непал - замечательное место, где можно погрузиться в различные культуры и покинуть привычную зону комфорта. Непал - единственное место в мире, где люди поклоняются живой богине - Кумари.10. Кухня НепалаХотя кухня Непала впитала в себя уникальные традиции приготовления пищи двух соседствующих регионов - Индии и Тибета, непальские блюда обычно более здоровые, с большим количеством постных сортов мяса и блюд для вегетарианцев. Также здесь часто используют чечевицу, помидоры, тмин, картофель, йогурт и чеснок. А самое главное - это то, что можно трапезничать на фоне удивительных природных пейзажей.11. Долина КатмандуДолина Катманду расположена в предгорьях Гималаев и составлена из семи различных «зон памятников». Эти зоны включают городские центры с дворцами, храмами и самым старым известным буддистским памятником, который был построен в третьем веке до нашей эры.12. СпокойствиеНепал расценивался как священное место в течение сотен лет. Спокойствие этой страны будет оказывать положительное влияние на любого, кто в состоянии испытать его. Люди, здания и земля - всё здесь является символом умиротворения и тишины. В Непале действительно можно убежать от суеты мира и совершить единение с природой.





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