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Украшаем волосы: назван главный тренд лета 2019. Фото
Берем себе на заметку.
Один из модных трендов этого года – ретро-аксессуары для волос. В их числе заколки самых разных форм и размеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время..
Заколки для волос – безусловный хит лета 2019. Их не просто можно носить, их можно носить в неограниченном количестве. В моде заколки цветные невидимки, заколки из жемчуга, заколки из фоамирана, заколки-защелки и др. Все, что было модным в 90-е. Можно купить новые, можно найти дома еще те, что вы носили в детстве.
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Instagram переполнен идеями, как носить главный hair-тренд лета: заколоть сразу с десяток невидимок только с одной стороны головы, приколоть хвост косы несколькими заколками, уложить распущенные волосы сзади с помощью шести заколок, «прилизать» волосы заколками, модные заколки хороши даже на челки и стрижки и др. Мы предлагаем взять на вооружение некоторые идеи - самые невероятные.
Один из модных трендов этого года – ретро-аксессуары для волос. В их числе заколки самых разных форм и размеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время..
Заколки для волос – безусловный хит лета 2019. Их не просто можно носить, их можно носить в неограниченном количестве. В моде заколки цветные невидимки, заколки из жемчуга, заколки из фоамирана, заколки-защелки и др. Все, что было модным в 90-е. Можно купить новые, можно найти дома еще те, что вы носили в детстве.
Читайте также: Самые высокие звезды Голливуда. Фото
Instagram переполнен идеями, как носить главный hair-тренд лета: заколоть сразу с десяток невидимок только с одной стороны головы, приколоть хвост косы несколькими заколками, уложить распущенные волосы сзади с помощью шести заколок, «прилизать» волосы заколками, модные заколки хороши даже на челки и стрижки и др. Мы предлагаем взять на вооружение некоторые идеи - самые невероятные.
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